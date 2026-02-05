No, pero en serio: ¿qué está pasando con el bitcoin?

Por David Goldman, CNN

El bitcoin está actuando de forma extraña.

La criptomoneda más famosa del mundo ha caído un 44 % desde su pico de octubre, al bajar el jueves de los US$ 70.000 por primera vez en 15 meses.

Ese descenso en realidad no es inusual. Las criptomonedas son notoriamente volátiles y han atravesado numerosas caídas mayores que esta.

Lo extraño es esto: la racha bajista de cuatro meses del bitcoin ha ocurrido en un momento en el que, en teoría, lo tenía todo a su favor.

Durante años, los alcistas de las criptomonedas han defendido que los inversionistas traten al bitcoin como “oro digital”, un nuevo activo refugio donde los operadores pueden resguardar fondos cuando los tiempos son difíciles.

Por eso, este sería un momento lógico para que un activo refugio se disparara.

La geopolítica se ha tensado este año: el presidente Donald Trump amenaza con atacar Irán tras la salida del líder de Venezuela. El presidente de EE.UU. también ha confrontado recientemente a aliados en Europa y Canadá por Groenlandia, y amenaza con aranceles más altos a Corea del Sur.

Mientras tanto, avances significativos en inteligencia artificial están poniendo nerviosos a los inversionistas del mercado bursátil. Claude, de Anthropic, ya puede realizar tareas para bufetes de abogados, lo que ha hecho caer acciones de software.

Los indicadores de miedo están enviando señales de alerta. El índice Fear and Greed de CNN está firmemente en zona de “miedo”, y el índice de volatilidad VIX estuvo brevemente en su nivel más alto desde noviembre, cuando el mercado tuvo una minicrisis por datos económicos confusos tras el cierre del gobierno y resultados de Nvidia. (Eran tiempos más simples).

Ese miedo ha impulsado un rally récord en el precio del oro, que recientemente superó los US$ 5.500 por onza troy.

El oro es el activo refugio por excelencia: un activo relativamente escaso y tangible que preserva valor —y que incluso puede esconderse literalmente bajo un colchón si la situación empeora.

Pero el bitcoin no acompaña. Ha perdido 20 % este año pese a toda la incertidumbre. De hecho, Michael Burry (el de “The Big Short”) escribió recientemente en su Substack que cree que la volatilidad extrema reciente del oro y la plata se debe a que los alcistas del bitcoin están vendiendo sus posiciones en metales para compensar las pérdidas de las criptomonedas.

El desplome del bitcoin significa que perdió por completo el “impulso Trump”. Los inversionistas en criptomonedas celebraron la victoria de Trump en noviembre de 2024, lo que disparó el bitcoin y otros criptoactivos, después de que Trump adoptara los activos digitales que antes rechazaba y prometiera eliminar regulaciones que, según él, frenaban al sector.

Entonces, ¿qué hay detrás de este nuevo invierno cripto? Principalmente dudas de que el bitcoin sea realmente “oro digital”.

El bitcoin ha quedado atrapado en todo el sentimiento de aversión al riesgo que recorre el mercado. En lugar de dar razones para comprar, los operadores ven ese miedo como motivo para vender. La divergencia persistente entre el oro (sube 24 % desde octubre) y el bitcoin (cae 44 %) solo ha reforzado esa percepción.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no ayudó a mejorar el panorama el miércoles, cuando declaró ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el Tesoro no tiene autoridad para estabilizar los mercados de criptomonedas.

Pero podría haber luz al final del túnel cripto para los inversionistas en bitcoin. Este desplome no es una tendencia nueva: ya ha ocurrido antes.

En 2014, los precios de las criptomonedas se desplomaron tras el hackeo de la casa de cambio Mt. Gox. La mayor caída ocurrió en 2018, cuando el bitcoin se hundió un 74 %, impulsado por temores de que la explosión de las ofertas iniciales de monedas había sido excesiva. Y el mercado cripto tuvo caídas consecutivas en 2021 y 2022, después de que la presión regulatoria y el escándalo de FTX sacudieran la confianza.

Cada vez, el bitcoin se ha recuperado por completo en el plazo de un año y medio.

