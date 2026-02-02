Estos hermanos sacrifican una vida adolescente normal para vigilar a ICE en Minneapolis, y dicen que no se arrepentirán

Por Sofia Peyser y Danya Gainor

Los nombres de los adolescentes son Sam y Ben, pero para los agentes federales de inmigración con los que interactúan a diario, los dos chicos que manejan teléfonos celulares y anotan números de placas son un dúo conocido como “los hermanos”.

Estos hermanos de Chicago, de 16 y 17 años, dijeron que se han ganado una variedad de apodos desde que se convirtieron en testigos dedicados que documentan la Operación Midway Blitz de la administración Trump, la ofensiva inmigratoria turboalimentada que arrasó los vecindarios de Windy City a partir de septiembre.

Ahora, los jóvenes siguen de cerca a los agentes en Minneapolis, epicentro de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos, que se ha desplazado hacia el norte, a las ciudades de St. Paul y Minneapolis. Forman parte de una creciente oleada de observadores en todo el estado, donde la tensión se ha disparado durante los enfrentamientos entre miles de agentes federales y manifestantes, firmes y furiosos, tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

Sam y Ben Luhmann son observadores capacitados de ICE que documentan las acciones de los agentes federales de inmigración con videos de celulares y alertan rápidamente de su ubicación con silbatos y bocinas. Sus esfuerzos reflejan un movimiento creciente en todo el país, donde miles de padres, maestros, clérigos y organizadores comunitarios han buscado capacitación sobre lo que pueden hacer legalmente al presenciar un arresto migratorio.

Sin embargo, la administración Trump ha criticado a los transeúntes que graban a los agentes de inmigración durante operativos de control. En julio, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la “violencia” contra los agentes incluye “grabar (a los agentes de ICE) dónde se encuentran cuando realizan operativos, animar a otras personas a acercarse y a lanzar objetos, piedras y botellas”.

Los críticos de la ofensiva inmigratoria afirman que los observadores son necesarios, dadas las tácticas peligrosas que describen los agentes federales, que ponen en riesgo a las personas. Funcionarios de la administración Trump argumentan que están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estadounidenses y afirman que los agentes del ICE se enfrentan a un aumento significativo de agresiones. Los funcionarios federales también afirmaron que los agentes se muestran comedidos a pesar de las amenazas y los ataques.

Los hermanos ahora viajan entre los hogares de sus familiares y los Airbnb, con la intención de documentar lo que algunos describen como la agresividad sin precedentes de la Operación Metro Surge en Minneapolis.

“(Los agentes federales) constantemente empujan a las personas y las golpean, les dan rodillazos en la cara cuando están en el suelo o les meten la cabeza en el hielo o el pavimento para rasparlas”, dijo Ben.

Los niños, que fueron educados en su casa, pasan sus días en el sur de Minneapolis siguiendo vehículos federales sospechosos en su Toyota Corolla plateado del año 2018, anotando los números de matrícula y enviando las ubicaciones de los agentes de inmigración en chats grupales con otros observadores.

Cuando los agentes se detienen, también lo hacen los hermanos, que saltan a temperaturas gélidas para filmar las operaciones con sus teléfonos y la cámara GoPro montada en el pecho de Sam. Luego suben los videos en línea.

Desde su llegada a Minneapolis dos días después de la muerte de Good, han capturado horas de imágenes de manifestantes enfrentándose a irritantes químicos, palizas y detenciones .

Sam ahorró su dinero trabajando en una clínica veterinaria durante más de un año para comprar su cámara GoPro y así poder filmarse mientras pesca con mosca, no para pararse en el frío glacial capturando imágenes violentas de agentes del DHS, dijo.

“Hay muchas cosas que preferiría estar haciendo”, dijo Sam, como atar sus propias moscas para pescar y soltar peces con amigos. “Parece que estoy perdiendo todo mi tiempo en esto, y nunca me arrepentiré de hacerlo porque siento que la gente tiene que hacer algo”.

Ben, un estudiante de último año de bachillerato que ha comenzado a recopilar solicitudes de ingreso a la universidad, comentó que, de lo contrario, estaría dedicando su tiempo a componer canciones y experimentar con la producción musical. Ninguno de los dos hermanos tiene planes inmediatos de dedicarse profesionalmente a la defensa de derechos ni al trabajo documental, comentaron.

Pero los adolescentes dijeron que eligieron patrullar con la esperanza de proteger a los inmigrantes y protestar contra el enfoque de la administración Trump para aplicar las leyes de inmigración.

“Creo que está muy mal, y es difícil verlo y simplemente decir: ‘No me afecta personalmente, así que lo ignoraré y dejaré que otros sufran las consecuencias’”, dijo Sam. “Esto está pasando, no está bien, y voy a hacer algo al respecto”.

Los hermanos fueron educados en casa por su madre, Audrey, quien compagina la docencia, la crianza de los hijos y su trabajo de defensoría. Durante la Operación Midway Blitz, Ben y Sam patrullaban por la mañana, regresaban al mediodía y terminaban sus tareas escolares con una rapidez increíble.

“Llegaba a casa y hacía las solicitudes de ingreso a la universidad”, dijo Ben. “Era el peor vértigo del mundo”.

Debido al gran tamaño de la operación en Minneapolis en comparación con Chicago, los chicos dijeron que cada vez con más frecuencia sacrifican el trabajo escolar por el patrullaje.

Pero no creen que eso significa que han dejado de aprender.

“Aquí ha sido más difícil, pero esto es casi como una pasantía. Estamos viendo cosas que la mayoría de los estadounidenses, ojalá, nunca volverán a ver en sus vidas”, dijo Ben. “La gente que conocemos, las experiencias que adquirimos y lo que aprendemos con este trabajo son invaluables”.

Mientras decenas de agentes federales de inmigración marchaban por las calles de Chicago el año pasado, Sam y Ben recordaron que se sintieron abrumados por las tardes que pasaron observando las operaciones.

La presencia de ICE en Minneapolis ha marcado una escalada tal con respecto a lo que habían presenciado en Chicago, dijeron, que cuando llegan a casa para subir sus videos ya es hora de dormir y empezar de nuevo.

Aproximadamente 3.000 agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza realizan operativos migratorios en el área de Minneapolis, según un expediente judicial del DHS del 26 de enero. Sin embargo, el responsable de la frontera, Tom Homan, declaró el jueves que solicitó a las autoridades migratorias que prepararan un plan de retirada de agentes en la ciudad. A principios de enero, el DHS describió la presencia federal en Minneapolis el 1 de enero como el mayor operativo del DHS hasta la fecha.

En su primer día en Minneapolis, el 9 de enero, los hermanos recordaron que no tuvieron que registrarse en los chats de los grupos de patrulla y ni siquiera buscar a los agentes federales. Estaban por todas partes y era imposible no verlos.

“Con la mayor cantidad de agentes, parecía como si hubieran invadido las calles”, dijo Ben. “Simplemente iban de un lado a otro, agarrando a cualquier persona morena o negra que pasara por las aceras”.

El DHS negó rotundamente que sus agentes participen en prácticas de perfilación racial, calificando las acusaciones de “repugnantes, imprudentes y categóricamente FALSAS”.

“Este tipo de basura contribuye a que nuestros agentes se enfrenten a un aumento de más del 1.300 % en las agresiones en su contra”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado. “El estatus migratorio de una persona la convierte en blanco de las autoridades, no su color de piel, raza o etnia”.

Pero la diferencia más impactante con respecto a Chicago, dijo Ben, ha sido el “aumento en términos de agresión” y “anarquía” por parte de los agentes.

“Ha sido un flagrante desprecio por los derechos humanos”, dijo Ben. “Tratan a la gente con brutalidad”.

En un incidente captado por los hermanos el 21 de enero, se desató un enfrentamiento entre manifestantes y agentes federales que terminó con un manifestante rociado con gas pimienta directamente en la cara mientras tres agentes lo sujetaban. No se sabe con certeza qué inició el enfrentamiento ni qué llevó a los agentes a sujetar y rociar al manifestante.

El agente federal que roció a la persona puede ser visto antes sosteniendo el bote de gas pimienta hacia otros manifestantes y gritándoles que “retrocedan” varias veces.

Otros agentes intentaron dispersar a la multitud y finalmente desplegaron irritantes químicos, dejando la zona nublada y con mucha gente tosiendo. En un segundo video del incidente, filmado por Ben, se puede escuchar su voz de fondo: “Esto es lo que pasa cuando tienen al ICE en Minneapolis. ¡No saben hacer su trabajo!”.

Antes del incidente, los agentes habían estado en una gasolinera cercana y habían sido “acosados ​​y bloqueados repetidamente por multitudes hostiles mientras simplemente intentaban ir al baño”, lo que los llevó a utilizar medidas de control de multitudes, dijo la portavoz del DHS Tricia McLaughlin en una declaración a CNN.

Los enormes esfuerzos de resistencia a las operaciones migratorias en Minneapolis han sido una grata sorpresa, dijeron los hermanos. Incluso en el gélido frío, Ben y Sam ven a los vigilantes de ICE en cada esquina con sus silbatos puestos, listos para actuar si ven un vehículo o una operación federal en curso.

“En el sur de Minneapolis, estamos viendo cuánto se preocupa la gente y estos equipos que se pueden formar simplemente porque aman al prójimo y quieren proteger a la gente”, dijo Sam. “Ha sido genial ver a más gente haciendo el trabajo que hemos estado haciendo en Chicago”.

El día que Pretti fue baleado por agentes federales, Audrey recibió un mensaje de texto de una amiga: “¿Dónde están tus hijos?”.

Pasó los siguientes minutos revisando la ubicación de sus iPhones, comparándola con la dirección del tiroteo y esperando más información. Una aplicación en su teléfono mostraba la ubicación de los hermanos en el mismo lugar —hasta la calle transversal— donde se reportó el tiroteo.

“Decían que le habían disparado a un hombre blanco”, dijo Audrey. “En ese momento, estaba temblando. Finalmente encontré el video del tiroteo, y quizás soy la única persona en la Tierra que se sintió aliviada”.

Audrey y su esposo, Andrew, profesor en el Wheaton College en Illinois, dijeron que llevaron a Sam y Ben a sus primeras protestas “No Kings” y caminatas propalestinos a raíz de la última guerra en Gaza.

Audrey y Ben observaron a los agentes de ICE por primera vez juntos en septiembre, durante los primeros días de la Operación Midway Blitz, donde conocieron a otros miembros de la comunidad preocupados. En cuestión de horas, desarrollaron la estructura básica de los grupos de patrullaje de residentes en Chicago .

Ben y Sam comenzaron a patrullar diariamente, se encontraron con agentes de ICE y estudiaron sus derechos a observar antes de comenzar a compartir sus videos de operaciones con cualquiera que los solicitara.

“Veo sus videos con las manos sudorosas y temblorosas, pero también profundamente orgullosa”, dijo Audrey.

Cuando los jóvenes pidieron viajar a Minneapolis a medida que evolucionaban las operaciones, Audrey y Andrew dijeron que estaban nerviosos, pero sentían que sus hijos pertenecían allí.

“Han aprendido mucho y se han visto muy influenciados por la fe, la esperanza, la fuerza, el coraje, la integridad, la generosidad y la humildad de la gente”, dijo Audrey.

Añadió: “Como madre, ¿cómo iba a negarme? ¿Cómo iba a decirle: ‘No, tienes que ceñirte a lo que has aprendido en los libros e ignorar esto por ahora; luego lo leeremos en los libros de historia’? ¿En serio?”.

Los padres dijeron que se han rodeado de amigos y familiares y que agradecen a su comunidad eclesial por alentar la misión de los chicos. Quienes los apoyan les han enviado dinero para gasolina, donaciones para cenas en Chipotle y pares de calcetines de lana abrigados para que sobrevivan el invierno de Minneapolis.

“Algo que hemos intentado inculcarles a lo largo de toda su vida es seguir a Jesús”, dijo Andrew. “Y, como parte de eso, vemos que Jesús siempre va a los lugares de mayor necesidad… No les vamos a decir que no lo hagan”.

Desde que la administración Trump desplegó miles de agentes federales para llevar a cabo operaciones de inmigración en todo Estados Unidos, redes crecientes de voluntarios —como Ben y Sam— que se hacen llamar observadores de ICE parecen estar intensificando sus esfuerzos.

En el área de Minneapolis, ahora epicentro de la represión de Trump, el interés en las actividades de vigilancia de ICE está en aumento.

Un grupo de defensa de los inmigrantes de Minnesota informó que el número de personas que se inscribieron para convertirse en observadores legales se triplicó el día después de que Good muriera a manos de un agente de ICE a principios de este mes.

“Decir esto —que la muerte de Renee Good encendió la llama de la comunidad— sería quedarse corto”, dijo Ryan Pérez, director de liderazgo y organización del grupo de defensa COPAL, parte de una red de 5.000 civiles capacitados que supervisan la aplicación de la ley migratoria. “Es realmente un momento memorable”.

Se ha vinculado a Good con los esfuerzos de monitorear a los agentes federales en los vecindarios de Minneapolis en las semanas previas a su muerte.

Tras la muerte de Pretti el 24 de enero, decenas de manifestantes salieron a las calles, armados con teléfonos celulares y silbatos de color naranja brillante, mientras los funcionarios locales imploran a los habitantes de Minnesota que continúen documentando las operaciones de ICE.

Para los hermanos, cualquier riesgo vale la pena para permitir que la gente de todo el país sea testigo de esta operación sin precedentes a medida que se desarrolla.

“Todos los días vemos lo descaradamente erróneo y odioso que es”, dijo Sam. “Es necesario que la gente haga un pequeño sacrificio para salir a documentar y defender lo que es correcto”.

