China revela su plan para desafiar el dominio del dólar estadounidense. ¿Podría funcionar?

China está aprovechando una oportunidad para desafiar el dominio estadounidense en las finanzas globales y ejercer una mayor influencia internacional a expensas del todopoderoso dólar.

La incertidumbre geopolítica – impulsada en gran parte por la política económica a menudo caótica del presidente Donald Trump – ha sacudido los mercados en las últimas semanas, con el dólar cayendo a sus mínimos en cuatro años. Mientras tanto, los inversores están acudiendo en masa a activos refugio, llevando los precios del oro a máximos históricos de más de US$ 5.500 la onza. Eso le ha dado a China una oportunidad para promover su propia moneda como una alternativa viable.

Durante el fin de semana, la revista ideológica insignia del Partido Comunista de China publicó declaraciones del presidente Xi Jinping que trazaban planes para convertir el yuan en una moneda de reserva global. Ese es el papel que actualmente desempeña el dólar estadounidense: la moneda de referencia para la gran mayoría de las transacciones extranjeras, lo que la convierte en una de las inversiones más seguras del mundo.

Nadie espera que esto cambie pronto. Pero la fuerte caída en el valor del dólar desde que Trump asumió el cargo nuevamente en 2025 al menos ha abierto la puerta a posibles competidores.

Según la revista Qiushi, Xi dijo a funcionarios del Gobierno que China debería aspirar a establecer “una moneda fuerte ampliamente utilizada en el comercio internacional y el mercado de divisas”, con “un banco central poderoso” y la capacidad de atraer inversiones e influir en los precios globales.

Los comentarios del líder chino fueron realizados en privado en 2024. El partido los hizo públicos mientras China se posiciona como un socio económico y político más confiable que Estados Unidos, y empieza a ver resultados. Esto es lo que sabemos.

China ha pasado más de una década tratando de integrar el yuan en los mercados internacionales y asegurar su estabilidad como moneda global. Pero China ha comenzado recientemente a cosechar los beneficios de las crecientes inquietudes respecto a la política económica estadounidense y una tendencia conocida como “desdolarización”.

La decisión de Trump de imponer varias rondas de aranceles a los principales socios comerciales ha minado la confianza en el crecimiento económico de Estados Unidos y en el valor de su moneda. Un cambio de liderazgo en la Reserva Federal – para el cual Trump ha nominado a Kevin Warsh después de repetidos enfrentamientos con el actual presidente Jerome Powell – ha sumado incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense y las tasas de interés.

Los inversores han estado reduciendo su exposición al dólar desde al menos el año pasado, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pedido que el euro asuma un papel más importante en las finanzas globales. La amenaza de aranceles y sanciones impuestas por Estados Unidos también ha llevado a algunas naciones a buscar protegerse de su dependencia del dólar.

“Para lograr que la gente use el yuan, tienes que encontrar un nicho, y ha sido realmente difícil”, dijo Dinny McMahon, jefe de investigación de mercados en la firma de investigación Trivium China. “Ahora la forma en que el Partido lo ve es: ‘oh, estamos en un momento realmente único, porque la gente está perdiendo la ilusión con el dólar’”.

El dólar ha sido central para la economía global durante más de 80 años, tras la Segunda Guerra Mundial y el Acuerdo de Bretton Woods que lo estableció como el estándar respaldado por oro y vinculó a otras 44 monedas a él. La fuerte demanda de dólares le da a Estados Unidos más influencia para pedir dinero prestado en el extranjero a tasas bajas e imponer sanciones a otros países.

El Fondo Monetario Internacional reconoce otras siete monedas de reserva importantes, incluyendo el euro, el yuan, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar australiano, la libra esterlina y el franco suizo. China ha buscado fortalecer la posición de su propia moneda como una forma de aislarse de la hegemonía y las presiones financieras de Estados Unidos, así como aumentar su propia influencia política y económica en el comercio y las finanzas globales.

China ha tomado medidas para hacer que el yuan sea más atractivo para los inversores extranjeros, como aumentar el acceso a valores chinos como acciones, bonos y materias primas, y agilizar los pagos transfronterizos.

El fortalecimiento de los lazos comerciales con economías en desarrollo también ha reforzado el argumento a favor de un mayor uso del yuan en transacciones extranjeras. El uso del yuan en liquidaciones comerciales se disparó a niveles récord después de que las naciones occidentales impusieran sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, ya que China siguió siendo uno de los principales socios comerciales de Rusia.

El verano pasado, el gobernador del banco central de China, Pan Gongsheng, dijo que el yuan era la principal moneda de financiamiento comercial del mundo y la tercera moneda de pago más grande, en comentarios que pedían el desarrollo de un sistema de monedas “multipolar” en lugar de la preeminencia del dólar.

La idea de que el dólar podría ser desafiado ciertamente ha inquietado a Trump. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –el bloque conocido como BRICS– han planteado la idea de crear una nueva moneda de reserva, algo a lo que Trump ha dicho que respondería con aranceles del 100% si alguna vez se llevara a cabo.

Un sistema financiero global que dependa principalmente del yuan está, por el momento, muy lejos de la realidad. Según datos del FMI, el dólar estadounidense representó alrededor del 57% de las reservas de divisas en 2025, el euro alrededor del 20% y el yuan alrededor del 2%. China no ha declarado explícitamente planes para suplantar al dólar, sino más bien expandir el papel de su propia moneda en comparación.

Pero aunque China ha presentado al yuan como una moneda conveniente y segura para el comercio global, los expertos dijeron que los estrictos controles sobre el movimiento de dinero dentro y fuera del país disuadirán a los inversores e instituciones financieras de depender demasiado de las reservas en yuanes. China también podría preferir mantener un valor bajo del yuan en comparación con otras monedas, para apoyar su economía dependiente de las exportaciones.

“No puedo imaginar un mundo en el que el grado en que el yuan llegue a ser adoptado como activo de reserva se acerque a los niveles del dólar o el euro, y no creo que Beijing lo haga tampoco”, dijo McMahon. “Pero dado el cambio de mareas en el sistema financiero global y la geopolítica, Beijing ciertamente piensa que aquí hay una oportunidad para ganar terreno”.

