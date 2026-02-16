Palmerston, uno de los principales “diplocats” del Reino Unido, muere en Bermudas

Por Lex Harvey, CNN

Palmerston, el felino blanco y negro que surgió de las calles de Londres hasta los sagrados pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, murió en Bermudas, anunció el lunes el Ministerio.

El ex “Jefe Ratonero” del Ministerio de Relaciones Exteriores se retiró de Whitehall en 2020, pero regresó a la atención en 2025 cuando se unió al nuevo gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, en el territorio de ultramar, según una publicación de Instagram.

La cuenta X del gato decía que el “diplocat extraordinaire” falleció pacíficamente el 12 de febrero.

Conocido cariñosamente como “Palmy”, el felino era un “miembro especial del equipo de la Casa de Gobierno en Bermudas y un miembro muy querido de la familia”, decía la publicación.

“Era un compañero maravilloso, de carácter gentil, y lo extrañaremos mucho”, apunta el texto.

Palmerston fue rescatado del Hogar de Perros y Gatos de Battersea y se unió al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2016 durante un período turbulento en la política británica, apenas unos meses antes de que el Reino Unido votara a favor de retirarse de la Unión Europea.

El gato, que lleva el nombre del ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro del siglo XIX, vizconde Palmerston, rápidamente consiguió una gran base de seguidores en línea, contando hasta el martes con casi 100.000 fanáticos que siguieron de cerca sus aventuras por Westminster.

Palmerston disfrutaba de una rivalidad amistosa con el gato más famoso de Gran Bretaña, Larry, del número 10 de Downing Street, que acaba de celebrar 15 años en su puesto.

“Adiós viejo amigo”, expresó Larry en X.

Entre las muchas contribuciones de Palmerston al servicio público del Reino Unido se encuentra el control de plagas.

Apenas unas semanas después de asumir el cargo, Palmerston atrapó su primer ratón, según una publicación de felicitación del exsubsecretario permanente de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, Simon McDonald.

También fue filántropo y recaudó más de US$ 4.082 para Battersea Dogs and Cats Home.

Palmerston se retiró en 2020 durante la pandemia de covid-19 para “pasar más tiempo relajándose lejos del centro de atención”, según una carta manoseada por el gato y dirigida a McDonald.

“Extrañaré escuchar los pasos de un embajador y correr a mi escondite para ver quién es”, escribió Palmerston, y agregó que su partida sería una “gran pérdida para nuestra recopilación de inteligencia”, pero era hora de “disfrutar de un tiempo para mí”.

En 2025, “un papel perfecto” sacó a Palmerston de su retiro, manifestó el querido gato en X.

Palmerston abandonó los cielos grises y la lluvia de Londres por las playas de arena blanca y las aguas cristalinas de Bermudas, donde en sus últimos días se le pudo ver jugando con aguacates gigantes, dando la bienvenida a dignatarios extranjeros y repartiendo amapolas antes del Día del Recuerdo, según su propio relato en X.

