Rusia lanza una nueva ola de ataques contra Ucrania horas antes de las conversaciones de Ginebra, que ya comenzaron

Rusia lanzó otra serie de ataques contra Ucrania esta mañana, informaron funcionarios locales, horas antes del inicio de las conversaciones tripartitas de hoy destinadas a resolver la guerra de Rusia en Ucrania.

Seis civiles resultaron heridos en un ataque ruso contra la región norteña de Sumy, donde también se dañaron edificios y vehículos, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar de la región.

Mientras tanto, al menos tres personas resultaron heridas en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, debido a los ataques rusos, informaron las autoridades locales.

Un ataque con un dron ruso contra un vehículo en la región de Donetsk, que transportaba a empleados de una central eléctrica al trabajo, causó la muerte de tres personas hoy, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

Ucrania anunció el martes que había alcanzado la refinería de petróleo rusa Ilsky, una de las más grandes del sur del país, en un ataque nocturno. “El objetivo fue alcanzado, lo que causó un incendio en las instalaciones”, declaró el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado el martes. Las conversaciones de hoy son la tercera ronda de negociaciones de este tipo que busca alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a casi cuatro años de guerra.

Las conversaciones de hoy entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra comenzaron, según informa RIA, el medio estatal ruso.

Al iniciarse las conversaciones, el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov, agradeció a Estados Unidos su “participación y trabajo constante en el proceso de negociación”.

“Estamos trabajando de forma constructiva, con enfoque y sin expectativas exageradas. Nuestra tarea es impulsar al máximo las decisiones que puedan lograr una paz duradera”, declaró Umerov en un comunicado.

Las conversaciones están dirigidas por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, por parte estadounidense.

Vladimir Medinsky, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, encabeza la delegación del Kremlin.

Mientras tanto, la delegación ucraniana está encabezada por el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov.

Umerov anunció el viernes que se unirían a él varios otros funcionarios, entre ellos Kyrylo Budanov, jefe del gabinete presidencial de Ucrania, y Andriy Hnatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

