“Tenemos que superar los próximos días”: los ucranianos afrontan un frío intenso sin electricidad

Cientos de miles de personas en Ucrania tendrán que enfrentarse a varios días de frío extremo con muy poco calor y luz, después de los sostenidos ataques con aviones no tripulados y misiles rusos que afectaron la infraestructura energética del país.

En la capital, Kyiv, se esperan temperaturas por debajo de cero y vientos gélidos al menos durante los próximos cuatro días.

“Tenemos que superar los próximos días, que serán muy difíciles para Kyiv”, dijo este domingo el alcalde de la ciudad, Vitaliy Klitschko. “Se pronostican nuevamente heladas severas en la capital, especialmente por la noche”, dijo en Telegram.

Klitschko afirmó que la infraestructura energética de Ucrania se encontraba en una situación muy difícil y que había dado instrucciones para que los puntos de calefacción comunales, alimentados por generadores, funcionaran a pleno rendimiento. Algunos de estos refugios permiten a la gente pasar la noche.

Según el Ministerio de Energía, los habitantes de la capital solo reciben electricidad durante una hora y media o dos horas al día.

Durante una huelga rusa a principios de enero, un residente de Kyiv que vivía en un apartamento en la azotea de un edificio de 16 pisos en ese momento dijo que él y su esposa se habían quedado sin calefacción, electricidad y agua.

El siguiente ataque ruso alcanzó la central eléctrica que proporcionaba calefacción al bloque de apartamentos, así como a otros 1.100 edificios de la capital, y dijo que aproximadamente la mitad de los residentes se habían mudado del edificio, incluida su familia.

La temperatura media en el apartamento había caído a solo 3 º C (37,4 grados Fahrenheit), añadió.

A los residentes se les dijo que las reparaciones podrían demorar dos meses, que coinciden con la época más fría del año.

Los negocios también sufren. La red de salones de belleza Backstage afirma haber invertido US$ 400.000 dólares en sistemas de emergencia, incluyendo generadores, combustible y baterías. Sin embargo, un dron impactó uno de sus salones, destrozando una tubería de calefacción e inundando las instalaciones.

“A pesar de todo este gasto, las condiciones climáticas y los ataques rusos prevalecen sobre el sistema”, publicó la compañía en Instagram el sábado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo en Telegram: “Casi a diario, los rusos atacan instalaciones energéticas, infraestructura logística y edificios residenciales […] Solo esta semana, Rusia lanzó más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas aéreas guiadas y 116 misiles de diversos tipos contra nuestras ciudades y pueblos”.

Ukrenergo, la empresa nacional de la red eléctrica, dijo este domingo que seguía lidiando con las consecuencias de dos ataques masivos con misiles y drones a la red eléctrica esta semana.

“El nivel de cortes de energía y los daños a las redes de transmisión y distribución de electricidad actualmente impiden el levantamiento de los apagones de emergencia en la mayoría de las regiones”, pero los trabajos de reparación han hecho que los cortes de energía sean menos severos en algunas regiones, afirmó.

“Continúan los trabajos de restauración tanto en las centrales eléctricas como en las subestaciones de alto voltaje que suministran energía a las centrales nucleares”.

Otro operador eléctrico ucraniano, DTEK, dijo el sábado que los daños a las subestaciones de alto voltaje habían causado una reducción en la producción en las plantas de energía nuclear, lo que llevó a una pérdida significativa de electricidad disponible.

Los recientes ataques rusos ocurrieron luego de una moratoria de corta duración sobre los ataques de cada lado a la infraestructura energética del otro, acordada a instancias de Estados Unidos.

Zelensky indicó el sábado que Washington había propuesto que ambas partes apoyaran nuevamente la iniciativa de desescalada energética del presidente de Estados Unidos. Ucrania aceptó, pero Rusia aún no ha respondido.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo el sábado: “El hecho de que Rusia haya ejecutado dos series de ataques con más de 400 proyectiles dentro de los seis días posteriores al vencimiento de la moratoria de los ataques energéticos demuestra la determinación del Kremlin de maximizar el sufrimiento de los civiles ucranianos y su falta de voluntad para desescalar la guerra o avanzar seriamente en las negociaciones de paz iniciadas por Estados Unidos”.

“Las fuerzas rusas también han modificado sus drones y misiles para infligir más daños, incluso equipando los drones Shahed con minas y municiones de racimo, y tales medidas han afectado desproporcionadamente la infraestructura civil y energética”, agregó el instituto.

Las consecuencias de los ataques rusos se ven agravadas en muchas zonas urbanas por la dependencia de sistemas de calefacción centralizados, un legado de la era soviética. El calor se genera en centrales térmicas o de cogeneración antes de su distribución, por lo que si estas instalaciones son atacadas, muchos bloques residenciales se verán afectados.

La destrucción de las tuberías de calefacción central puede afectar a todo un barrio. Cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, un corte de electricidad prolongado puede causar la rotura de las tuberías subterráneas de calefacción si el agua en su interior se congela.

Algunos analistas han señalado que los planificadores de guerra rusos intentan aprovechar esta vulnerabilidad al seleccionar objetivos.

“Creo que los especialistas en energía asesoran al ejército ruso y le explican cómo causar el máximo daño al sistema energético”, dijo en 2022 el CEO director ejecutivo de DTEK, Maxim Timchenko.

