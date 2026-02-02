Se reabre el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto casi dos años después de que Israel lo cerrara, dice funcionario

Por Tal Shalev, CNN

El único cruce fronterizo de Gaza con Egipto se reabrió parcialmente la mañana del lunes, después de que Israel lo cerrara hace casi dos años, según un funcionario de seguridad israelí, lo que permitió que un pequeño número de palestinos entrara y saliera del enclave devastado por la guerra.

La Unión Europea está operando el cruce de Rafah como paso final de la primera fase del acuerdo de cese del fuego en Gaza, mediado por EE.UU., que entró en vigor a mediados de octubre.

El cruce clave, que ha estado mayormente cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024, pasó por una serie de preparativos el domingo por parte de la Unión Europea, Egipto y otras partes que participarán en la operación del cruce fronterizo.

Durante los primeros días de operación, solo se permitirá el cruce de 50 personas por día en ambos sentidos, informó el lunes el medio estatal egipcio AlQahera News, citando una fuente no identificada.

Previamente se informó que un total de 150 palestinos podrían salir de Gaza por el cruce cada día, pero que solo 50 podrían entrar.

En el Hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en Gaza, Ibrahim Al-Batran empacó su bolso el domingo cuando se enteró de que el cruce se abriría. Paciente de diálisis renal, dijo que el hospital solo puede brindar atención mínima.

“Muchas personas han muerto mientras esperaban tratamiento, y yo puedo morir hoy, mañana o pasado mañana mientras espero tratamiento”, dijo. “Hasta ahora, ni un solo paciente ha podido salir”.

Según el Ministerio de Salud palestino, más de 20.000 pacientes en Gaza esperan permiso para viajar al extranjero para recibir tratamiento, incluidos al menos 440 casos considerados potencialmente mortales. Casi 1.300 personas han muerto después de verse obligadas a esperar para salir de Gaza en busca de tratamiento, señaló el ministerio.

El alto costo de atravesar el cruce, sumado a largos procesos burocráticos y de seguridad, significa que pocos palestinos pueden esperar de manera realista salir. Antes de que Israel cerrara el cruce, algunos palestinos habían reportado haber pagado miles de dólares cuando estaba abierto, una cifra que pocos pueden permitirse.

La reapertura total del cruce de Rafah formaba parte de la primera fase del acuerdo de cese del fuego mediado por EE.UU., que entró en vigor a mediados de octubre. Pero Israel se negó a abrir el cruce hasta el retorno de todos los rehenes, vivos y muertos. El último rehén fallecido, Ran Gvili, fue devuelto a Israel la semana pasada.

La semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la apertura sería “limitada”, sin paso de ayuda humanitaria ni de bienes comerciales.

El retorno de Gvili y la reapertura de Rafah ponen fin a la primera fase del acuerdo de cese del fuego de 20 puntos. EE.UU. anunció el inicio de la segunda fase del acuerdo hace dos semanas, cuando el presidente Donald Trump lanzó oficialmente su “Junta de Paz”, en Davos.

Durante el evento, Ali Shaath, quien encabeza el comité tecnocrático palestino que se espera administre Gaza, dijo que el cruce se reabriría, calificándolo como “un salvavidas y un símbolo de oportunidad”.

