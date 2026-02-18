El razonamiento de Trump sigue siendo poco claro a medida que se acerca a la guerra con Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Estados Unidos podría estar a punto de lanzar una acción militar que marcaría el momento más decisivo en su enfrentamiento de casi medio siglo con Irán.

Sin embargo, hay poco debate público sobre lo que podría ser un ataque que dure semanas y tenga consecuencias imposibles de predecir.

No hay una presión exhaustiva por parte de los altos funcionarios de seguridad nacional.

El presidente Donald Trump apenas se esfuerza por explicar las razones de la posible petición al personal militar de arriesgar su vida. Y la Casa Blanca no da señales públicas de saber qué podría ocurrir en Irán si su régimen clerical es derrocado, una eventualidad que podría causar enormes repercusiones en Medio Oriente.

El presidente no ha tomado ninguna decisión final en ningún sentido, dijeron fuentes a CNN.

Pero cada día, y tras el fracaso de su tibio esfuerzo diplomático para lograr avances, Trump se ve arrastrado inexorablemente hacia un punto decisivo.

El ejército ha informado a la Casa Blanca que podría estar listo para lanzar un ataque el fin de semana, tras un aumento de activos aéreos y navales, según informó CNN.

Sin embargo, una fuente afirmó que el presidente ha argumentado en privado a favor y en contra de la acción y ha consultado a asesores y aliados sobre lo que debería hacer.

Considerando lo que está en juego y el riesgo potencial para el personal estadounidense, la falta de una justificación pública específica para cualquier guerra con Irán parece sorprendente.

Este déficit narrativo se reflejó en la sesión informativa de la Casa Blanca del miércoles, irónicamente en vísperas de la primera reunión de la Junta de Paz del presidente.

A la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, se le planteó la pertinente pregunta de por qué Trump podría necesitar lanzar un ataque contra el programa nuclear de Irán, que, según él, ya había destruido por completo en un bombardeo el año pasado que involucró una operación alrededor del mundo.

“Bueno, hay muchas razones y argumentos que se podrían utilizar para atacar a Irán”, declaró Leavitt, sin ofrecer detalles.

Las explicaciones de Trump se limitan a reiteradas advertencias de que Irán afrontará las consecuencias si no llega a un acuerdo con Estados Unidos. La semana pasada, afirmó que un cambio de régimen en Teherán podría ser lo mejor que podría pasar.

Ordenar a los militares que entren en combate es el deber más serio de los presidentes. Su asunción del más alto cargo conlleva la obligación de explicar por qué la fuerza podría ser necesaria. Y un pensamiento confuso podría poner en peligro la misión.

Leavitt insinuó que los estadounidenses deberían simplemente confiar en el presidente. “Siempre piensa en lo que más conviene a Estados Unidos, a nuestras fuerzas armadas y al pueblo estadounidense”, afirmó.

Ésta sería una base endeble para lanzar una gran guerra que podría acabar costando miles de millones de dólares y un número desconocido de vidas estadounidenses e iraníes, y que podría desencadenar enormes repercusiones militares y económicas en Medio Oriente.

También podría empeorar la ya marcada impopularidad interna de Trump en un año de elecciones de mitad de período.

A Trump no le gustaría ninguna comparación con la guerra de Iraq que comenzó en 2003, dadas sus desastrosas consecuencias.

Pero antes de ese conflicto, la administración Bush dedicó meses a una ofensiva de relaciones públicas diseñada para convencer al país de su justificación, posteriormente desacreditada, para la guerra.

Bush también logró obtener la autorización del Congreso para la invasión, lo que al menos le aseguró una base legal nacional para sus acciones.

Si Trump persiste en no ser sincero con los ciudadanos y el Congreso y luego emprende acciones militares, prolongará una tendencia de su segundo mandato. Y se expondrá políticamente en caso de que los ataques salgan mal.

Pero también parece que Trump se siente envalentonado por su exitoso derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro en una espectacular operación el mes pasado que no causó la muerte de ningún soldado estadounidense.

Su tolerancia al riesgo también podría verse aumentada porque la muerte del jefe militar y de inteligencia iraní, Qasem Soleimani, por parte de Estados Unidos durante su primer mandato no desencadenó la conflagración regional ni los ataques iraníes contra aliados estadounidenses que algunos expertos predijeron.

En las últimas semanas, la estrategia de Trump respecto a Irán parece reflejar su estrategia en Venezuela, donde acumuló una enorme armada naval y exigió concesiones. Se trata de una diplomacia del siglo XXI respaldada por portaviones y misiles de crucero.

Pero corre el riesgo de crearse una situación de la que será difícil salir con credibilidad intacta si resulta que sus reiteradas afirmaciones de que Irán quiere un “acuerdo” son erróneas.

El tipo de acuerdo que Trump puede ofrecer a Irán podría ser inaceptable para su régimen clerical, cuya máxima prioridad es perpetuarse.

Y un pacto que Teherán pudiera ofrecerle a Trump podría ser uno que el presidente jamás aceptaría, ya que los iraníes no quiere hablar de sus misiles balísticos ni de su red regional de intermediarios, que considera líneas rojas.

Las concesiones iraníes sobre un programa nuclear ya gravemente afectado a cambio de un alivio de las sanciones serían inaceptables para Trump. No puede permitirse políticamente emular el acuerdo nuclear alcanzado por la administración Obama, que él mismo destruyó.

Y el levantamiento de las sanciones podría ayudar al régimen a sobrevivir.

El New York Times citó fuentes iraníes que afirman que Irán ha mostrado su disposición a suspender el enriquecimiento de uranio de tres a cinco años a cambio de un alivio de las sanciones.

Sin embargo, Dennis Ross, exenviado de paz de Estados Unidos para Medio Oriente, declaró el miércoles a Wolf Blitzer de CNN que se trataba de una concesión simbólica. “Es bastante difícil imaginarlos enriqueciendo uranio mientras Trump siga en el cargo. Y lo que buscan es el levantamiento de las sanciones económicas, que es una forma de… darles una especie de respiro”.

Puede que la Casa Blanca no les esté explicando a los estadounidenses por qué podría ser el momento de declarar la guerra a Irán. Pero eso no significa que no existan razones estratégicas para hacerlo. En ese sentido, Leavitt tiene razón.

La obsesión de Trump por ponerle su nombre a los edificios y construir otros nuevos (como el salón de baile de la Casa Blanca) sugiere que está cada vez más preocupado por su legado.

Poner fin a la a menudo intensa guerra fría con Irán, que ha atormentado a todos los presidentes estadounidenses desde Jimmy Carter, le aseguraría un lugar en la historia.

Y podría marcar un hito histórico en un distanciamiento con el Irán revolucionario que comenzó con la humillación de los estadounidenses secuestrados entre 1979 y 1981, lo que dañó la confianza y el prestigio global de Estados Unidos.

Trump podría no tener una mejor oportunidad. Podría decirse que el régimen nunca ha estado tan débil. Sus aliados regionales, como Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano —que antaño eran una póliza de seguro contra un ataque externo—, han sido destrozados por Israel.

El Gobierno iraní se enfrenta a la peor crisis interna de su historia. La incertidumbre sobre la sucesión revolucionaria tras el fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, lo ensombrece.

La economía está destrozada. La desesperación llevó recientemente a los manifestantes a las calles en medio de la escasez de alimentos y agua y las precarias condiciones económicas. La represión resultante podría haber causado miles de muertes.

Trump podría cumplir su promesa a los manifestantes de que Estados Unidos estaba “listo para defenderlos” derrocando al régimen clerical.

Si bien Irán puede no representar una amenaza mortal inmediata para Estados Unidos, ha asesinado a decenas de estadounidenses en ataques terroristas y a través de milicias durante la guerra de Iraq.

Sus líderes llevan mucho tiempo amenazando con borrar a Israel del mapa, una amenaza que se agravaría aún más con armas nucleares. Y un Irán estable, democrático y sin amenazas impulsaría el surgimiento de un nuevo Medio Oriente, liderada por la creciente influencia global de los aliados estadounidenses en el Golfo.

Trump, por supuesto, sería un héroe de los iraníes si los liberara de la represión.

Pero hay muchas razones por las que sería inteligente parpadear.

Un intento serio de decapitar al régimen iraní o de devastar la capacidad militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia paramilitar Basij probablemente requeriría una campaña aérea de varios días.

Esto podría causar importantes bajas civiles. Aumentaría la posibilidad de muertes de estadounidenses en combate o la captura de pilotos estadounidenses, lo que podría convertirse en un desastre propagandístico.

Aunque algunos críticos han señalado las promesas de Trump de no librar nuevas guerras en Medio Oriente, un conflicto con Irán probablemente no conduciría a una invasión terrestre masiva como la que convirtió a Iraq en un caos.

Pero, al igual que en aquella guerra, el mejor día para Estados Unidos podría ser aquel en que lance sus primeras andanadas de conmoción y pavor.

También es poco probable que cualquier ataque contra los líderes clericales de Irán sea tan limpio como la misión de fuerzas especiales que sacó a Maduro de Venezuela.

E, incluso, está el problema de qué podría suceder si el Gobierno revolucionario cayera. La incapacidad de anticipar el día después perjudicó los esfuerzos estadounidenses de cambio de régimen en Iraq, Afganistán y Libia durante este siglo.

Mi pregunta es, después de todo, si esto dura semanas, ¿qué pasará después?, manifestó a Isa Soares en CNN International Colin Clarke, director ejecutivo del Centro Soufan. “Entonces se trata de un vacío de poder y, además, de la posibilidad de una insurgencia. Y, como saben, hay una serie de actores estatales y no estatales que intentarían aprovecharse de ello”.

Irán, sede de la antigua civilización persa, está menos plagado de divisiones sectarias que Iraq, que se dividió tras la invasión estadounidense. Pero la pérdida de la autoridad central podría ser devastadora.

Y la falta de un liderazgo coherente y único para los manifestantes o la oposición interna organizada plantea nuevas dudas sobre una transición fluida.

Cualquier acción militar conjunta entre Estados Unidos e Israel seguramente incluiría ataques de amplio alcance contra las instalaciones y fuerzas del CGRI. Sin embargo, fuentes informaron a CNN esta semana que la comunidad de inteligencia estadounidense aún cree que el candidato más probable para llenar un vacío de liderazgo sería el cuerpo de guardias de línea dura.

Por lo tanto, la expulsión de los teócratas en Teherán podría conducir a un reemplazo antiestadounidense igualmente radical.

Una acción militar más prolongada y compleja en Irán que en Venezuela, con consecuencias inciertas, aumentaría la presión política sobre Trump en su país, en medio de múltiples encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a una nueva guerra en Medio Oriente.

También podría poner a prueba la conexión de Trump con el movimiento MAGA (Hacer Grande su Gran Guerra), ya que ha pasado los últimos 10 años diciéndole a sus bases que no habrá más atolladeros en el extranjero.

Aunque las autoridades afirmaron que las fuerzas se posicionarían para atacar a Irán el fin de semana, no está garantizada la acción estadounidense.

El inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, podría augurar un retraso. También podría hacerlo el discurso anual sobre el Estado de la Unión de Trump el martes. Trump valora lo impredecible, por lo que Irán estará en alerta máxima.

Pero a menos que Irán capitule ante los términos que Trump aún debe explicar plenamente al público, más tiempo no aliviará el dilema más fatídico de su segundo mandato.

