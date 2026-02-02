Chappell Roan, Bad Bunny y otros mostraron que el mal gusto tuvo una buena noche en los Grammy

Por Leah Dolan, CNN

¿Acaso el mal gusto se convierte en buena moda? En los Premios Grammy de 2026, varias celebridades optaron por prendas un tanto peculiares y un poco feas. Podría decirse que también fueron las más memorables.

Entre algunos de los atuendos más convencionales y de buen gusto —véase a Hailey Bieber con un vestido negro sin tirantes de Aläia, o a Madison Beer con un vestido de Andrew Kwon—, una gran cantidad de looks desconcertantes nos mantuvo enganchados al evento.

Cher en el escenario con un look de cuero y encaje, con una falda de cuero deshilachada que daba la impresión de que se caía. Amy Taylor, líder de la banda australiana de pub rock Amyl and the Sniffers, lució un mono color carne con aberturas de encaje rosa fucsia, superpuesto con un bolero rosa esponjoso y una cascada de flecos hasta el suelo. Jon Batiste con una chaqueta militar completamente de pedrería.

Eso sin mencionar a los ídolos de la alfombra roja: Chappell Roan con un vestido Mugler personalizado con cierre de pezones, una nueva versión del atrevido vestido original de 1998, reeditado con areolas protésicas; Bad Bunny con el primer look masculino personalizado de Schiaparelli: un esmoquin de terciopelo con solapas pronunciadas y un atrevido corsé con cordones que le recorría toda la espalda; Lola Young con un suéter y pantalones de chándal de Vivienne Westwood, elegante con una corbata a rayas; mientras que Shaboozey se dedicó por completo a un atuendo de mitades extravagantes: una chaqueta y chaleco de esmoquin Ralph Lauren combinados con vaqueros con cinturón, también de la marca.

Si bien la definición de mal gusto es subjetiva, no siempre tiene que ser tan ostentosa como la pedrería de Batiste o el vestido de Roan, que dejaba al descubierto los pezones. Billie Eilish, vestida con la marca sueca de nicho Hodakova, desafió los límites del juicio con un atuendo deliberadamente desaliñado. La chaqueta y la falda de Eilish estaban confeccionadas con pantalones de hombre rediseñados, con cada bolsillo, trabilla y costura original de la forma anterior del pantalón visibles en el nuevo look. Sus largos calcetines blancos caían justo por debajo de la rodilla, lo que hacía que sus ligueros —el equivalente masculino, eternamente poco favorecedor, a los tan fetichizados ligueros femeninos— fueran redundantes.

Desde la perspectiva de lucir hermosa al estilo convencional de Valentino Garavani, el atuendo de Eilish era ineficazmente “incorrecto”. Pero había algo profundamente cautivador en él —la abundancia de tiras inútiles, los calcetines y los tacones de aguja puntiagudos, el monedero británico de los años 50— que te hacía querer mirar más de cerca.

“Lo feo es atractivo, lo feo es emocionante. Quizás porque es más nuevo”, declaró Prada a T Magazine en 2013. “La investigación de la fealdad es, para mí, más interesante que la idea burguesa de la belleza. ¿Y por qué? Porque lo feo es humano. Toca el lado malo y sucio de las personas”. En las pasarelas de Prada y Miu Miu, la diseñadora se ha esforzado por desafiar nuestros prejuicios sartoriales en nombre de la novedad. La colección Primavera-Verano 1996 de Prada, “Banal Excentricity” (conocida como “Ugly Chic”), utilizó patrones típicos de cortinas y manteles de la década de 1950, transformándolos en camisas, polos y vestidos hasta la rodilla, con sandalias gruesas. Más de veinte años después, Prada ha continuado con su enfoque distintivo, a menudo paradójico, que desafía la belleza convencional. ¿Por qué?

Como al leer un libro largo y difícil, solo crecemos a partir de lo que nos desafía. Prada lo entiende, al igual que diseñadores como Jean Paul Gaultier, Demna y Marc Jacobs. Las prendas incómodas generan conversación, requieren más atención, invitan a mirar y a detenerse más tiempo: todos ellos posibles indicadores de valor. En realidad, el mal gusto siempre ha sido beneficioso para la industria de la moda. La industria depende de la novedad para sobrevivir y requiere un conjunto constante de ideas que inciten a los clientes a actualizar sus armarios y reinventarse. Por lo tanto, la fealdad puede ser una fuente inagotable de inspiración para los diseñadores.

Nos gusta lo que conocemos, por eso lo que a menudo consideramos bueno es simplemente un reflejo del ciclo de tendencias actual, o una prenda tan atemporal que se siente constantemente en sintonía con el presente. Podría decirse que algo considerado de mal gusto puede simplemente estar adelantado a su tiempo. Formas, siluetas e ideas parecen incorrectas hasta que, de repente, un día, parecen correctas.

“El mal gusto es la esencia del entretenimiento”, escribió John Waters, director de las películas “Hairspray” y “Cry-Baby”, en “Shock Value: A Tasteful Book about Bad Taste”, publicado por primera vez en 1981. “Para entender el mal gusto hay que tener muy buen gusto”, dijo. También hay algo de rebeldía en la búsqueda de ropa extraña. Rechaza una definición repetitiva de belleza que nos suministran los algoritmos. En el mundo actual de producción masiva y gestión digital, cuesta mucho más trabajo verse un poco raro.

