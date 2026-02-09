Una celebración que se hizo viral en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¿qué hay detrás?

Por Ben Church, CNN

El snowboarder austríaco Benjamin Karl sabía exactamente lo que haría si ganaba una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año; lo que no había previsto era la reacción del resto del mundo.

Tras revalidar su título en el eslalon gigante paralelo en Livigno el domingo, el deportista de 40 años celebró su victoria quitándose la camiseta y mostrando el torso a la multitud eufórica antes de flexionar los músculos y tirarse de cara sobre la nieve.

La apasionada celebración se grabó rápidamente y se compartió en las redes sociales, donde miles de personas disfrutaron de lo que inicialmente parecía una muestra de alegría desbordante y espontánea.

Y aunque Karl estaba absolutamente radiante con su medalla de oro, la celebración estaba planeada como un homenaje a su ídolo, Hermann Maier.

La leyenda del esquí fue una de las razones por las que Karl se inició en este deporte, y a menudo celebraba sus victorias quitándose la camiseta.

“Hace 25 años, cuando vi a Hermann Maier en 2001 quitarse la camiseta después de ganar la Copa del Mundo, me marcó para siempre”, declaró Karl a CNN Sports el lunes.

“Era mi único ídolo y esperé toda mi carrera el momento adecuado para hacerlo, en homenaje a él”.

Karl ahora puede presumir de ser cuatro veces medallista olímpico, tras haber ganado el oro en la misma prueba en 2022 y la plata en su debut olímpico en 2010 en Vancouver. También consiguió una medalla de bronce en el eslalon paralelo en Sochi 2014.

Tras su última victoria, en sus quintos Juegos Olímpicos, se convirtió en el medallista olímpico de snowboard de mayor edad y en el medallista de invierno austríaco de mayor edad en cualquier deporte.

Sin embargo, de todas sus medallas, el primer oro en Beijing destaca como la más especial, lo que le permitió disfrutar al máximo en Milán Cortina.

“La primera medalla siempre es súper, súper especial”, dijo Karl. “Cuando tenía 10 años, escribí en una hoja mis objetivos en la vida. Quería ser el snowboarder más rápido del mundo, campeón del mundo y campeón olímpico, y cuando alcanzas ese objetivo por primera vez, siempre es el mejor momento.

“Pero para mi legado, esta segunda medalla de oro es realmente importante, aunque no lo tenía en mente. Simplemente me divertí muchísimo. Fue un día genial, bajando la montaña, sorteando las puertas. Fue un día perfecto”.

Karl dijo que se permitió disfrutar de su medalla de oro por un breve momento el domingo, pero aseguró a CNN Sports que se acostó antes de medianoche y ya estaba concentrado en el resto de la temporada de la Copa del Mundo.

El austríaco atribuye su pasión por el snowboard a su madre, quien, según él, lo introdujo en el mundo de los deportes de invierno. Si bien el snowboard se convirtió en su vida, su primer amor fue el esquí, y Karl cuenta que esquiaba incluso antes de poder hablar.

Pero después de descubrir el snowboard a los 10 años, se fijó la meta de convertirse en atleta olímpico.

“Los Juegos Olímpicos son, sin duda, el mayor evento para cualquier deportista”, afirmó.

“Tenemos una sola oportunidad cada cuatro años, un solo día en cuatro años, y no puedes permitirte estar enfermo ni lesionado. Tienes que estar listo para ese día.

“El hecho de haber ganado cuatro medallas en seis participaciones olímpicas, seis días de una carrera de 20 años, es simplemente increíble”.

