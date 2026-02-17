Las 5 cosas que debes saber este 17 de febrero

Por CNN en Español

Muere el reverendo Jesse Jackson, activista pionero de los derechos civiles en EE.UU. Jerí se enfrenta al riesgo de destitución en Perú. Participa en una conversación en vivo entre Fernando del Rincón y venezolanos en el exilio. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

“Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, reclamó el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra. El pedido llegó mientras la Asamblea Nacional discute la letra chica del proyecto de ley de amnistía para “delitos políticos o conexos”, lo que sembró dudas sobre si se permitirá o no la rendición de cuentas de figuras chavistas que protagonizaron los episodios más graves de represión en el país.

¿Volver o no volver a Venezuela? Participa en una conversación en vivo entre Fernando del Rincón y venezolanos en el exilio.

El reverendo Jesse Louis Jackson, el destacado líder de los derechos civiles cuya visión moral y apasionada oratoria transformaron al Partido Demócrata y a Estados Unidos, falleció, según confirmó a CNN un portavoz de la Coalición Rainbow Push. Tenía 84 años.

Los nuevos escándalos que rodean al presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, abren la puerta a la posibilidad de que sea destituido este martes y que, por lo tanto, haya un nuevo mandatario, el octavo desde que hace 10 años se puso en marcha esta trituradora presidencial.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. continúan con un importante despliegue aéreo y naval en Medio Oriente antes de las conversaciones previstas con Irán en Ginebra el martes. Las piezas se mueven tanto para intimidar a Teherán como para tener opciones de atacar dentro del país si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

En Pánuco, en el estado mexicano de Sinaloa, 10 empleados de una mina de oro y plata de propiedad canadiense fueron secuestrados a finales de enero. Los cuerpos de cinco fueron hallados cerca y otros cinco esperan ser identificados. Las circunstancias aún poco claras del incidente han despertado temores a nivel local y generado dudas más amplias sobre las mejoras de seguridad anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuál es el animal de este Año Nuevo chino?

A. La rata.

B. El caballo.

C. La vaquita marina.

D. El pulpo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Las siete grandes diferencias entre el libro “Cumbres Borrascosas” y la versión cinematográfica de Hollywood

La nueva Cumbres Borrascosas reinterpreta la obra de Emily Brontë con cambios en personajes, trama y tono. Si leíste la novela antes de ver la película, probablemente ya tengas una opinión formada. Si no lo hiciste, considera esto una invitación formal a leer un clásico ineludible de la literatura inglesa del siglo XIX.

Obama aclara su postura sobre los extraterrestres luego de afirmar que “son reales” y volverse viral

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que no ha visto evidencia de que los extraterrestres hayan tenido contacto con la Tierra, y de esa forma aclaró su postura sobre el tema luego de que se viralizaran comentarios que hizo en un podcast.

El emblemático “Arco de los Enamorados” colapsa en Italia durante el Día de San Valentín

Uno de los parajes costeros más románticos de Italia colapsó el 14 de febrero, víctima de las intensas tormentas que azotan la región. El derrumbe ocurrió en el Día de San Valentín.

30 %

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Salma Hayek, anunció un nuevo incentivo fiscal del 30 % para el cine mexicano.

“Bajo el mandato de mi esposo y Obama se deportó a más personas”

—Lo dijo Hillary Clinton, al señalar que la migración en los países occidentales “ha ido demasiado lejos”.

Erupción del volcán Kilauea ilumina el cielo en tonos anaranjados

Una fuerte columna de humo y lava se desprendió del volcán Kilauea en Hawai este domingo luego de su erupción, la más reciente después de la última registrada el 24 de diciembre.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Este año, el mundo celebra el Año del Caballo el 17 de febrero, el primer día del Año Nuevo Lunar de 2026.

