Protestas contra ICE se extendieron por EE.UU. mientras batallas judiciales se saldaron con victorias y derrotas para Trump

La frase “ICE Out” resonó en todo el país este fin de semana cuando los manifestantes salieron a las calles sosteniendo carteles y cantando al unísono mientras pedían el fin de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración.

Los manifestantes celebraron su segundo día de manifestaciones y marchas tras una huelga nacional el viernes que provocó el cierre de escuelas, lugares de trabajo y negocios en todo el país. Al comenzar las manifestaciones el sábado, el presidente Donald Trump indicó que había instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no intervenir en las protestas ni disturbios en ciudades lideradas por los demócratas a menos que las autoridades locales soliciten formalmente asistencia.

En las principales ciudades estadounidenses, la gente sigue expresando su solidaridad con Minneapolis, donde las muertes de Alex Pretti y Renee Good han transformado el debate nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias y parecen haber impulsado un cambio de tono en la Casa Blanca en los últimos días. Las manifestaciones han continuado en ciudades como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles, Portland y Austin durante el viernes y el sábado.

En los tribunales, continúan desarrollándose varias batallas legales que desafían las políticas de inmigración de Trump, y un juez federal emitió una opinión mordaz el sábado al ordenar la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre de un centro de detención de Texas.

La detención de Liam se convirtió en otro punto álgido de las críticas sobre las tácticas de control migratorio de mano dura utilizadas por los federales y alimentó la creciente indignación de los miembros de la comunidad y de los funcionarios por igual.

Mientras tanto, otro juez denegó una solicitud de Minnesota, St. Paul y Minneapolis para detener la Operación “Metro Surge”, la operación federal de inmigración que ha enviado a miles de agentes a las ciudades de St. Paul y Minneapolis. Funcionarios locales y estatales demandaron al Gobierno federal a principios de este mes, calificando la operación de “invasión federal” que implica arrestos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo, que permite que la operación continúe mientras se desarrolla la demanda, funcionarios de la ciudad y del estado dijeron que estaban “decepcionados” por la decisión al tiempo que reafirmaron su compromiso de seguir adelante con el caso.

