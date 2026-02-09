¿Vale la pena realizar una “mortal” como la que hizo Ilia Malinin en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Por Juan Alvarado, CNN en Español

El patinador artístico Ilia Malinin desató la locura en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, Italia, este sábado, luego de realizar una voltereta hacia atrás y aterrizar con una pierna durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Es la primera vez que este movimiento acrobático, denominado a menudo “mortal hacia atrás” o “salto mortal hacia atrás”, se ve en unos Juegos Olímpicos desde la edición de 1976.

Malinin se quedó con el primer lugar de la prueba, asegurando así puntos esenciales para que el equipo de Estados Unidos gane la medalla de oro en el evento. Su voltereta se llevó todas las miradas y cautivó incluso al tenista Novak Djokovic, que se encontraba presenciando el evento dentro de la arena.

Sin embargo, esta maniobra no es del todo favorable para los patinadores artísticos que deseen realizarla, tomando en cuenta el riesgo al que se exponen, ya que el incentivo técnico no es mayor.

Las volteretas hacia atrás estuvieron prohibidas por varias décadas. La Unión Internacional de Patinaje, ISU por sus siglas en inglés, decidió vetar este tipo de maniobras debido al riesgo extremo al que se exponen los patinadores si estos deciden hacerla a altas velocidades y sobre una superficie como el hielo.

Recién volvieron a ser legales dentro del patinaje artístico durante la temporada 2024/2025, y aunque ya se permiten dentro de las competencias oficiales, estas piruetas no suman puntos para la calificación técnica del patinador.

Es decir que la complicada maniobra no cuenta como un movimiento de patinaje, como sí lo hace un giro o freno.

Sin embargo, la voltereta puede servir como un elemento para sumar puntos dentro de la calificación de composición de la presentación del patinador.

La Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos describe el concepto de la composición como: “La disposición intencionada, elaborada y/u original del repertorio de todo tipo de movimientos en un conjunto coherente y significativo, de acuerdo con los principios de proporción, unidad, espacio, patrón y estructura musical”.

Hay un tercer elemento que forma parte de la calificación de un patinador artístico: el de “presentación”, que, según la federación estadounidense, significa “la demostración de compromiso, dedicación e implicación basada en la comprensión de la música y la composición”.

El estadounidense Terry Kubicka fue la primera persona que registró una voltereta hacia atrás en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en 1976. Precisamente fue su salto la razón que llevó a la ISU a declararla maniobra ilegal en competencias futuras.

Más de 40 años después, esta pirueta fue eliminada de la regla 610, que prohibía este tipo de saltos de las competencias.

Tras la decisión, otros patinadores, además de Malinin, han logrado completar este tipo de volteretas: el estadounidense Patrick Blackwell y la canadiense Deanna Stellato-Dudek, aunque esta última lo consiguió en un evento en parejas.

Malinin, por su parte, volverá a competir en dos eventos durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Uno de estos es el Programa Corto de patinaje artístico masculino.

