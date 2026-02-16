Eclipse solar de “anillo de fuego”: cuándo es y dónde se podrá ver

CNN en Español

El martes 17 de febrero de 2026 habrá un eclipse solar anular que comúnmente es llamado “anillo de fuego”, debido a que el diámetro aparente de la Luna será ligeramente menor que el del Sol, lo que se denomina anularidad.

Debido a que la Luna se encuentra cerca del apogeo, su disco aparente es aproximadamente un 1,1 % más pequeño que el del Sol. A mitad del eclipse, la umbra (la sombra) lunar nunca llega a la Tierra; en cambio, la antumbra alcanza la superficie, permitiendo que un brillante anillo de luz solar permanezca visible, un signo de anularidad.

La trayectoria de la anularidad es un estrecho corredor de unos 616 km de ancho que recorre en su totalidad regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico adyacente, según la NASA.

Dado que la línea central nunca cruza continentes habitados aparte de la Antártida, prácticamente todas las zonas pobladas verán, en el mejor de los casos, un eclipse parcial superficial (con ≤40 % de oscurecimiento, dice la NASA) poco después del amanecer local en Sudáfrica o al atardecer en el sur de la Patagonia.

La duración máxima de la anularidad es de 2 minutos y 20,9 segundos.

Fuera de esta trayectoria, se podrá ver un eclipse parcial en el resto de la Antártida y en zonas limitadas del sur de África y el extremo sur de Sudamérica.

Las fases parciales serán observables por el público en general en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con un 11 % del Sol oscurecido a las 06:17 hora local; en la Isla Rey Jorge, Shetlands del Sur, con 83 % de oscurecimiento a las 10:12 hora local; y en Punta Arenas, Chile, con 5 % de oscurecimiento a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

Debido a su aislamiento geográfico y a que la salida del Sol se produce en la mayoría de las zonas terrestres, la NASA aún no ha anunciado campañas científicas específicas, eventos de divulgación pública ni transmisiones en directo para este eclipse.

En siete meses, el 12 de agosto de 2026, se producirá un eclipse solar total que cruzará Groenlandia, Islandia y España, para el cual la NASA está realizando preparativos de divulgación.

Este es el eclipse anular número 75 en Saros 121, un ciclo de eclipses que comenzó el 25 de abril de 944 d. C. y finaliza el 1 de junio de 2206 d. C.).

