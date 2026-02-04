Liberan a niña de Minnesota y a su madre tras casi un mes detenidas en Texas

Por Holly Yan

Una niña de 10 años del mismo distrito escolar suburbano de Minneapolis que Liam Conejo Ramos, fue liberada del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, según informó un abogado que asiste a la familia.

Elizabeth Zuna Caisaguano y su madre, Rosa, fueron liberadas la tarde del martes y ahora se encuentran en un refugio en Laredo, Texas, dijo a CNN el abogado Bobby Painter este miércoles.

Aún no se ha informado cuándo regresarán la madre y la hija a Minnesota.

Elizabeth fue la primera estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenida por agentes federales y enviada a Texas, indicó el distrito escolar.

En la mañana del 6 de enero, Elizabeth “fue llevada por agentes de ICE cuando se dirigía a una de nuestras escuelas primarias con su madre”, informaron las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

“Durante el arresto, la niña llamó a su padre para decirle que los agentes de ICE la llevaban a la escuela. El padre acudió de inmediato a la escuela para descubrir que tanto su hija como su esposa habían sido llevadas”.

En un comunicado para CNN, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la madre de Elizabeth “es una inmigrante ilegal de Ecuador con una orden final de deportación —lo que significa que se le dio pleno debido proceso—”.

“Los agentes realizaron una parada de vehículo para arrestar a la inmigrante ilegal. Al descubrir que había una niña en el auto, los agentes permitieron que hiciera llamadas telefónicas para colocar a la niña bajo el cuidado de alguien que ella designara”, dijo el DHS. “Ella no logró encontrar a un adulto de confianza para el cuidado de la niña, por lo que los agentes mantuvieron a la familia unida por el bienestar de la menor”.

Painter, el abogado, dijo que la familia de Elizabeth apeló su orden de deportación poco después de que se emitiera a finales del año pasado y ha seguido todos los procedimientos adecuados, incluyendo asistir a todas las audiencias requeridas. El caso aún está en apelación, indicó Painter.

Desde la detención de Elizabeth, al menos otros cinco estudiantes de su distrito escolar también han sido llevados por agentes federales y enviados al centro de detención familiar de Dilley, según un portavoz de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

