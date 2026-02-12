Con promesas de riqueza y redes sociales, crece en Colombia el reclutamiento de menores por grupos armados y criminales

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados y criminales en Colombia ha crecido “drásticamente” durante los últimos 10 años, mediante promesas de dinero, poder o protección que se utilizan para atraer a niños, niñas y adolescentes, advierte un informe de la organización no gubernamental International Crisis Group publicado este jueves.

La ONG señala que en 2016, cuando el Gobierno firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), había alrededor de 100 menores reclutados. Para 2024, sin embargo, la cifra había aumentado a cuando menos 620 casos y se estimaba que podían ser muchos más.

De acuerdo con el informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia”, este incremento se debe a que, después de la firma del acuerdo de paz, el Estado no logró ocupar los espacios territoriales donde las FARC tenían presencia, lo que fue aprovechado por grupos armados y criminales que vieron una oportunidad para realizar actividades ilícitas y generar ganancias.

En este proceso, dice el documento, las agrupaciones buscaron maneras de engrosar sus filas y vieron que una vía sencilla para hacerlo era reclutar menores, en especial aquellos en contextos vulnerables, como comunidades migrantes, indígenas o de otras minorías.

A los menores en estas condiciones, agrega el informe, los grupos no necesitan sacarlos de sus casas por la fuerza. En cambio, pueden captarlos con ofertas que les resulten atractivas prometiéndoles acceso a dinero, estatus u otros beneficios.

“La forma más fácil, más barata, más eficaz para crecer en número de personas en las filas fue reclutar no solo mayores de edad, sino también niños y niñas”, dijo a CNN Elizabeth Dickinson, directora adjunta de International Crisis Group para América Latina y el Caribe.

Desde su perspectiva, este aumento de la presencia de menores en grupos armados o criminales es un reflejo de cómo se ha transformado el fenómeno de la violencia en Colombia durante la última década, así como un llamado a que las autoridades del país diseñen políticas que protejan a este sector.

“Hoy en día, ese reclutamiento de menores está en el centro de la organización del conflicto. Los grupos armados y criminales dependen de sus miembros menores de edad para controlar territorio y también para servir como escudos humanos para los comandantes de mayor rango”, dijo la especialista.

En tanto, el informe enfatiza que el reclutamiento infantil viola los derechos humanos de los menores y puede constituir un crimen de guerra.

El informe señala que los grupos armados y criminales operan con redes de reclutamiento bien organizadas, que llegan hasta los menores en sus escuelas o actividades recreativas o mediante videos y publicaciones en Facebook, TikTok u otras plataformas.

Dentro de esos espacios, dice el documento, los reclutadores buscan enganchar con falsas promesas de bienestar.

“Los grupos se han vuelto expertos en vender una imagen, un imaginario sobre su presencia, de acceso a riqueza, a motos, celulares, poder en las comunidades. Para las niñas, en muchos casos es escapar de un hogar donde hay abusos o donde los padres no están atentos a la niñez. Entonces, los grupos aprovechan la vulnerabilidad de los niños para venderles un cuento y, con eso, muchos salen de sus propias casas a buscar a los grupos para trabajar con ellos”, dijo Dickinson.

Una vez reclutados, expone el informe, los menores pueden ser destinados a diferentes tareas, como vigilar o hacer recados. En algunos casos, son llevados lejos de sus casas para inhibir que quieran escapar, mientras sus familiares generalmente prefieren no denunciar por miedo a sufrir represalias.

De acuerdo con el documento, todo esto hace que los menores queden en una condición de mayor vulnerabilidad porque son prescindibles para las agrupaciones, al tiempo que sus familias y comunidades enteras se ven afectadas.

CNN contactó a la Presidencia y al Ministerio de Defensa de Colombia para pedir comentarios sobre el tema y está en espera de respuesta.

Los menores que son reclutados llegan a salir de esa situación generalmente por cuatro vías, dice el informe. Una de ellas es la muerte, otra es poder escapar de sus captores y las restantes son ser rescatados por sus propias comunidades o por las fuerzas de seguridad, en particular por militares.

Frente a esto, el documento urge a que el Estado diseñe y fortalezca políticas para prevenir el reclutamiento de menores. Agrega que una vía para hacerlo es destinar más recursos a tareas como la vigilancia de las escuelas para evitar que los reclutadores lleguen ahí.

Dickinson dijo que algunas de estas actividades se vieron significativamente afectadas desde principios del año pasado cuando el Gobierno de Donald Trump cerró la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba los programas de algunas comunidades.

También señaló que International Crisis Group ha detectado patrones similares de reclutamiento en otros países de América Latina, como Ecuador o México, que tienen rasgos de criminalidad y violencia parecidos a los de Colombia.

“Hay que tener en cuenta que los actores se aprovechan de ciertas cualidades de los niños: son muy evidentes, no preguntan tanto, quieren pertenecer”, dijo la especialista.

“Entonces, a veces es más fácil convencer a menores de edad de actuar de cierta manera, de una forma de que un adulto tal vez tiene la capacidad de decir que no, que algo está mal. Los niños en muchos casos obedecen a las reglas del juego para poder estar protegidos dentro de organizaciones que son fundamentalmente de carácter violento”, concluyó.

