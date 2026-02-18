Delcy Rodríguez dice que habló con Gustavo Petro y que acordaron tener un encuentro pronto

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que habló por teléfono con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que ambos acordaron tener un encuentro bilateral en una fecha próxima, que no precisó.

En una publicación en su cuenta de Telegram, Rodríguez señaló que esa eventual reunión sería a nivel de jefes de Estado y que los dos gobiernos buscarán “avanzar en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

CNN contactó a la Presidencia de Colombia para pedir más información sobre el posible encuentro entre Rodríguez y Petro y está en espera de respuesta.

El viernes, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo a la agencia EFE que los gobiernos de ambos países están en contacto y que era “posible” que la mandataria venezolana viajara a territorio colombiano esta semana.

Los acercamientos se realizan a mes y medio del operativo militar de Estados Unidos en el que fue capturado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas que Maduro rechaza. Tras el derrocamiento de Maduro, Rodríguez asumió como presidenta encargada.

Colombia y Venezuela tienen una estrecha relación bilateral, marcada por factores como el que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros y el hecho de que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de migrantes venezolanos.

