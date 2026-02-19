Exclusiva: el DHS admite que su sitio web que muestra a los “peores de los peores” inmigrantes estaba plagado de errores

Por Michael Williams y Alex Leeds Matthews, CNN en Español

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) admitió que su sitio web que presenta lo que denomina los “peores de los peores” inmigrantes detenidos, estaba plagado de errores y modificó la página esta semana después de recibir preguntas de CNN al respecto.

El DHS creó el sitio web en diciembre, y la agencia, su secretaria Kristi Noem y la Casa Blanca lo han promocionado intensamente en redes sociales mientras el Gobierno de Donald Trump ha buscado justificar sus agresivas y ampliamente criticadas operaciones de control migratorio.

Actualmente, el sitio web enumera a unas 25.000 personas, junto con los delitos por los que, según la agencia, fueron arrestadas o condenadas, entre las que se encuentran muchos casos vinculados inicialmente solo a infracciones relativamente menores.

Sin embargo, esta semana el DHS reconoció que el sitio contenía numerosas inexactitudes. Tras recibir preguntas sobre un análisis de CNN del portal, un portavoz del DHS admitió el martes que los cargos contra cientos de inmigrantes incluidos en la página estaban descritos incorrectamente por la agencia.

El portavoz atribuyó las inexactitudes a una “falla técnica” que, según dijo, el DHS trabajó para corregir. El miércoles señaló que el problema ya había sido “resuelto”.

Una revisión de CNN del sitio web encontró que miles de las personas listadas eran descritas por la agencia como condenadas o arrestadas por cargos graves, incluidos delitos sexuales o distintas formas de homicidio. Pero cientos más a quienes el DHS calificó como los “peores de los peores” figuraban como arrestados o condenados por delitos mucho menos graves, como infracciones de tránsito individuales, posesión de marihuana o reingreso ilegal, un delito federal que implica regresar a Estados Unidos tras haber sido previamente deportado.

CNN no pudo verificar de manera independiente las descripciones de cada una de las miles de personas incluidas en el sitio.

Consultado sobre si equiparar a infractores de tránsito con homicidas podría socavar el mensaje público de la agencia sobre sus operaciones, el DHS respondió que muchas de las personas listadas con un solo delito menor en realidad habían sido arrestadas o condenadas por múltiples delitos, algunos más graves: “Esta es una falla técnica en el sitio WOW que afectó aproximadamente al 5 % de las entradas”.

“Muchos de los que figuran con infracciones de tránsito y reingreso ilegal, que es un delito grave, tienen delitos adicionales”, dijo el portavoz, quien añadió que la agencia estaba trabajando “para solucionar el problema”. No respondió a preguntas sobre qué tipo de falla técnica pudo haber causado descripciones incorrectas.

“Todas estas personas han sido arrestadas por ICE y todas cometieron delitos al violar las leyes de nuestra nación, incluidos algunos que tenían delitos graves por reingreso ilegal”, afirmó el portavoz.

Tanto la Casa Blanca como el DHS han enfrentado un intenso escrutinio por utilizar afirmaciones falsas o engañosas sobre algunos inmigrantes como justificación para sus operativos, o por describir ciertos incidentes de formas que luego fueron contradichas por videos o declaraciones de autoridades locales.

Tras el tiroteo mortal de Alex Pretti en Minneapolis el mes pasado, funcionarios, incluidos Noem y el arquitecto de la política migratoria de la Casa Blanca, Stephen Miller, se apresuraron a describir a Pretti como “un terrorista interno” que blandía su arma y pretendía masacrar a las fuerzas del orden.

Posteriormente, un video mostró que Pretti nunca blandió el arma que portaba cuando fue abatido, y tanto Miller como Noem atribuyeron sus descripciones prematuras a información recibida de agentes en el terreno.

No es la primera vez que el Gobierno de Trump reconoce que sus descripciones de algunos inmigrantes etiquetados como los “peores de los peores” eran inexactas.

En otro caso, reportado primero por NOTUS, la Casa Blanca admitió que publicó la imagen de un hombre que, según afirmó erróneamente, había sido condenado por un delito sexual contra un menor. (Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el error fue corregido y que la administración continuará publicando información sobre “los peligrosos extranjeros criminales ilegales que están siendo retirados de nuestras calles”).

El sitio del DHS sobre los “peores de los peores” también incluye los países de origen de los inmigrantes y la ciudad donde fueron arrestados. El análisis de CNN muestra que algunos de los lugares con mayor número de arrestos son ciudades relativamente pequeñas, pero con grandes prisiones, lo que podría indicar que los detenidos ya estaban en cárceles federales o habían sido transferidos desde custodia estatal. En esos casos, podría debilitar la afirmación de la agencia de que se trataba de “amenazas a la seguridad pública” que estaban “al acecho” en las comunidades.

La ciudad con mayor número de arrestos es Conroe, Texas, ubicada a unos 65 kilómetros al norte de Houston y con una población estimada de 114.000 habitantes. Allí se encuentra el Joe Corley Processing Center, un centro de detención privado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza para alojar a inmigrantes. Otras ciudades con altos números, como Lompoc, California; Yazoo City, Mississippi; y Eden, Texas, tienen poblaciones relativamente pequeñas, pero grandes centros federales de detención.

Las cuentas en redes sociales del DHS, de Noem y de la Casa Blanca han difundido una corriente constante de fotografías policiales de personas que, según el Gobierno, han sido retiradas de las calles durante la Operación Metro Surge, la ofensiva migratoria llevada a cabo en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul durante los últimos dos meses. (El Gobierno está reduciendo ahora esa operación en Minnesota, aunque mantiene una presencia limitada de agentes).

Sin embargo, los funcionarios locales en Minnesota han acusado al DHS de inflar las cifras de arrestos publicitadas al atribuirse detenciones realizadas por fuerzas del orden locales, que luego fueron transferidas a autoridades migratorias a través de procesos rutinarios.

“Esto ya no es un simple malentendido”, dijo el comisionado del Departamento de Correcciones de Minnesota, Paul Schnell, durante una conferencia de prensa el mes pasado.

En el mejor de los casos, dijo Schnell, “el DHS malinterpreta fundamentalmente el sistema correccional de Minnesota”.

“En el peor de los casos”, añadió, “es pura propaganda, cifras difundidas sin pruebas para generar miedo en lugar de informar al público”.

Un portavoz del DHS dijo en un comunicado: “Todas estas personas han sido arrestadas por ICE y puestas en proceso de deportación”.

“Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, no vamos a permitir que criminales sean liberados de las cárceles y regresen a nuestras comunidades”, añadió.

Entre las personas que el DHS decide etiquetar como los “peores de los peores”, casi la mitad son de México. Más de 2.100 son de Honduras; Guatemala y Cuba representan alrededor de 1.900 cada uno; El Salvador casi 1.200; mientras que Irán, China, Nicaragua, Haití y Jamaica suman decenas de personas cada uno. Varias decenas son de Somalia, un país que el presidente Donald Trump ha denigrado en repetidas ocasiones y que ha sido un foco importante de la reciente ofensiva en Minneapolis, donde existe una amplia diáspora somalí.

No es inusual que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, grandes y pequeños, den a conocer sus esfuerzos o detenciones, y el DHS ha estado bajo fuerte presión del Gobierno de Trump para reforzar su perfil público y difundir detenciones.

“Muestren los números, los nombres y los rostros de los criminales violentos, ¡y muéstrenlos AHORA!”, escribió el presidente el mes pasado en Truth Social. “¡La gente empezará a apoyar a los patriotas de ICE, en lugar de a los alborotadores altamente pagados, anarquistas y agitadores! MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Pero el problema, señalan los críticos, es que la proporción de “criminales violentos” condenados por delitos vinculados directamente con la seguridad pública es menor de lo que presenta la administración, incluso si el DHS ajusta su lista para reflejar un mayor número de infractores violentos.

“La gran mayoría de los llamados extranjeros criminales son personas acusadas o condenadas por infracciones de tránsito, conducir bajo la influencia del alcohol y delitos relacionados con inmigración”, dijo John Sandweg, quien se desempeñó como director interino de ICE durante el Gobierno de Obama.

“Ese fue el desafío que enfrentamos durante el Gobierno de Obama”, añadió. “Lo diré así: yo trabajé en esto todos los días, y decimos que estamos enfocados en los peores de los peores, en criminales graves, que esa es nuestra misión, sacarlos de las calles”.

Pero en cuanto a la magnitud del problema tal como la describe el Gobierno de Trump, Sandweg afirmó: “Esa población no está ahí afuera. Simplemente no está ahí”.

