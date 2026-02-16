Se desvanecen las esperanzas de que el FBI comparta pruebas del homicidio de Alex Pretti con investigadores estatales

Por Holmes Lybrand, CNN

Las esperanzas de que el FBI compartiera información recabada en la investigación sobre el homicidio de Alex Pretti con los investigadores estatales de Minnesota se han desvanecido.

A pesar de las declaraciones iniciales tras la reunión con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, la Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado el lunes que el FBI le informó la semana pasada que no compartirá información.

La BCA dijo que recibió el aviso de la oficina este viernes.

“Aunque esta falta de cooperación es preocupante y sin precedentes”, dijeron los investigadores estatales en su comunicado, “la BCA está comprometida con investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de estos incidentes, incluso si se ven obstaculizadas por la falta de acceso a información y pruebas clave”.

CNN se ha puesto en contacto con el FBI para solicitar comentarios.

Los investigadores estatales dijeron que “continuarán buscando todas las vías legales para obtener acceso a la información y pruebas relevantes”. Funcionarios del condado y la BCA presentaron una demanda el día en que Pretti fue baleado mortalmente por agentes de inmigración, demandando al Gobierno federal para obtener acceso al material investigativo del caso.

La negativa del FBI —que rompe el precedente en este tipo de investigaciones— está en línea con el deficiente y a menudo confuso manejo de la administración respecto a los recientes asesinatos cometidos por oficiales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional.

Previamente, los funcionarios federales se negaron a compartir cualquier prueba con la BCA y rehusaron abrir una investigación de derechos civiles que se centrara en los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon y mataron a Pretti. Días después, en medio de la continua reacción negativa, el vicesecretario de Jusitica Todd Blanche cambió sutilmente de postura, diciendo que se abriría una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, pero que solo seguiría el curso de una investigación federal normal.

“Estamos analizando todo lo que pueda arrojar luz sobre ese día”, dijo Blanche el mes pasado, al anunciar la investigación.

“No quiero exagerar lo que está sucediendo”, agregó. “No quiero que se entienda que se trata de una gran investigación de derechos civiles. Yo lo describiría como una investigación estándar del FBI”.

La agencia investigadora de Seguridad Nacional estaba liderando la investigación con el FBI actuando en un papel de apoyo en los días posteriores al asesinato de Pretti. Cuando la BCA intentó acceder al lugar después de que Pretti fuera asesinado en enero, su acción fue bloqueada por funcionarios federales.

Días después de la muerte de Pretti, el FBI asumió el caso pero aún así se negó a compartir información con la BCA.

“Minnesota necesita investigaciones imparciales sobre los tiroteos contra ciudadanos estadounidenses en nuestras calles”, dijo el gobernador Tim Walz el lunes en la red social X. “La mano izquierda de Trump no puede investigar a su mano derecha. Las familias de los fallecidos merecen algo mejor”.

La falta de cooperación entre los investigadores federales y estatales o locales se extiende a la muerte de Renee Good y al caso de Julio Sosa-Celis, quien fue herido de bala en la pierna por un agente de Inmigración y Control de Aduanas, dijo la BCA en su comunicado.

Cuando un agente de ICE disparó y mató a Good, el FBI rápidamente excluyó a los investigadores locales de Minnesota, poniendo fin a su investigación. Luego, el FBI cambió el enfoque de su investigación para determinar si Good y quienes la rodeaban cometieron un delito contra el agente, en lugar de investigar la conducta del agente en el tiroteo.

