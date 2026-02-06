Sheinbaum dice que México enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes

Por Gerardo Lemos y Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su Gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes y que sigue buscando vías para mandar petróleo a la isla sin enfrentar represalias de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum señaló que su equipo ha estado en contacto con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, para coordinar el envío.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido, hemos estado en ello”, dijo la mandataria.

CNN contactó a la Cancillería de Cuba para pedir más información sobre este envío y está en espera de respuesta.

Durante los últimos días, Sheinbaum ha defendido el apoyo que México brinda a Cuba. Su Gobierno ha señalado que envía petróleo a la isla a través de dos vías: como venta y como ayuda humanitaria.

El asunto ha captado más atención mediática a medida que Estados Unidos ha intensificado sus presiones hacia Cuba, donde dice que espera ver un cambio pronto. La semana pasada, incluso, el presidente Donald Trump emitió un decreto con el que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que directa o indirectamente entreguen petróleo a la isla.

Al referirse al tema este viernes, Sheinbaum dijo que México está explorando mecanismos para seguir apoyando con combustible a Cuba sin confrontar con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.

“Como saben, pues (estamos) en todos los trabajos diplomáticos para poder enviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México pero estamos en ese proceso de diálogo”, expuso.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció en conferencia de prensa el jueves que su país vive un momento “complejo” por problemas como la escasez de energía. También agradeció a los países que han apoyado a la isla, como México, e insistió en el rechazo a las políticas de Estados Unidos hacia el Gobierno cubano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.