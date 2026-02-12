Trump revoca la capacidad de la EPA para regular los gases de efecto invernadero

Por Ella Nilsen, CNN

El Gobierno del presidente Donald Trump ha desmantelado uno de los pilares fundamentales de la estrategia ecológica de EE.UU. al finalizar, este jueves, las normativas que revocan de forma definitiva la facultad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular la contaminación climática.

Emitida por primera vez en 2009, la determinación de peligro concluyó que seis gases de efecto invernadero podían ser categorizados como peligrosos para la salud humana bajo la Ley de Aire Limpio. La normativa respaldaba la autoridad de la EPA para limitar la contaminación causante del calentamiento global proveniente de la industria del petróleo y el gas, las plantas de energía y los vehículos desde el Gobierno de Obama. También es considerada la herramienta más poderosa del Gobierno federal para abordar la contaminación climática y la contribución de EE.UU. a la crisis global.

“Estamos terminando oficialmente con el llamado dictamen de peligro”, declaró el presidente Donald Trump este jueves, calificando la política de “desastrosa”.

Trump dijo que derogar las regulaciones “no tiene nada que ver con la salud pública”.

“Todo esto fue una estafa, una gran estafa”, dijo Trump el jueves. “Esto fue un robo al país por parte de Obama y Biden”.

Además, el Gobierno de Trump finalizará la derogación de las reglas que regulan las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos, ya que se derivan del dictamen. Durante el Gobierno de Biden, la EPA buscó endurecer esos estándares para impulsar a la industria automotriz a fabricar más híbridos y vehículos eléctricos eficientes, un esfuerzo que la industria revirtió posteriormente.

Al eliminar el dictamen de peligro, el Gobierno puede revocar más fácilmente otras reglas que reducen la contaminación climática emitida por plantas de energía y operaciones de petróleo y gas, aunque eso requerirá procesos regulatorios separados para ser anulado.

El texto completo de la derogación del dictamen de peligro por parte de la EPA no estuvo disponible antes del anuncio del Gobierno de Trump, pero la justificación para la derogación expuesta en un comunicado de prensa de la EPA se basa mucho más en argumentos legales que en un rechazo contundente de la ciencia climática.

La agencia argumenta que los Gobiernos de Obama y Biden excedieron su autoridad legal cuando usaron la Ley de Aire Limpio para regular la contaminación climática. Esto contrasta con el verano pasado, cuando la agencia propuso por primera vez la derogación. En ese entonces, la propuesta de la EPA se basó en parte en un informe apresurado elaborado por cinco negacionistas del cambio climático que cuestionaban la gravedad de los impactos climáticos como incendios forestales, calor extremo y tormentas más fuertes.

En esta ocasión, en lugar de basarse en ello, la EPA de Trump concluyó en un comunicado de prensa que la Ley de Aire Limpio “no otorga autoridad estatutaria a la EPA” para presentar estándares de emisiones de vehículos “incluidos los destinados a abordar el cambio climático global, y por lo tanto no existe base legal para el dictamen de peligro ni para las regulaciones resultantes”.

Sin embargo, en el mismo comunicado de prensa donde se anunció la derogación, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, aludió a la oposición del Gobierno a la política climática.

“Llamado por algunos el ‘Santo Grial’ de la ‘religión del cambio climático’, el dictamen de peligro ahora está eliminado”, dijo Zeldin en el comunicado de la EPA. No obstante, al hablar junto a Trump este jueves, los comentarios de Zeldin fueron ligeramente diferentes.

“Hoy, la EPA de Trump ha finalizado el mayor acto único de desregulación en la historia de Estados Unidos de América, llamado por algunos el santo grial de la extralimitación regulatoria federal; el dictamen de peligro de la EPA de Obama de 2009 está ahora eliminado”, dijo Zeldin este jueves.

El precedente legal ha otorgado al Gobierno poderes regulatorios sobre la contaminación climática. La Corte Suprema de EE.UU. falló en 2007 que la EPA tenía la autoridad para regular la contaminación climática proveniente de los gases de efecto invernadero. Y en 2022, la Corte Suprema de EE.UU. confirmó la autoridad de la EPA para regular los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas, pero restringió significativamente el alcance de la agencia, lo que llevó al Gobierno de Biden a formular reglas orientadas únicamente a hacer que las centrales eléctricas individuales sean más eficientes.

Pero la derogación del hallazgo de peligro remitirá esa cuestión nuevamente a los tribunales, donde el litigio sobre la derogación podría llevar años y posiblemente llegar hasta el tribunal más alto del país. Un ex alto funcionario de la EPA durante el Gobierno de Biden dijo a CNN que cree que esta medida muestra que el Gobierno de Trump está jugando una estrategia legal a largo plazo.

“Su definición de ganar, creo, ha sido y será cuando tomen una acción final y defiendan su acción en los tribunales, para eliminar de manera permanente la autoridad de la EPA bajo la Ley de Aire Limpio para regular los gases de efecto invernadero”, dijo Joe Goffman, quien lideró la Oficina de Aire y Radiación de la EPA durante el Gobierno de Biden.

Si la derogación por parte del Gobierno de Trump “se mantiene en el tribunal, ninguna futura EPA podrá regular las emisiones de (dióxido de carbono)”, dijo Jeff Holmstead, abogado de energía en el bufete Bracewell y ex alto funcionario de la EPA durante el Gobierno de George W. Bush. El Congreso podría aprobar una nueva ley que instruya específicamente a la EPA a regular la contaminación climática, pero hay poco consenso bipartidista sobre cómo abordar el tema.

Zeldin expuso el argumento de la agencia, diciendo que la EPA no tiene autoridad para regular ciertos tipos de contaminación a menos que el Congreso apruebe una ley que les otorgue permiso expreso.

“Si el Congreso no lo autorizó, la EPA no debería hacerlo”, dijo Zeldin este jueves. “Si el Congreso quiere que la EPA regule ampliamente los gases de efecto invernadero emitidos por los vehículos de motor, entonces el Congreso puede claramente convertir eso en ley”.

Grupos ambientalistas, de salud pública y en favor del clima ya están prometiendo desafíos legales contra la medida de la agencia.

“Earthjustice y nuestros socios verán al Gobierno de Trump en los tribunales”, dijo Abigail Dillen, presidenta del grupo legal ambientalista. “Los tribunales han afirmado repetidamente la obligación de la EPA de limpiar la contaminación climática. No hay forma de reconciliar la decisión de la EPA con la ley, la ciencia y la realidad de los desastres que nos golpean cada vez más fuerte cada año”.

Este jueves, una coalición de grupos de salud pública, incluyendo la American Lung Association y la American Public Health Association, anunciaron que demandarían al Gobierno, calificando el recurso regulatorio como “ilegal”.

Abogados del Natural Resources Defense Fund destacaron recientemente que, incluso con una Corte Suprema conservadora, la autoridad de la EPA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido reafirmada en múltiples ocasiones. Los abogados de NRDC sugirieron que los argumentos legales de la EPA son relativamente novedosos, lo que podría hacer que la medida de la EPA sea más vulnerable a ser revocada en los tribunales.

“No es algo que se haya hecho antes”, dijo Meredith Hankins, directora legal federal para clima en NRDC.

