Pasó más de 40 años en prisión antes de que se anulara su condena por homicidio. Ahora lucha para que ICE lo libere

Después de perder cuatro décadas de su vida cumpliendo condena por un homicidio que sostiene que no cometió, un canoso Subramanyam “Subu” Vedam se preparaba en octubre pasado para salir de una prisión de Pensilvania como un hombre libre.

En cambio, un día después de que se le retiraran los cargos, Vedam fue detenido por ICE con una orden de deportación vigente desde hacía décadas, según su abogado.

El hombre de 64 años, que llegó a Estados Unidos desde la India siendo un bebé, se ha visto repentinamente envuelto en otra ardua batalla legal.

Ahora, un juez federal de inmigración decidirá este martes si libera a Vedam bajo fianza mientras lucha contra su deportación.

La audiencia sigue a un fallo de la semana pasada de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, el órgano administrativo más alto para interpretar y aplicar las leyes de inmigración, que determinó que el caso de Vedam es una “situación excepcional” que justifica la reapertura de su caso de inmigración, según su abogada, Ava Benach.

La orden de deportación original, que fue rechazada por la Junta de Apelaciones de Inmigración, se basó en la condena por homicidio, ahora anulada, de Vedam y en un cargo relacionado por drogas, indicó Benach.

Después de décadas de mantener su inocencia, la condena de Vedam fue anulada por un juez en agosto una vez que se revelara que los fiscales habían ocultado evidencia balística potencialmente crítica durante sus dos juicios.

Si bien la familia de Vedam tiene “muchas esperanzas” de reunirse con él el martes, son conscientes de lo difícil que es abordar los casos de inmigración durante la campaña de deportación masiva de la administración Trump, comentó Benach.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa luchando contra la liberación de Vedam, declarando en un comunicado el lunes que la anulación de su condena no detendrá sus esfuerzos.

Aunque el DHS calificó a Vedam de “inmigrante ilegal delincuente”, su abogado afirmó que es residente legal permanente.

“Que se anule una sola condena no detendrá la aplicación de la ley federal de inmigración por parte de ICE”, declaró un portavoz del DHS. “Con el presidente Trump y la secretaria Noem, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias”.

Después de dos juicios en la década de 1980, Vedam fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su amigo y excompañero de habitación, el estudiante universitario de 19 años Thomas Kinser.

Aunque Vedam luchó contra la condena durante décadas, pasaron casi 40 años antes de que un equipo de abogados descubriera que los fiscales habrían ocultado pruebas que podrían haber influido en la decisión del jurado en su caso.

El día de la desaparición de Kinser, en diciembre de 1980, Vedam le había pedido que lo llevara a un pueblo cercano para comprar drogas, según The Associated Press.

Nueve meses después, los restos de Kinser fueron hallados en un socavón con un orificio de bala en el cráneo, según documentos judiciales. Aunque no se encontró ningún arma, se halló una bala calibre .25 dentro de la camisa de Kinser.

Los partidarios de Vedam creen que los investigadores se centraron en él como el único sospechoso a expensas de otras pistas legítimas, argumentando que su origen étnico jugó un papel en cómo las autoridades lo localizaron en los primeros días del caso y en el juicio.

Vedam fue detenido inicialmente por delitos relacionados con drogas mientras la policía investigaba y finalmente fue acusado del asesinato de Kinser. En el caso de drogas, se declaró inocente de cuatro cargos de venta de LSD y un cargo de robo, informó AP.

Los fiscales argumentaron ante los jurados que Vedam disparó a su amigo con una pistola calibre .25 que había comprado antes de la desaparición de Kinser.

Los abogados defensores de Vedam cuestionaron repetidamente las pruebas balísticas durante el juicio, poniendo en duda el tamaño del agujero en el cráneo de Kinser en comparación con una bala calibre .25 y si la bala que mató a Kinser podría haber sido disparada desde el arma de Vedam.

Si bien el jurado escuchó el testimonio de que Vedam compró una pistola calibre .25, nunca se les mostró un informe del FBI que sugiriera que la herida de bala de Kinser era demasiado pequeña como para haber sido causada por esa pistola.

Aunque los fiscales conocían las medidas específicas de la herida, las excluyeron del informe entregado a los abogados defensores de Vedam, según consta en los registros judiciales.

En agosto de 2025, un juez concluyó que Vedam no había tenido un juicio justo debido a los intentos de la fiscalía de suprimir pruebas. El juez anuló la condena y dictaminó que Vedam tenía derecho a un nuevo juicio.

La Fiscalía del Distrito del Condado de Centre anunció el 2 de octubre que no buscaría un nuevo juicio y retiraría los cargos contra Vedam.

Al día siguiente, Vedam fue transferido a la custodia de ICE, comenzando una nueva fase de su enredada saga legal.

Su hermana, Saraswathi Vedam, declaró a la AP en octubre que estaba triste por el último retraso, pero afirmó que su hermano sigue siendo paciente.

“Él, más que nadie, sabe que a veces las cosas no tienen sentido”, indicó. “Hay que perseverar y seguir esperando que la verdad, la justicia, la compasión y la bondad triunfen”.

