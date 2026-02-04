Los cinco problemas que tendrá que afrontar el nuevo CEO de Disney

Análisis por Allison Morrow, CNN

Las únicas noticias de Disney que probablemente verán son sobre Josh D’Amaro quien, a partir del próximo mes, reemplazará a Bob Iger como CEO de Disney. Pero antes de que se hiciera oficial ese anuncio, la compañía presentó números el lunes por la mañana. (Lo cual, estoy de acuerdo, suena aburrido, pero tengan paciencia).

Estas ganancias reflejan la realidad, en blanco y negro, del Reino Mágico que D’Amaro está a cargo. En resumen: fue un trimestre sólido, superando la mayoría de las expectativas de Wall Street, y aun así, las acciones de Disney cayeron un 7 % el lunes.

Las ganancias por streaming de Hulu, ESPN y Disney+ aumentaron más del 70 % interanual. Y la unidad de parques temáticos y cruceros reportó un récord de US$ 10.000 millones en ingresos trimestrales.

Esas son las cifras por las que la mayoría de las empresas de medios matarían. Pero Disney se califica según una curva, y los inversores han mantenido la acción en neutral desde 2022, esperando con ansias la “Próxima Gran Era” de Disney que prometía el regreso de Bob Iger al mando.

Ahora, todas las miradas están puestas en D’Amaro para que termine lo que Iger empezó. Pero no será fácil, y hay al menos cinco cosas que debe resolver pronto.

No, no toda la televisión, obviamente, sino la que la mayoría de nosotros vimos desde pequeños, donde te sientas frente a una pantalla y disfrutas de lo que sea que esté pasando. Ese es un medio en declive. Y sigue siendo un gran enigma no solo para Disney, propietaria de los llamados activos de televisión lineal, como ABC, ESPN, FX y Disney Channel, sino para prácticamente todas las grandes empresas de medios.

El reto es que no se puede simplemente abandonar la parte lineal y trasladarlo todo al streaming: existen lucrativos acuerdos publicitarios y contratos con cadenas que gestionar. Pero los días de gloria de los altos ratings de una serie de televisión de éxito quedaron atrás, y aún no está claro si el modelo de streaming, donde la competencia es más feroz y la atención de la audiencia está más fragmentada, podrá compensar el déficit.

Iger había dicho que Disney exploraría la venta de sus canales lineales, solo para retractarse y argumentar a favor de conservarlos. Por otro lado, Warner Bros. Discovery, empresa matriz de Comcast y CNN, optó por la vía de la escisión. Cuando D’Amaro esté al mando, tendrá que elegir: vencerlos o unirse a ellos.

Solo en el último año, cualquier plataforma de streaming, aparte de Netflix, ha podido obtener ganancias de forma fiable. Disney se encuentra ahora entre los líderes del streaming, ya que Disney+, Hulu y ESPN obtuvieron US$ 450 millones en beneficios el último trimestre. Parte de ello se debe al aumento de precios, que funciona hasta que deja de funcionar: una recesión económica, especialmente en hogares con bajos ingresos, podría llevar rápidamente a la gente a la página de “cancelar suscripción”.

El otoño pasado, Disney vislumbró la disposición de los clientes a cancelar cuando ABC despidió abruptamente a Jimmy Kimmel. La aparente capitulación ante el deseo del Gobierno de Trump de sacar a Kimmel del aire no sentó bien a mucha gente, y millones de personas cancelaron sus suscripciones a Hulu y Disney+ en protesta.

Finalmente, ABC volvió a emitir a Kimmel unos días después, lo que posiblemente causó contraprotestas de los conservadores, que lo vieron como una capitulación ante la reacción liberal.

No está claro si esos suscriptores regresaron: Disney dejó de proporcionar números de suscriptores.

Disney dominó la taquilla nacional en 2025 con éxitos como “Zootopia 2” y “Lilo & Stitch”. Pero la compañía también tuvo algunos fracasos notables. Por ejemplo, ¿viste la versión de acción real de Blancanieves en el cine? ¿Y “Elio” de Pixar? Sí, nadie más la vio. ¿Y “Tron: Ares”?

Hacer películas cuesta más que nunca, pero no generan los mismos ingresos que antes. Las ventas de taquilla en Estados Unidos aún no han recuperado los niveles prepandemia, ya que cada vez más gente opta por dejar de lado las palomitas de US$ 20 y ver películas en casa.

Mientras tanto, dos de los mayores competidores de Disney, Warner Bros. Discovery y Netflix, se están fusionando, creando potencialmente un gigante de Hollywood que podría reducir aún más la participación de mercado de Disney.

La competencia de Disney por nuestra atención colectiva solía limitarse a otros estudios cinematográficos y plataformas de streaming. Pero la atención mundial está cada vez más fragmentada, y las empresas de medios ahora compiten directamente con empresas tecnológicas como YouTube y TikTok, capaces de capturar horas y horas de contenido que las plataformas ni siquiera tienen que pagar.

En diciembre, Disney intentó afianzarse en ese nuevo ecosistema mediático al firmar un acuerdo de licencia de tres años con OpenAI, que permitirá a los usuarios de su aplicación Sora incorporar personajes queridos en videos generados por IA.

El acuerdo con OpenAI terminó siendo una de las últimas alianzas negociadas por Bob Iger, responsable de algunos de los acuerdos más conocidos y lucrativos de Disney, incluyendo las adquisiciones de Pixar y LucasFilm. Sin embargo, no está exento de riesgos. Permitir que su propiedad intelectual más valiosa entre en el mundo de los desechos de IA corre el riesgo de diluir la marca y distanciarse de los creadores humanos que han construido el imperio de Disney.

Como si liderar uno de los mayores conglomerados de entretenimiento del planeta no fuera suficiente, D’Amaro lo hará todo a la sombra de Bob Iger, el ejecutivo que ha sido sinónimo de Disney durante un cuarto de siglo.

También es un ejecutivo que no se adaptó bien a la jubilación la primera vez. La última vez que Iger renunció, dejó las llaves del “Lugar Más Feliz del Mundo” en manos de Bob Chapek, quien, al igual que D’Amaro, había supervisado con éxito la importantísima unidad de parques y cruceros de Disney.

Por varias razones, no fue del todo bien. La pandemia cerró los parques de Disney en todo el mundo y frenó drásticamente la producción de cine y televisión. Iger tampoco ayudó a Chapek en las relaciones públicas, cuando decidió tuitear sus críticas a un proyecto de ley de Florida que sus oponentes denominaron “No digas que eres gay”. Chapek inicialmente había evitado intervenir en el debate, adoptando una postura neutral que se volvió insostenible después de que Iger marcara un límite. Chapek gestionó mal las consecuencias, y mientras el negocio de Disney se veía afectado por la pandemia, la junta finalmente volvió a contratar a Iger para estabilizar el barco.

Esa historia de advertencia difícilmente pasaría inadvertida para D’Amaro, quien ha estado en la empresa durante casi 30 años y está firmemente arraigado en la división de parques desde 2010.

Disney ha buscado convencer a sus aficionados e inversores de que esta vez es diferente. En una entrevista con CNBC, el presidente de la junta directiva, James Gorman, afirmó que la planificación de la sucesión del CEO desde el regreso de Iger ha sido un proceso muy disciplinado y estructurado, y que los tropiezos del pasado han quedado atrás.

“No tendremos el drama de la última vez”, dijo Gorman. “Eso te lo aseguro”.

