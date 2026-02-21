El ADN de un cigarrillo ayuda a identificar al asesino de una adolescente casi 44 años después de su muerte

Por Maria Aguilar Prieto, CNN

Más de cuatro décadas después de que una adolescente fuera asesinada en California, el ADN encontrado en un cigarrillo desechado ayudó a las autoridades a capturar a su asesino.

Sarah Geer, de 13 años, fue vista por última vez saliendo de la casa de una amiga en Cloverdale, California, la noche del 23 de mayo de 1982.

A la mañana siguiente, un bombero que caminaba a casa después del trabajo encontró su cuerpo, informó la Fiscalía del Condado de Sonoma en un comunicado. Según las autoridades, había sido arrastrada por un callejón hasta un área apartada cerca de un edificio de apartamentos y detrás de una cerca, donde fue violada y estrangulada.

Su muerte fue declarada homicidio, pero debido a las “limitadas técnicas forenses de la época”, no se identificó a ningún sospechoso y el caso quedó sin resolver durante décadas, dijeron los fiscales.

Casi 44 años después del asesinato de Sarah, un jurado declaró a James Unick, de 64 años, culpable de matarla el 13 de febrero. Ese día habría sido el cumpleaños número 57 de la víctima, informó la Fiscalía del Condado de Sonoma a CNN.

La genealogía genética, que combina evidencia de ADN y genealogía tradicional, ayudó a vincular el ADN de Unick obtenido de la colilla de un cigarrillo con el ADN hallado en la ropa de Sarah, según los fiscales.

“Este veredicto de culpabilidad es testimonio de todos los que nunca dejaron de buscar al asesino de Sarah”, dijo la fiscal del distrito Carla Rodríguez en el comunicado. “Este es el caso más antiguo presentado ante un jurado del Condado de Sonoma. Aunque 44 años es demasiado tiempo para esperar, finalmente se ha hecho justicia, tanto para los seres queridos de Sarah como para su comunidad”.

El primer avance en el caso se produjo en 2003, cuando los investigadores desarrollaron un perfil de ADN basado en semen recolectado de la ropa interior de Sarah, dijeron los fiscales.

Sin embargo, el perfil no coincidía con ninguna persona cuyo ADN estuviera disponible para comparación en las bases de datos de las fuerzas del orden en ese momento, según el comunicado, y la investigación volvió a estancarse. Esas bases de datos incluyen información de delincuentes conocidos.

En 2021, el Departamento de Policía de Cloverdale reabrió la investigación sobre la muerte de Sarah. El departamento indicó que había estado en comunicación con una firma privada de investigación a finales de 2019 y que se asoció con ella con la esperanza de que pudiera revisar la evidencia del caso “con los últimos avances tecnológicos en el trabajo de casos archivados”.

La investigación también contó con la colaboración del FBI para ayudar a identificar una posible coincidencia con el perfil de ADN de 2003.

“El FBI, con acceso a bases de datos genealógicas familiares, concluyó que la fuente de la evidencia de ADN recolectada de Sarah pertenecía a uno de cuatro hermanos, incluido James Unick”, dijeron los fiscales.

Una vez que los investigadores redujeron la lista de sospechosos a los cuatro hermanos Unick, el FBI “vigiló al acusado y recolectó un cigarrillo desechado que había estado fumando”, dijeron los fiscales.

Un análisis de ADN del cigarrillo confirmó que el ADN de James Unick coincidía con el perfil de 2003, así como con otras muestras de ADN recolectadas de la ropa de Sarah el día en que murió.

Los investigadores lograron resolver el caso gracias al campo emergente de la genealogía genética, que combina el análisis de ADN y la investigación de árboles familiares.

Básicamente, una muestra de ADN se compara con bases de datos de acceso público de millones de personas que han aportado su perfil genético, y los investigadores pueden reconstruir un árbol genealógico que conduce a un sospechoso.

En 2018, la genealogía genética llevó al arresto del llamado “Golden State Killer”, y recientemente ha ayudado a resolver otros casos, incluido un asesinato de 1974 en Wisconsin y otro de 1988 en Washington. Investigadores del caso de la desaparición de Nancy Guthrie anunciaron recientemente que recurrirán a la genealogía genética para analizar ADN desconocido hallado en su casa.

La policía arrestó a Unick en julio de 2024 en su vivienda en Willows, California.

“Hoy representa una victoria agridulce para la justicia”, dijo el jefe de policía de Cloverdale, Chris Parker, en un comunicado de 2024 tras el arresto de Unick. “Aunque nada puede deshacer el dolor infligido a la familia Geer y a nuestra comunidad, finalmente podemos ofrecer algo de consuelo al saber que el responsable rendirá cuentas”.

En el momento de su arresto, Unick sostuvo que no conocía a Sarah ni recordaba los hechos de la noche de su muerte. Durante el juicio, que duró un mes, su versión cambió.

Unick testificó que la adolescente “le propuso tener relaciones sexuales mientras él jugaba un videojuego” en una sala de juegos en Cloverdale, y afirmó que ambos mantuvieron relaciones sexuales consensuadas en una colina cerca de un río local, según los fiscales.

Los fiscales también señalaron que Unick insinuó que Sarah fue agredida y asesinada por otra persona más tarde esa noche.

Los miembros del jurado también escucharon a los amigos de Sarah que habían pasado tiempo con ella durante su último fin de semana con vida en 1982.

Tras dos horas de deliberaciones, el jurado rechazó la versión de Unick y lo declaró culpable de asesinato, dijeron los fiscales.

Como resultado del veredicto de culpabilidad, y después de que el jurado determinara que “el acusado cometió una circunstancia especial relacionada con la agresión sexual durante la comisión del asesinato”, Unick será condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según los fiscales.

La sentencia está programada para el 23 de abril.

