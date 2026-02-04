El nuevo y audaz plan de Elon Musk para poner la IA en órbita no es tan descabellado como parece

Por Chris Isidore, CNN

Elon Musk cree que la mejor manera de resolver las dificultades de construir centros de datos de IA en la Tierra es trasladarlos al espacio exterior. La fusión esta semana de su empresa de cohetes SpaceX con su empresa de inteligencia artificial xAI podría contribuir a su éxito.

Y no es el único que piensa así.

“La única solución lógica… es transportar estas iniciativas que consumen muchos recursos a un lugar con gran potencia y espacio. Digo, el espacio se llama ‘espacio’ por algo”, escribió Musk el lunes al anunciar la fusión.

Musk ya ha lanzado con éxito proyectos ambiciosos, como el desarrollo de vehículos eléctricos para el mercado masivo y la creación de motores de cohetes reutilizables para transportar personas y carga al espacio. En esta ocasión, Google, OpenAI y otras empresas también buscan crear centros de datos en el espacio.

La enorme demanda de energía y agua de los centros de datos de IA implica que el crecimiento de la tecnología de IA requerirá alternativas.

“Tendemos a sobrepasar la capacidad de generar la energía necesaria”, afirmó David Bader, profesor distinguido de ciencia de datos del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey. “Creo que es necesario buscar soluciones no solo en la Tierra, sino también en el espacio”.

El espacio ofrece un mejor acceso a la energía solar, y el entorno también mantiene la tecnología refrigerada y evita la necesidad de superficie.

“Claramente existen dificultades técnicas para que esto sea una iniciativa viable, pero parecen ser limitaciones de ingeniería más que físicas”, afirmó un analista de Deutsche Bank Research el mes pasado sobre los centros de datos de IA en órbita, y señaló que muchas empresas están explorando maneras de hacerlo funcionar.

Google anunció en noviembre sus planes de probar centros de datos de IA en órbita mediante el lanzamiento de dos satélites de prueba el próximo año.

“En la órbita adecuada, un panel solar puede ser hasta ocho veces más productivo que en la Tierra y producir energía de forma casi continua”, declaró Google en un comunicado en aquel momento. “En el futuro, el espacio podría ser el mejor lugar para escalar la IA”.

Sam Altman, CEO de OpenAI, consideró el verano pasado comprar la empresa de cohetes Stoke Space para poner centros de datos en órbita, según el Wall Street Journal.

Y en noviembre, la startup de IA Starcloud, con sede en Washington, lanzó un satélite de prueba con un servidor de IA a bordo de un cohete SpaceX.

“En el espacio, se obtiene energía renovable casi ilimitada y de bajo costo”, afirmó Philip Johnston, cofundador y director ejecutivo de Starcloud.

Johnston predijo que, dentro de 10 años, todos los nuevos centros de datos de IA estarán en órbita, lo que también podría resolver la creciente oposición a la construcción de centros de datos de IA.

El costo de proporcionar a los centros de datos la electricidad necesaria probablemente esté incrementando las facturas de electricidad de los consumidores. Un análisis de Bloomberg News reveló que las áreas cercanas a los centros de datos experimentaron un aumento en los costos de electricidad de hasta un 267 % en comparación con hace cinco años.

Bader afirmó que es difícil determinar una cifra exacta del aumento del costo de la electricidad para los consumidores debido a la falta de información pública sobre el uso de los centros de datos, pero es evidente que los consumidores están pagando más debido a la demanda energética de la IA.

“A medida que aumenta la demanda con la oferta limitada, el costo para los consumidores en esos mercados también tiende a aumentar”, afirmó.

Los centros de datos también pueden generar escasez de agua en las comunidades vecinas. Un gran centro de datos puede consumir hasta 19 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo de agua de una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes, según el Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos.

“La Tierra podría estar volviéndose un lugar complicado para el desarrollo de centros de datos de las grandes tecnológicas”, afirmó Mark Muro, investigador principal de Brookings Metro. Añadió que la reacción política en muchas comunidades está dificultando la obtención de autorizaciones para nuevas construcciones.

Independientemente de los obstáculos tecnológicos para trasladar los centros de datos a un obituario, las grandes tecnológicas necesitan encontrar nuevas maneras de suministrar la energía en gigavatios necesaria, afirmó Muro.

“No solo están subiendo las facturas de electricidad de los consumidores”, afirmó. “También están subiendo enormemente las facturas de electricidad de las grandes tecnológicas. Ya están pagando un precio muy alto”.

Musk predijo el lunes que los centros de datos orbitales serán más rentables que los terrestres “en un plazo de dos a tres años”. Los expertos discrepan: Deutsche Bank estima que pasará bien entrada la década de 2030 antes de que los centros de datos orbitales “se acerquen a la paridad”.

Musk tiene un historial de promesas exageradas sobre los plazos de los avances tecnológicos. Pero los centros de datos en el espacio podrían eventualmente hacerse realidad. El coste de lanzar satélites al espacio está disminuyendo, al igual que el coste de construir y operar centros de datos de IA en la Tierra está aumentando.

“Dos o tres años puede ser un plazo largo”, dijo Bader. “Pero creo que en un plazo de tres a cinco años, sería más cómodo implementar regularmente centros de datos de IA para poder realizar ese procesamiento en el espacio”.

