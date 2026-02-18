Israel eleva el nivel de alerta por indicios de un posible ataque junto a EE.UU. contra Irán, según fuentes

Por Tal Shalev, CNN

Israel elevó su nivel de alerta y está intensificando los preparativos militares ante los crecientes indicios de un posible ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán en los próximos días, según informaron dos fuentes israelíes a CNN.

Según las fuentes, una de las cuales es un oficial militar, Israel lleva semanas mostrándose escéptico sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y ha estado acelerando su planificación operativa y defensiva a pesar del progreso anunciado en la segunda ronda de conversaciones del martes.

Una de las fuentes indicó que se espera que la posible ofensiva, si el presidente Donald Trump la autoriza, supere la guerra de 12 días de junio e implique ataques coordinados tanto de Estados Unidos como de Israel. Las fuentes añadieron que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado varias consultas especiales de seguridad esta semana para evaluar los preparativos y la coordinación.

El exjefe de inteligencia militar israelí, Amos Yadlin, declaró el miércoles: “Estamos mucho más cerca que antes (de un ataque)”. En declaraciones al Canal 12 de Israel, añadió que, si bien asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, “me lo pensaría dos veces antes de volar este fin de semana”.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del parlamento israelí mantuvo una reunión informativa a puerta cerrada con el jefe del Comando de Defensa Interior del ejército israelí. El presidente de la comisión, Boaz Bismuth, declaró: “Nos encontramos en tiempos difíciles frente a Irán”, y el gobierno y la opinión pública se están “preparando para cualquier escenario” de confrontación.

Después de que el martes intercambiaran notas durante tres horas y media, los negociadores iraníes y estadounidenses se retiraron de sus conversaciones indirectas en Ginebra con el acuerdo de seguir dialogando. Sobre qué están hablando exactamente sigue siendo una incógnita.

No está claro si las partes se centran únicamente en el programa nuclear de Irán o en otros temas como los misiles balísticos del país. El principal negociador iraní solo dijo que habían llegado a un “conjunto de principios rectores”. Un funcionario estadounidense fue más cauto, reconociendo que “todavía hay muchos detalles por discutir”.

Sin embargo, el balance no fue suficiente para aliviar los crecientes temores de una inminente guerra regional. Algunos funcionarios han empezado a preguntarse cuánto tiempo permitirá el presidente Donald Trump que continúen las iniciativas diplomáticas. Para aumentar la sensación de malestar, Irán realizó ejercicios militares con misiles de crucero y embarcaciones mientras se desarrollaban las conversaciones, cerrando brevemente el estrecho de Ormuz.

Trump “se reserva la capacidad de decir cuándo cree que la diplomacia ha llegado a su fin natural”, dijo el vicepresidente J. D. Vance en una entrevista con Fox News, horas después de que concluyeran las conversaciones el martes. Agregó que ambas partes “acordaron reunirse posteriormente”, pero que los iraníes no han reconocido ciertas “líneas rojas”.

