El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí tras aprobar voto de censura

Por CNN en Español

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente interino, José Jerí, cuatro meses después de que asumiera el cargo y a dos meses de las elecciones generales de abril. Es el octavo cambio de mandatario en casi una década de inestabilidad política en el país.

El pleno del legislativo aprobó la moción de censura con 75 votos a favor y 24 en contra. “La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de Presidente de la República”, dijo Fernando Rospigliosi, titular encargado del Congreso.

Ahora, los portavoces de las bancadas se reunirán para definir una lista de candidatos a la Presidencia del Congreso, para una votación legislativa de la que saldrá el próximo presidente interino. Rospigliosi añadió que el plazo para presentar las propuestas terminará este martes a las 6 p.m. (hora local y de Miami) y que la elección se realizará en la sesión de este miércoles, también a las 6 p.m.

Jerí, de 39 años, asumió el cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.

El mandatario era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. El domingo, Jerí dijo que no acudiría a la sesión, argumentando que el procedimiento, a diferencia de una moción de vacancia, no le otorga un derecho a la defensa.

El último presidente de Perú que completó su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). Luego, Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 antes de una votación del Congreso; su vicepresidente, Martín Vizcarra, fue destituido en 2020; Manuel Merino asumió como presidente del Congreso pero duró cinco días en el cargo; y Francisco Sagasti completó el período. Posteriormente, Pedro Castillo asumió tras ganar las elecciones de 2021, antes de ser sucedido por Boluarte y Jerí.

Muchos de los actuales congresistas son candidatos para las legislativas de abril, por lo que se achica la lista de posibles aspirantes para completar el mandato hasta el 28 de julio, cuando asuma un nuevo presidente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.