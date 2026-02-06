“Yo lo hice”: Trump se atribuye el mérito de la liberación de una prisionera que ocurrió antes de postularse a la presidencia

Por Daniel Dale, CNN

En el Desayuno Nacional de Oración este jueves, el presidente Donald Trump se refirió a la persecución de Mariam Ibrahim a través de unos comentarios preparados.

Ibrahim fue encarcelada injustamente y condenada a muerte en Sudán en 2014, en un caso centrado en su fe cristiana, hasta que fue liberada ese mismo año tras una protesta mundial.

Trump dijo correctamente: “Los creyentes de todo el planeta se unieron a la causa de Mariam, oraron por su protección y presionaron con éxito para su liberación”.

Pero entonces el presidente pareció improvisar y afirmó que fue él quien liberó a Ibrahim.

“Lo hice. Lo hice. Lo hice con una sola llamada, de hecho”, afirmó. “Y ella tuvo tanto apoyo, fue facilísimo. Y cuando se lo expliqué a los que mandaban: ‘Sí, señor, lo haremos de inmediato’. Ojalá lo hubiera sabido antes. Pero el mundo es enorme y hay muchísima gente”.

Durante años, Trump ha contado historias ficticias en las que personas anónimas se refieren a él como “señor”. Esta fue otra.

Ibrahim fue liberada en 2014, durante la administración Obama. Trump no asumió la presidencia hasta enero de 2017. Ni siquiera fue candidato presidencial hasta junio de 2015.

Nunca ha habido el menor indicio de que un ciudadano estadounidense, empresario y famoso en aquel entonces, convenciera a las autoridades sudanesas para que la liberaran de prisión.

Un exfuncionario de la administración Obama que formó parte del Consejo de Seguridad Nacional en 2014 declaró a CNN el viernes: “No tenía conocimiento alguno en ese momento ni tengo ahora de la participación de Trump. Sería muy sorprendente que lo tuviera”.

Jack Jenkins, un periodista de Religion News Service, fue el primero en expresar escepticismo sobre la historia de Trump el jueves.

Robert P. George, profesor de la Universidad de Princeton y destacado jurista conservador, declaró en un correo electrónico el viernes: “Como presidente de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional en 2014, defendí a Mariam Ibrahim. No recuerdo que Donald Trump participara en el caso ni colaborara en las labores de nuestra Comisión. Por supuesto, no era presidente en ese momento. No puedo afirmar si trabajaba en privado, fuera de nuestra vista. Sin duda, es posible”.

En teoría, es posible. Pero incluso si Trump contribuyó de alguna manera a la campaña de presión internacional para lograr la liberación de Ibrahim —algo que el equipo de la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso no pudieron identificar cuando CNN los invitó a hacerlo el viernes—, eso no significaría que él personalmente logró la liberación de Ibrahim con una llamada telefónica.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de CNN el viernes para que describiera la participación de Trump en la liberación de Ibrahim.

Una búsqueda el viernes en la base de datos de noticias de LexisNexis arrojó cientos de artículos sobre el caso, pero ninguno mencionaba la participación de Trump.

Cuando Ibrahim se reunió con Trump en la Casa Blanca en 2019, en un evento con otros sobrevivientes de persecución religiosa, no mostró públicamente familiaridad con el caso ni contó cómo supuestamente había logrado su liberación sin ayuda de nadie.

Un miembro de su administración le resumió brevemente la historia de Ibrahim, y Trump le dijo: “Te sacamos, eso es bueno, eso es genial”.

Durante una conversación pública en 2020, el entonces secretario de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, un excongresista, habló con un activista conservador sobre cómo ambos recuerdan con orgullo su trabajo para liberar a Ibrahim, pero ninguno de ellos dijo que Trump también había estado involucrado.

Y cuando CNN contactó el viernes al representante Chris Smith, republicano de Nueva Jersey y firme defensor de Ibrahim en 2014, para preguntarle si la historia de Trump era cierta, este solo respondió pidiéndole a un asesor que le enviara dos enlaces a sus propios comentarios de 2014 sobre el asunto. Ninguno de los enlaces menciona a Trump.

Los intentos de contactar a Ibrahim para pedirle comentarios no tuvieron éxito.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.