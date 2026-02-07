Zelensky dice que EE.UU. quiere un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia para junio, pese a que aún no se han logrado avances

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova, CNN

El presidente Volodymyr Zelensky afirma que Estados Unidos quiere un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia a principios del verano, a pesar de que repetidas rondas de conversaciones no han logrado avances en las cuestiones de territorio y garantías de seguridad.

“Dicen que quieren tenerlo todo listo para junio”, declaró Zelensky en declaraciones publicadas el sábado por la Presidencia. “Y harán todo lo posible para poner fin a la guerra. Quieren un calendario claro de acciones”.

“Si los rusos están realmente dispuestos a poner fin a la guerra, entonces es muy importante establecer una fecha límite”, añadió.

Zelensky afirmó que Washington había propuesto que las delegaciones ucraniana y rusa se reunieran en Estados Unidos, probablemente en Miami, dentro de una semana. “Hemos confirmado nuestra participación”.

CNN ha solicitado comentarios del Gobierno estadounidense sobre las declaraciones de Zelensky.

El Kremlin ha insistido en que Kyiv ceda toda la región del Donbás, de la cual aproximadamente una cuarta parte aún está en manos de las fuerzas ucranianas. Ucrania se ha negado a ceder el territorio.

Los comentarios de Zelensky se produjeron mientras Rusia llevaba a cabo otro ataque a gran escala contra la infraestructura eléctrica de Ucrania, con varias regiones bombardeadas por cientos de drones y misiles durante la noche.

Los ataques nocturnos se producen tras una reciente pausa en los golpes militares a la infraestructura energética por parte de ambas partes, propuesta por Estados Unidos.

Zelensky afirmó que Washington había propuesto que ambas partes apoyaran nuevamente la iniciativa de desescalada energética del presidente estadounidense. Ucrania ha accedido, pero Rusia aún no ha respondido.

Según Zelensky, los últimos ataques rusos involucraron “más de 400 drones y alrededor de 40 misiles de diversos tipos. Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las centrales eléctricas y las subestaciones de distribución”.

Muchos de los objetivos se encontraban en el centro y oeste de Ucrania, incluidas las regiones de Lviv y Rivne, afirmó Zelenski, pero las de Kyiv y Járkiv también fueron alcanzadas. Gran parte de Ucrania se enfrenta a temperaturas muy por debajo del punto de congelación durante los próximos días.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyal, informó que los rusos habían atacado la columna vertebral de la red energética del país, incluidas líneas aéreas de alto voltaje de 750 kV y 330 kV y dos plantas de energía térmica.

Se han implementado apagones de emergencia en toda Ucrania, añadió Shmyhal.

“Los trabajadores del sector energético están listos para iniciar la restauración tan pronto como la situación de seguridad lo permita”, afirmó.

Más de 600.000 abonados en toda la región de Lviv se quedaron sin electricidad el sábado por la mañana, según Maksym Kozytskyi, jefe de la administración militar de la región de Lviv.

La empresa eléctrica ucraniana DTEK afirmó que los ataques a las centrales térmicas constituyeron el décimo bombardeo masivo contra las instalaciones de la compañía desde octubre.

Las centrales térmicas de DTEK han sido atacadas por el enemigo más de 220 veces desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, de acuerdo con la compañía.

“Todos los días Rusia podría optar por la diplomacia real, pero elige nuevos ataques”, afirmó Zelensky.

Y agregó: “Hay que privar a Moscú de la posibilidad de usar el frío como palanca contra Ucrania. Esto requiere misiles para Patriot, NASAMS y otros sistemas de defensa aérea. Cada envío nos ayuda a superar este invierno”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.