¿Qué es y cómo funciona TrumpRX, la nueva plataforma en EE.UU. para comprar medicamentos?

El sitio web TrumpRX se volvió tendencia este viernes en Estados Unidos, luego de que la plataforma fuera activada por el Gobierno de Donald Trump el jueves.

La plataforma es una de las principales apuestas de Trump en relación con el costo de los medicamentos recetados en el país. El presidente se ha mostrado entusiasmado con el portal y lo consideró un pilar en su intento por aliviar la preocupación de los votantes por el costo de vida, que ha impactado sus índices de aprobación.

“Estamos aquí para celebrar el lanzamiento de una de las iniciativas de atención médica más transformadoras de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual”, afirmó Trump durante el acto de presentación de la plataforma, realizado en Washington.

Fue anunciada por el Gobierno de EE.UU. como una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor, que permitirá reducir los costos de los fármacos recetados.

Funcionará como un centro de información que conectará a los pacientes con los fabricantes de medicamentos que venden algunos productos a quienes estén dispuestos a pagar en efectivo en lugar de usar un seguro médico.

Con esto se busca eliminar intermediarios en la cadena de distribución de medicamentos, lo que permitirá reducir los precios.

“Este lanzamiento representa la mayor reducción en los precios de medicamentos recetados en la historia por un margen enorme y ni siquiera se le acerca a ningún otro esfuerzo”, dijo Trump el jueves.

Además de TrumpRx, la iniciativa de la “Nación Más Favorecida” incluye que los fabricantes de medicamentos proporcionen medicamentos a Medicaid y lancen sus productos en Estados Unidos al precio más bajo disponible en otros países.

Las personas pueden consultar una lista de medicamentos disponibles o buscar alguno en particular que requieran. Después obtendrán un vale que podrán cambiar en su farmacia para comprar el fármaco necesario.

En algunos casos, el usuario podrá hacer clic en un enlace que lo llevará al portal directo del fabricante para adquirir el medicamento. El sitio advierte a las personas con seguro médico que deben verificar el monto de su copago, ya que podría ser incluso menor.

Los descuentos en el sitio varían del 33 al 93 %, y muchos se ofrecen a aproximadamente la mitad del precio.

Al menos 16 fabricantes de medicamentos han negociado acuerdos con el Gobierno para participar en el portal TrumpRX y hasta el momento hay 43 medicamentos disponibles en el portal, incluidos algunos para tratar la diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros para la reducción de peso.

Algunos medicamentos y sus costos son:

– La pildora Wegovy de Novo Nordisk de US$ 1.349 a solo US$ 149 al mes.

– Zepbound de Eli Lilly de US$ 1.087 a US$ 299 al mes.

– El inhalador Bevespi de AstraZeneca de US$ 458 a US$ 51

– Xeljanz de Pfizer, utilizado para tratar la artritis reumatoide y otras afecciones, de US$ 3.204,00 a US$ 1.518,30.

– Farxinga, de AztraZeneca, utilizado para tratar la diabetes tipo 2, de US$ 377 a US$ 181.

– Zarontin, de Pfizer, indicado para el control de la epilepsia, de US$ 163,20 a US$ 81,60.

Otros medicamentos que fueron anunciados como parte de los descuentos como Januvia, un fármaco para la diabetes de Merck, no figuran actualmente en el sitio.

Algunos medicamentos ya están disponibles al mismo precio con descuento en las farmacias. Por ejemplo, GoodRx muestra varias farmacias donde los consumidores pueden adquirir Duavee de Pfizer, que se usa para tratar los síntomas de la menopausia, por US$ 30,30 sin seguro médico, el mismo precio que en TrumpRx.

La iniciativa de Trump ha dividido opiniones entre los expertos, aunque en general coinciden en que el impacto será limitado, al menos inicialmente. Los no asegurados son los que tienen más probabilidades de beneficiarse.

“TrumpRx podría mejorar el acceso y la asequibilidad para un número muy reducido de personas”, afirmó Rena Conti, profesora asociada de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston.

Quienes tienen deducibles bajos pueden encontrar más rentable usar su seguro. Pero para quienes tienen deducibles altos, podría valer la pena comprar medicamentos a través de TrumpRx, según Joey Mattingly, profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Utah. Esto requerirá que los consumidores investiguen un poco.

“Incluso con grandes descuentos en medicamentos de marca, los precios finales siguen sin ser realmente asequibles para la persona promedio”, declaró Stacie Dusetzina, profesora de políticas de salud en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en una sesión informativa de noviembre organizada por KFF, un grupo de investigación en políticas de salud. “Sabemos, por investigaciones, que cuando el precio supera los US$ 100 al mes, muchas personas dejan de comprar sus medicamentos”.

Con información de Tami Luhby, Adam Cancryn, Kristen Holmes, Samantha Waldenberg

y Alayna Treene, de CNN.