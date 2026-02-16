Benfica vs. Real Madrid, por los playoffs de la Champions League: previa, formaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Real Madrid empezará a jugarse gran parte de su temporada 2025/2026 este martes ante el Benfica en Lisboa, el mismo escenario donde hace tres semanas recibió uno de los cachetazos futbolísticos más resonantes del último año.

El recuerdo todavía está fresco. El Merengue jugó un partido desastroso y en la última pelota del encuentro dejó que el arquero rival le cabeceara dentro del área chica para marcarle el 4 a 2 final, el cual mando a los Blancos a los playoffs y le dio una vida más a los lusos.

Ahora, es tiempo de revancha, o eso esperan en la capital española. El Real Madrid ya perdió la Supercopa, echó a Xabi Alonso y también está afuera de la Copa del Rey (eliminado por un equipo del ascenso), por lo que seguir en la pelea de la Champions League es casi una obligación para el máximo ganador en la historia de esta competencia.

El Madrid llega en un buen momento, hilando tres victorias consecutivas (todas en el certamen doméstico) y con el liderato de LaLiga en el bolsillo, cortesía de una sorpresiva derrota del FC Barcelona en el campo del Girona el lunes.

La buena noticia para el Merengue es que tendrá a disposición a su máxima figura, Kylian Mbappé, quien descansó en el último compromiso liguero por una molestia que todavía arrastra en la rodilla izquierda. Sin embargo, Arbeloa sabe que no podrá contar con Raúl Asencio y Rodrygo, que fueron expulsados en la derrota contra Benfica. Además, Jude Bellingham y Éder Militao seguirán afuera por lesión.

Por su parte, el Benfica sabe que se ganó una vida más de manera agónica. Tras haber comenzado muy mal su paso por la Champions, la reacción del tramo final y el cabezazo del portero Trubin lo metieron en los playoffs por la ventana gracias a la diferencia de gol.

Los portugueses parecen haber encontrado el rumbo de la mano de José Mourinho, justo un exestratega de la Casa Blanca. Están invictos en los últimos cinco partidos, con cuatro triunfos y un empate, y recientemente recibieron la buena noticia del regreso del colombiano Richard Ríos, uno de sus hombres más desequilibrantes. En contrapartida, Samuel Soares y Joao Veloso siguen en duda por molestias físicas.

Será una vibrante serie de 180 minutos, que se cerrará la próxima semana en Madrid.

Si algo tiene para ilusionarse el Benfica es a su entrenador, José Mourinho, el DT del último equipo portugués que logró consagrarse en la Champions League.

Después de varios tropezones, “The Special One” parece haber encontrado el balance que tanto buscaba para su elenco, apuntalado por una defensa aguerrida que tiene a Nicolás Otamendi como baluarte, y por el desequilibrio individual que propone en ataque Gianluca Prestianni, una de las figuras en aquel 4-2.

Si logra repetir la velocidad y precisión en las transiciones de defensa a ataque con las que tanto perjudicó al Madrid en ese partido, sus posibilidades de éxito crecerán mucho.

Seguramente en ese encuentro Mourinho se ha sacado un peso extra de encima. No solo porque metió a su equipo en los playoffs, sino que también significó su primera victoria contra el Real Madrid, un equipo al que nunca había podido vencer en los primeros cinco enfrentamientos.

Al contrario de lo que las estadísticas de Mourinho señalan, el Benfica tiene dominio sobre el Real Madrid en los enfrentamientos por Champions League: hay tres victorias para los portugueses y solo una para los españoles, sin empates registrados hasta ahora.

Es más, el Benfica tiene en su haber un par de resultados resonantes ante el Merengue.

El primero se dio en la final de la edición 1961/1962, cuando lo venció 5-3 en una definición infartante donde se destacaron los dos goles de Eusébio para un lado y los tres de Puskás para el otro.

Hubo revancha tres años más tarde, pero por los cuartos de final. El 5-1 en Portugal (con otros dos goles de Eusébio) fue suficiente para que el Benfica avance de ronda, a pesar de la derrota 1-2 en España en el segundo partido.

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Argentina y Colombia el partido podrá verse por ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México el juego irá por las pantallas de TNT Sports, Max y TNT Go. En Estados Unidos habrá más posibilidades: Paramount+, TUDN, UniMás, ViX y TUDN App. En España, por otra parte, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 serán las dos opciones habilitadas para ver el partido.

