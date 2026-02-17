Tensión, protestas y ataques previos: así fue el primer día de conversaciones en Ginebra entre EE.UU., Rusia y Ucrania

CNN Español

El primer día de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania —mediadas por EE.UU.— entre negociadores de Rusia y Ucrania en Ginebra, Suiza, estuvo marcado por tensión, enfoque en el pragmatismo, protestas y una nueva ola de ataques en la víspera del inicio de la reunión.

A continuación, un resumen de los temas principales del primer día.

Las conversaciones de este martes en Suiza fueron lideradas por el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, por parte de Estados Unidos.

La delegación del Kremlin estuvo encabezada por Vladimir Medinsky, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la delegación de Ucrania tuvo como líder al principal negociador de Kyiv, Rustem Umerov.

Al iniciarse las conversaciones, el negociador jefe de Kyiv agradeció a Estados Unidos su “participación y trabajo constante en el proceso de negociación”.

“Estamos trabajando de forma constructiva, con enfoque y sin expectativas exageradas. Nuestra tarea es impulsar al máximo las decisiones que puedan lograr una paz duradera”, declaró Umerov en un comunicado.

Poco después de que concluyera la reunión, la agencia estatal rusa TASS informó que las conversaciones fueron “muy tensas”, citando a una fuente anónima del equipo negociador de Rusia.

“Las discusiones se centraron en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones”, detalló posteriormente Umerov.

Mientras se llevaba a cabo la reunión trilateral en el Hotel Intercontinental en Ginebra, partidarios de Ucrania protestaron afuera de las instalaciones y en otros lugares cercanos a la Oficina de las Naciones Unidas.

Algunas personas portaban banderas de Ucrania y sostenían pancartas con mensajes en apoyo al país que la próxima semana cumplirá cuatro años en guerra. En otras partes de la ciudad, manifestantes levantaron carteles que decían “¡DEJEN DE MATAR UCRANIANOS!” y “DETENGAN LA GUERRA AHORA”.

Horas antes del inicio de las conversaciones, Rusia lanzó otra serie de ataques contra Ucrania, informaron funcionarios locales.

Seis civiles resultaron heridos en un ataque ruso contra la región del norte de Sumy, donde también se dañaron edificios y vehículos, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar de la región.

Al menos tres personas resultaron heridas en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, debido a los ataques rusos, informaron las autoridades locales.

Un ataque con un dron ruso contra un vehículo en la región de Donetsk, que transportaba a empleados de una central eléctrica al trabajo, causó la muerte de tres personas este martes, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

Fotos publicadas en Telegram por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania muestran las secuelas de los ataques, con edificios dañados, vehículos quemados y equipos de emergencia en el lugar.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que los ataques habían tenido como objetivo infraestructuras energéticas y civiles.

Instó a los países a tomar medidas más contundentes, como nuevas sanciones, la prohibición de la participación de Rusia en eventos internacionales, la prohibición de los servicios marítimos y otras medidas.

Por separado, el alacalde de Kyiv, Vitaliy Klitschko, afirmó que 1.100 edificios residenciales en la capital de Ucrania carecen de calefacción debido a “daños críticos” sufridos en una central eléctrica cercana.

Rusia ha atacado frecuentemente la infraestructura energética ucraniana en los últimos meses, obligando a los trabajadores energéticos ucranianos a improvisar nuevos procedimientos de seguridad para asegurarse de que la electricidad siga funcionando.

Se prevé que las negociaciones trilaterales en Ginebra se reanuden este miércoles 18 de febrero.

Las conversaciones de este martes son la tercera ronda de negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, tras las reuniones anteriores celebradas en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

