El papa León XIV no planea visitar Estados Unidos en 2026 tras especulaciones sobre un viaje

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV no viajará a Estados Unidos en 2026, pese a las especulaciones de que podría regresar a su país de origen más adelante este año.

Un reporte de medios italianos el domingo sugirió que León podría visitar las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre y dirigirse a la Asamblea General, algo que han hecho papas anteriores. También se había especulado que el primer papa nacido en Estados Unidos podría volver a su país en 2026 para conmemorar el 250º aniversario del nacimiento de la nación.

Sin embargo, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó el domingo que León “no irá a Estados Unidos en 2026”.

León tiene una invitación abierta para visitar Estados Unidos. El 19 de mayo de 2025, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que León XIV había recibido una invitación a Washington en una carta entregada por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, quien es católico. Vance se reunió con León junto al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, un día después de la investidura del pontífice.

Una visita a Estados Unidos del primer papa estadounidense de la Iglesia católica probablemente generaría un alto nivel de interés. Sin embargo, sería un viaje que requeriría un manejo cuidadoso por parte del Vaticano debido a las diferencias de postura entre el pontífice y el presidente Donald Trump en materia de inmigración, así como a las crecientes tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica en Estados Unidos. León, nacido en Chicago, ha descrito el trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes como “inhumano” y ha alentado a los obispos estadounidenses a pronunciarse sobre el tema.

León ha realizado un viaje al extranjero desde su elección el 8 de mayo de 2025, cuando visitó Turquía y Líbano a finales del año pasado. El papa ha dicho que su próxima visita será a África, y señaló que espera ir a Argelia para fomentar el diálogo entre cristianos y musulmanes. También está sobre la mesa una visita este año a Perú, donde León sirvió como misionero y obispo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.