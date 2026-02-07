Una disputa entre los abogados favoritos de Trump expone una amplia división de MAGA dentro del Gobierno

Por Paula Reid, Hannah Rabinowitz y Evan Perez, CNN

La disputa entre dos de los fiscales favoritos del presidente Donald Trump llegó a su punto álgido a principios de año, cuando el fiscal general adjunto Todd Blanche, exabogado personal del presidente, destituyó al activista de MAGA, Ed Martin, de un puesto clave que investigaba a los enemigos políticos del presidente.

La decisión de dejar en el banquillo a Martin —quizás el funcionario más comprometido públicamente con la persecución de los adversarios políticos de Trump en los tribunales— ha revelado una división entre dos facciones dentro del Gobierno.

Un grupo celebra a Blanche por lo que considera un respeto a las salvaguardias del Estado de derecho. El otro cree que Martin es un mártir del movimiento MAGA y el único dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir con las prioridades de Trump.

En las últimas semanas, los desacuerdos sobre la agresividad con la que los fiscales persiguen a los adversarios políticos de Trump se han agudizado, ya que el presidente ha dejado claro su descontento con el progreso del Departamento de Justicia en la presentación de procesos penales contra personas que, según él, lo atacaron injustamente en investigaciones que se remontan a 2016.

Durante la primera administración de Trump, las disputas entre funcionarios se desarrollaban regularmente en público y en redes sociales. Pero la actual secretaria general de la Casa Banca, Susie Wiles, se ha esforzado por moderar los desacuerdos y el drama público en su segundo mandato.

“Que estos asuntos se manifiesten públicamente no favorece la agenda del presidente”, declaró a CNN un aliado de Trump que los conoce a ambos. “Se puede comprender la frustración de que la oficina de Blanche sea el lugar donde todo se desmorona, porque todo avanza con mucha lentitud. Pero las estrategias de Ed, en última instancia, no ayudan a conseguir lo que el presidente quiere”.

Blanche y Martin llegaron a trabajar para Trump por caminos diferentes.

Blanche, exprofesor de un gran estudio de abogados en Nueva York, fundó un bufete homónimo en 2023 y representó a Trump en tres de sus cuatro casos penales. Se ganó la reputación de gestionar con destreza la política interna del mundo trumpista y cuando Trump regresó al cargo fue nombrado número dos del Departamento de Justicia.

Martin, expolítico de Missouri, obtuvo el reconocimiento de MAGA como organizador del movimiento “Stop the Steal” (Detengamos el robo), un firme defensor de las acusaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020 y como abogado de los acusados de los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Al comienzo del segundo mandato de Trump, fue designado fiscal federal en la ciudad de Washington, y se puso a trabajar de inmediato en la implementación de la agenda de Trump, incluyendo la degradación de los fiscales superiores que trabajaron en casos relacionados con el 6 de enero y la promesa de proteger a los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Seamos claros: este cambio no es temporal”, escribió Martin sobre la degradación de los fiscales en un memorando obtenido en su momento por CNN.

Tras un mandato de 15 semanas marcado por una gestión caótica y publicaciones en redes sociales que incluían amenazas contra los críticos del presidente, no logró la confirmación.

Su nominación fue retirada en mayo de 2025 y Trump lo nombró entonces en dos nuevos puestos en el Departamento de Justicia, incluyendo el de director del Grupo de Trabajo sobre Armamentización y el de abogado de indultos, todos ellos bajo la cadena de mando de Blanche.

Se espera que Martin deje el Departamento de Justicia en las próximas semanas, según informó CNN anteriormente. Su destitución representó la culminación de una campaña de meses de Blanche para mantener a Martin operando dentro de los límites de la ley. Las investigaciones del Grupo de Trabajo sobre Armamentismo que Martin debía dirigir se estancaron rápidamente. Obtuvo escasos o nulos resultados en la investigación de las principales prioridades de Trump, incluyendo lo que Trump alega como una extralimitación generalizada en la gestión del Departamento de Justicia de Biden de los disturbios del 6 de enero y en los ahora obsoletos procesos judiciales de Trump y miembros de su personal a cargo del exfiscal especial Jack Smith.

Aun así, Martin encontró otras maneras de complacer al presidente.

Una vez en la sede del Departamento de Justicia, Martin continuó con lo que había hecho en la Fiscalía Federal: presionar para que se procesara a los adversarios políticos de Trump. El verano pasado, Martin posó para fotos frente a la casa de Letitia James en Brooklyn, Nueva York, mientras realizaba una investigación sobre si había cometido fraude hipotecario.

La frustración de Blanche con Martin seguía creciendo. Ambos discrepaban sobre las tácticas de Martin, en particular sobre su tendencia a coordinarse directamente con la Casa Blanca sin que Blanche lo supiera.

Pero no fue hasta diciembre cuando Martin cometió un error lo suficientemente grave como para que Blanche intentara expulsarlo por completo del Departamento de Justicia. Se informó que había manejado incorrectamente pruebas secretas del jurado investigador en un caso sobre el senador demócrata Adam Schiff, uno de los principales objetivos de Trump.

La oficina de Blanche inició rápidamente una revisión del incidente en diciembre, y finalmente concluyó que Martin había cometido una falta de conducta, según informaron previamente a CNN dos fuentes familiarizadas con la revisión.

A principios de diciembre, Martin fue destituido de su cargo como líder del grupo de armamentismo y enviado a trabajar a un edificio separado al otro lado de la ciudad, frente a la sede del Departamento de Justicia. Ahora está considerando dejar el departamento por completo.

En una declaración a CNN del martes, Blanche afirmó: “No hay investigaciones por falta de conducta contra Ed Martin. Ed está haciendo un excelente trabajo como abogado de indultos”.

El episodio entre Blanche y Martin ilustra una división fundamental en el departamento. Algunos quieren trabajar dentro de las tradiciones legales del Departamento de Justicia para llevar a cabo la agenda del presidente. Otros consideran que las limitaciones de las tradiciones legales del Departamento de Justicia son demasiado engorrosas para cumplir las órdenes del presidente.

La división no es inédita; algo similar se manifestó durante el primer mandato de Trump como presidente. Aliados de Trump, como Matthew Whitaker, exjefe de gabinete del fiscal general Jeff Sessions y posteriormente sustituto interino de Sessions, se mostraron irritados por la resistencia de los propios funcionarios designados por el presidente respecto a la gestión de la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller.

En aquel momento, los enfrentamientos se centraron en si los intereses del presidente se veían mejor servidos al no socavar la investigación en curso, a pesar de las frecuentes frustraciones públicas de Trump.

Un aliado del presidente observó que, si bien el Departamento de Justicia, por diseño, avanza con lentitud, al final, prescindir de sus restricciones legales ha dañado la credibilidad del departamento y su capacidad para llevar a cabo su agenda, citando el rechazo de los intentos de enjuiciamiento por parte de grandes jurados y jueces en los últimos meses.

“El hecho de que esto siga sucediendo de nuestro lado dice mucho”, dijo la fuente. “Están compitiendo por ver quién es más MAGA”.

“El Partido Republicano sigue haciendo esto, nosotros nos lo hacemos a nosotros mismos y no podemos hacer nada”, añadió la fuente. El mes pasado, Trump criticó duramente a los fiscales durante una reunión en la Casa Blanca, afirmando que quería medidas más enérgicas en los procesos contra sus enemigos políticos, así como en sus quejas recurrentes sobre las elecciones presidenciales de 2020.

El presidente también se ha quejado directamente con la fiscal general Pam Bondi sobre el retraso en dichas investigaciones, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

El Departamento parece ser sensible a estas presiones. CNN informó el lunes que el Grupo de Trabajo sobre Armamentización comenzaría a reunirse diariamente para determinar cómo implementar la agenda del presidente. Con Martin fuera del escenario, se espera que el grupo redoble sus esfuerzos para abordar estos temas con la expectativa de obtener resultados en los próximos meses.

Mientras Martin se encuentra al margen, continúa ejerciendo como abogado de indultos, según fuentes cercanas. Ha participado activamente en la revisión de solicitudes de clemencia. Si bien el título suena elevado, la decisión final sobre los indultos en la administración Trump, como en otras administraciones, se toma en gran medida dentro de la Casa Blanca.

No está claro adónde irá Martin si deja el Departamento de Justicia, pero una fuente le dijo a CNN que Martin pasó toda la semana pasada trabajando en la Casa Blanca.

