“Debí tirar más fotos”: ¿De qué trata el disco de Bad Bunny que hizo historia?

“Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, obtuvo el premio a mejor álbum del año en la edición 2026 de los premios Grammy. En una categoría en donde estaban nominadas grandes figuras de la industria musical como Justin Bieber o Lady Gaga, fue Benito Antonio Ocasio Martínez quien logró llevarse el codiciado premio, convirtiendo a su disco en la primera producción completamente en español en ganar en la categoría más disputada.

“Debí tirar más fotos” se estrenó el 5 de enero de 2025 y durante más de un año se impuso en varias listas de popularidad. Además, obtuvo distintos premios y sus presentaciones en vivo incluyeron una residencia de 30 fechas en Puerto Rico que impulsó la economía de la isla, lo cual hizo que se transformara en uno de los trabajos más representativos en la carrera de Bad Bunny.

El disco cuenta con 17 temas que a lo largo de una hora y dos minutos envuelven al público en distintos ritmos latinos. El concepto del álbum representa una oportunidad para que Benito le cante a su natal Puerto Rico y exprese su forma de pensar.

Algunas canciones tocan temas políticos. Una de ellas es “Lo que le pasó a Hawaii”, con una letra que enaltece la belleza de su isla natal y el miedo del artista ante la pérdida de la identidad y la gentrificación.

“Nuevayol”, por su parte, es un tema alegre y movido, que además cuenta con un extracto de la canción “Un verano en Nueva York” interpretada por la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico. La canción resalta la presencia de los inmigrantes latinos en la Gran Manzana y su video musical – estrenado el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos – incluye una imitación de la voz de Donald Trump en la que el actual presidente de EE.UU. se refiere a la importancia de esta comunidad.

En “Café con ron”, Bad Bunny combina los sonidos tradicionales del Caribe con una colaboración con Los Pleneros de la Cresta, una agrupación musical puertorriqueña que utiliza la percusión tradicional de la región con instrumentos como el güiro y el pandero.

“La Mudanza” es un tema en el que el intérprete retrata su vida con menciones a su familia y agradecimientos a sus padres, además de subrayar su orgullo por haber nacido y crecido en Puerto Rico, al que llama “el archipiélago perfecto”.

En “Baile inolvidable”, Bad Bunny le canta a un amor que lo marcó. De esta canción destaca la frase “mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”, expuesta en las pantallas gigantes del escenario de la gira mundial del artista, lo que constituye un momento particular de estos conciertos.

“DTMF”, el acrónimo de “Debí tirar más fotos” que le da nombre al disco, es una canción dedicada a la memoria de los que ya no están y que llama a valorar el presente y disfrutar de los momentos cotidianos con los seres queridos.

Con la mezcla de ritmos como salsa, reggaetón y plena, combinados con temas inspirados en recuerdos, nostalgia, amor y el paso del tiempo, “Debí tirar más fotos” marca un hito cultural y se convirtió en el álbum más escuchado de Spotify en 2025, logro que le permitió a Bad Bunny conseguir el título del artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma por cuarta ocasión, con 19.800 millones de reproducciones en 2025.

