Una profesora que “te hacía sentir importante” murió después de que un hombre que huía de ICE chocara su auto contra ella

Lo que se suponía que sería un tranquilo día de planificación sin estudiantes para los maestros de una escuela pública de Georgia se convirtió en una jornada de luto cuando un hombre que huía de agentes de inmigración estrelló un automóvil contra el vehículo de una querida educadora.

Linda Davis, maestra de educación especial en su primer año en la escuela Herman W. Hesse K-8 de Savannah, murió la mañana del lunes mientras se dirigía a la escuela. El conductor del auto que la impactó, Oscar Vasquez-Lopez, fue arrestado y acusado de homicidio premeditado, conducción temeraria, conducir sin licencia válida y no obedecer una señal de tránsito, según informó la Policía del Condado de Chatham.

David “dedicó su carrera a asegurarse de que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito”, dijo la directora de la escuela, Alonna McMullen, a CNN este martes. “Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un ambiente de cuidado para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban”.

La muerte de la maestra ocurre mientras el país sigue debatiendo la eficacia de los operativos migratorios masivos del Gobierno de Trump, que han afectado a personas de todas las edades y orígenes mediante detenciones en controles de tránsito, protestas, redadas laborales y fuera de escuelas.

“Un estadounidense inocente ha perdido la vida porque un criminal inmigrante indocumentado intentó evadir su arresto”, escribió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

Agentes de inmigración vieron al ciudadano guatemalteco de 38 años ingresar a un vehículo durante una operación de control y trataron de detenerlo, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado del lunes.

Vasquez-Lopez inicialmente cumplió con los agentes, de acuerdo con ICE, pero huyó del lugar “haciendo un giro en U temerario y pasando un semáforo en rojo”, lo que provocó el choque a poca distancia de la escuela.

Sufrió lesiones leves por la colisión, mientras que Davis murió en el lugar, señaló ICE. Sin embargo, la policía indicó que Davis fue trasladada a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Un tercer automóvil también estuvo involucrado, pero ninguno de sus ocupantes resultó herido ni requirió atención médica, dijo Betsy Nolen, portavoz del Departamento de Policía, a CNN este martes.

La policía del condado de Chatham no formaba parte de —ni estaba al tanto de— la operación federal de inmigración hasta después del accidente, indicó el departamento.

Vasquez-Lopez llegó a Estados Unidos de manera ilegal “en una fecha y lugar desconocidos” y había recibido una orden final de expulsión por parte de un juez federal en 2024, de acuerdo con ICE.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS e ICE para obtener más detalles sobre el caso de Vasquez-Lopez y su intento de detención.

Actualmente está detenido en la cárcel del Condado de Chatham, dijo a CNN la portavoz de la oficina del sheriff, Tawana Garrett, bajo una orden de detención migratoria, una solicitud que pide a las agencias federales, estatales y locales notificar a ICE antes de que la persona sea liberada. También puede solicitar que el detenido sea retenido hasta 48 horas después de su liberación programada, para ser entregado a la custodia federal.

No está claro si Vasquez-Lopez tiene abogado en este momento ni si enfrentará procedimientos de deportación. Vasquez-Lopez no parece tener ninguna orden de detención pendiente en el condado de Chatham, según la información compartida con CNN por la Oficina del Sheriff del condado de Chatham.

“Huir y resistirse a la autoridad federal no solo es un delito, sino extraordinariamente peligroso y pone en riesgo a uno mismo, a nuestros agentes y a civiles inocentes”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado sobre el accidente. “Ahora, un transeúnte inocente ha perdido la vida”.

Davis formaba parte del Sistema de Escuelas Públicas de Savannah-Chatham County desde 2022 y anteriormente enseñó en la Brock Elementary School, dijo Sheila Blanco, portavoz del distrito escolar.

No fue sino hasta este año que Davis comenzó a enseñar educación especial en la escuela Hesse K-8. Pero incluso en su corto tiempo en la escuela, dejó una huella duradera, según la directora.

Era una “educadora excepcional” que trabajaba incansablemente para apoyar el éxito de sus estudiantes, dijo McMullen. Sin embargo, la calidez de Davis no se limitaba solo a los niños que llenaban pasillos y salones.

“Siempre te hacía sentir que importabas”, dijo Aisha Buchanan, excolega de Davis, a la afiliada de CNN, WTOC. “Ya fuera con un conserje, un maestro, un director o incluso un estudiante, siempre importabas. Ese era su mensaje para todos”.

En una publicación en Facebook dirigida a los padres, McMullen dijo que la muerte de la educadora ha afectado profundamente a la comunidad escolar.

Davis animaba a expresar los sentimientos de forma abierta y solidaria porque “los estudiantes y el personal reaccionarán de diferentes maneras” y “habrá una variedad de emociones y respuestas a lo ocurrido”.

McMullen describió a la maestra fallecida como “una fuente de aliento y positividad entre sus colegas”, y agregó que las “contribuciones de Davis a los estudiantes y al personal no serán olvidadas”.

