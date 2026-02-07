Sabotaje ferroviario y protestas marcan el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

CNN Español

Las redes ferroviarias en el norte de Italia sufrieron graves interrupciones el viernes, con temores de un “ataque premeditado” a las líneas ferroviarias de Bolonia, según el ministro de transporte del país.

Esto ocurrió el mismo día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en los que este sábado Francesa Lollobrigida ya obtuvo una medalla de oro para su país, convirtiéndose en la primera mujer italiana en ganar el oro en patinaje de velocidad con un tiempo récord.

En los hechos del viernes se reportaron tres incidentes separados que ocasionaron daños, incluido el hallazgo de un artefacto explosivo rudimentario en un trasbordo de la línea Bolonia-Padua, de acuerdo con la red ferroviaria italiana Ferrovie dello Stato y la agencia de noticias Ansa.

También se cortaron cables eléctricos en una línea de alta velocidad, y se registró un incendio en una cabina eléctrica en la ciudad adriática de Pesaro, informó la red ferroviaria.

Los investigadores no descartan un sabotaje llevado a cabo por anarquistas, citando similitudes con el sabotaje que apuntó a la red francesa durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando las líneas de trenes de alta velocidad de Francia fueron objeto de múltiples actos maliciosos, incluido el incendio provocado.

Hablando desde Bormio, donde asistía a la carrera de esquí alpino masculino, el ministro de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini, condenó enérgicamente los hechos como un “acto de delincuencia”.

“Si se confirma que la interrupción en la línea de alta velocidad es el resultado de un ataque premeditado, en el primer día de los Juegos Olímpicos, digamos que alguien le desea el mal a Italia”, dijo Salvini.

Múltiples organizaciones medioambientales y de justicia social, lideradas por un grupo activista llamado Comité de las Olimpiadas Insostenibles, se manifestaron este sábado en Milán durante el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Una gran multitud se reunió en la Piazza Medaglie d’Oro para una marcha alrededor de las 3 p.m. hora local (9 a.m. hora de Miami). Hubo una atmósfera pacífica y por momentos festiva durante la mayor parte de la manifestación, con cantos y bailes entre la multitud.

Sin embargo, una vez que la marcha de protesta llegó a su destino final, Piazzale Corvetto, el grupo se encontró con una gran presencia policial y la situación se volvió tensa. El equipo de CNN en el lugar vio a un pequeño número de manifestantes salir de la multitud y dirigirse hacia la Policía, donde hubo enfrentamientos que involucraron fuegos artificiales, bengalas y granadas aturdidoras.

No todos los manifestantes se unieron, ya que la mayoría permaneció en la zona principal de la plaza, y los enfrentamientos entre activistas y la policía parecieron calmarse un poco alrededor de las 6:30 p. m. hora local (12:30 p. m. hora de Miami).

