Marco Rubio deja uno de sus cargos, mientras sigue desempeñando varios roles en el Gobierno de Trump

Por Aleena Fayaz, CNN

Marco Rubio ahora tiene un rol clave menos del que preocuparse en el Gobierno de Trump.

Después de casi un año como archivero interino de Estados Unidos, la gestión de Rubio llegó a su fin.

El mandato de Rubio expiró según la Ley de Reforma de Vacantes Federales, que limita el tiempo que un funcionario interino puede permanecer en el cargo.

El abogado general de la Administración Nacional de Archivos y Registros confirmó en un comunicado a CNN que Rubio ya no ejercía como archivero interino.

“Antes de la finalización de su gestión, y en la medida permitida por la ley, el secretario Rubio delegó la autoridad para desempeñar las funciones del Archivero a James Byron, quien continúa ejerciendo como Asesor Principal del Archivero”, añadió Matt Dummermuth, abogado general de la Administración Nacional de Archivos y Registros, en el comunicado.

Rubio ha desempeñado varios roles durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Además de convertirse en la primera persona desde Henry Kissinger en ejercer simultáneamente como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, a Rubio se le ha encomendado ayudar a llevar la transición del Gobierno venezolano después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, una operación en la que Rubio desempeñó un papel clave.

El exsenador estadounidense por Florida también fue el encargado de cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Rubio publicó en redes sociales en agosto que cedería ese trabajo al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought.

Trump, quien solía criticar a Rubio y llamarlo “Pequeño Marco”, nombró a Rubio para el cargo de archivero el pasado febrero tras la sorpresiva destitución de Colleen Shogan, quien fue designada por Joe Biden y la primera mujer en ocupar el puesto.

La Administración Nacional de Archivos preserva registros del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo documentos en papel, fotografías, mapas, películas y registros informáticos. Federal News Network fue el primero en informar que Rubio ya no es el archivero interino.

En un evento del Departamento de Estado el miércoles, el vicepresidente J. D. Vance bromeó sobre los múltiples roles que desempeña Rubio.

“Cuando me pidió que viniera a hablar hoy, le dije, hombre, este es tu edificio; ¿por qué no vienes tú a dar el discurso? Y él dijo, bueno, porque tengo cinco trabajos y tú solo tienes uno,”, dijo Vance. “Así que pensé que podía hacerle un favor a Marco, ya que también es el archivero, el florista oficial de la Casa Blanca y tiene varios otros trabajos además de ser secretario de Estado”.

Otros miembros de la administración también se han burlado de los múltiples cargos de Rubio. Durante la primera reunión del gabinete del año, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, bromeó diciendo que Rubio debería ayudarlo en los esfuerzos de la administración para reconstruir casas afectadas por los incendios forestales en California.

“Señor presidente, su excelente secretario de Estado estaba buscando otro trabajo”, dijo Zeldin, antes de que la sala estallara en carcajadas.

Byron, quien desempeña las funciones de archivero, fue elegido por Trump para ejercer como asesor principal del archivero en febrero, y el presidente dijo que él “administraría los Archivos Nacionales en el día a día, mientras seguimos buscando un Archivero de tiempo completo”. Byron es el presidente y director ejecutivo de la Fundación Richard Nixon.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.