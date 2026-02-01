La nueva filtración de documentos no aporta mucho a las preguntas sobre Epstein ni al dolor de los sobrevivientes

Análisis por Stephen Collinson

La última publicación de millones de elementos de los archivos de Jeffrey Epstein agudizó el reconocimiento público, pero también profundizó la tragedia recurrente de sus víctimas.

Y la perspectiva de que el sistema legal pudiera brindar algún tipo de justicia a los sobrevivientes pareció alejarse aún más.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche señaló este domingo en “State of the Union” que no habrá procesos adicionales relacionados con la controversia en torno a Epstein, el delincuente sexual convicto que murió en la cárcel en 2019.

“Necesitamos separar esas dos ideas, el hecho de que existen los archivos de Epstein y si hay alguien allí a quien podamos perseguir”, dijo Blanche a Dana Bash de CNN.

Hay mucha correspondencia. Hay muchos correos electrónicos. Hay muchas fotografías. Hay muchas fotografías horribles que parecen haber sido tomadas por el Sr. Epstein o personas de su entorno. Pero eso no nos permite necesariamente procesar a nadie, dijo Blanche.

El Departamento de Justicia publicó el viernes más de 3 millones de páginas de investigaciones sobre el financiero caído en desgracia, incluyendo videos, fotos y correos electrónicos a personalidades prominentes. Las revelaciones despertaron nueva intriga sobre las amistades de Epstein con el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton. Tanto Trump como Clinton niegan tener conocimiento de los delitos de Epstein, y ninguno está acusado de ningún delito relacionado con esas conexiones pasadas.

Los nuevos archivos también agravaron el drama en torno a la familia real británica después de que el primer ministro Keir Starmer afirmara que el ex príncipe Andrew debería testificar ante el Congreso estadounidense sobre sus antiguos vínculos con Epstein. En una imagen sin fecha, se muestra al hermano del rey Carlos III inclinado sobre una mujer o niña en el suelo.

Andrew Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, negó todas las acusaciones en su contra y dijo que nunca vio nada que le pareciera sospechoso cuando estaba cerca de Epstein.

Pero las consecuencias de la publicación del viernes muestran cómo cada lote de archivos arroja nuevas sombras sobre la reputación de las élites poderosas de la política, los negocios, la tecnología, la realeza, los deportes y las finanzas, cuya riqueza y fama abrieron el acceso al círculo de Epstein.

Sin embargo, el aluvión de información está fallando en un aspecto importante. No contribuye a brindar justicia ni a cerrar el capítulo a las víctimas que Epstein traficó o abusó de jóvenes y que han compartido valientemente historias de su trauma.

Los sobrevivientes de Epstein recibieron una medida de reivindicación con la sentencia en 2022 de su cómplice, Ghislaine Maxwell, a 20 años de prisión tras ser declarada culpable de explotar y abusar de varias menores junto con Epstein. Sin embargo, muchos sobrevivientes sintieron que la justicia se truncó cuando Epstein se quitó la vida mientras esperaba el juicio.

Una sobreviviente, Danielle Bensky, dijo a Erin Burnett de CNN el viernes que las víctimas estaban frustradas porque algunas de ellas habían sido identificadas en documentos publicados por el Departamento de Justicia a pesar de las promesas de que estarían protegidas.

Blanche declaró el viernes por la mañana, al publicarse los archivos, que los errores eran inevitables dado el volumen de documentos. El Departamento de Justicia ha dispuesto un buzón de correo electrónico para que las víctimas planteen sus inquietudes.

Bensky también cree que sigue habiendo una falta de transparencia por parte del Departamento de Justicia sobre qué información puede haber sido ocultada en el último comunicado.

“Es simplemente un tesoro de información sobre las víctimas. Y, por lo tanto, la pregunta clave para mí y para tantos otros sobrevivientes es ‘¿Qué estamos protegiendo?’”, dijo Bensky. “Entonces, si no se está protegiendo a los sobrevivientes, ¿entonces qué? ¿A quién se está protegiendo?”

Muchos críticos del proceso del Departamento de Justicia y de investigaciones más amplias y defectuosas sobre Epstein se preguntan cómo es posible que tantas mujeres digan que fueron abusadas en su presunta red de tráfico, pero no ha habido procesamientos más amplios.

En general, Blanche tiene razón: la existencia de expedientes de investigación con información, en parte desfavorable, sobre los cómplices de un presunto delincuente no implica que estas personas hayan cometido algún delito penal. El riesgo de dañar la reputación es la razón por la que el Departamento de Justicia no suele publicar los expedientes cuando no se presentan cargos.

“Las víctimas quieren una reparación”, declaró Blanche a CNN. “Y nosotros también lo deseamos. La secretaria de Justicia lo desea más que nada, pero eso no significa que podamos simplemente presentar pruebas o presentar un caso… que no existe”.

Pero los críticos en el Congreso cuestionan si el Departamento cumplió plenamente con una ley aprobada tras una inusual revuelta republicana contra Trump. Están indignados por las decisiones de los funcionarios sobre las redacciones.

El caso Epstein también estuvo durante mucho tiempo en el centro de teorías conspirativas infundadas. Y el hecho de que la administración no publicara los archivos hasta que la nueva ley lo obligó a hacerlo alimentó las acusaciones de encubrimiento, que los funcionarios niegan.

El representante Ro. Khanna argumentó este domingo que la administración no había cumplido con la ley y dijo que él, junto con el coautor de la ley, el representante republicano Thomas Massie, considerarían iniciar un proceso de desacato o destitución contra altos funcionarios si el desempeño no mejoraba. “Francamente, en mi opinión, es uno de los mayores escándalos en la historia de nuestro país”, declaró Khanna en el programa “Meet the Press” de NBC.

Khanna dijo que los sobrevivientes estaban consternados por la divulgación accidental de los nombres de algunas víctimas y exigen que se publiquen todos los archivos. “Han publicado, como mucho, la mitad de los documentos”, dijo Khanna.

El demócrata de California también dijo que se debería considerar la posibilidad de nuevos cargos, así como si algún asociado de Epstein había “abusado o violado a niñas menores de edad”.

Khanna pidió un debate más amplio sobre las personas conocidas que gravitaron hacia Epstein.

“Hay personas ricas y poderosas que quizá no hayan cometido ningún delito, pero que le envían correos electrónicos a Jeffrey Epstein mucho después de que se convirtiera en pedófilo, hablando de ir a su isla y de querer participar en fiestas desenfrenadas”, dijo Khanna. “El pueblo estadounidense se pregunta: ‘¿Cómo viven nuestros ricos y poderosos en este país? ¿Qué código moral rigen sus vidas?’”

El legislador de Maryland argumentó que Blanche “nunca intentó transformarse de abogado defensor penal personal de Donald Trump a la segunda persona de mayor rango en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”. Y condenó la publicación gradual de archivos, acusando a la secretaria de Justicia Pam Bondi de negarse a cumplir con la ley que exige su divulgación.

El sábado, Trump argumentó que los documentos recién publicados le resultaron útiles, afirmando que revelaron una conspiración cuando Epstein le pidió consejo al autor Michael Wolff después de que un artículo del Miami Herald presentara a decenas de mujeres que afirmaban haber sido víctimas de abusos por parte del financiero. “Estoy pensando en qué haría Trump”, escribió Epstein a Wolff.

El presidente comentó que “yo no lo vi, pero me dijeron algunas personas muy importantes que no sólo me absuelve, sino que es lo contrario de lo que la gente esperaba”.

Esta instantánea no contribuirá a calmar la intriga política sobre la relación de Trump con Epstein, sobre todo porque este fue mencionado más de mil veces en las últimas revelaciones. Los documentos contienen una lista de acusaciones de agresión sin verificar contra Trump, compilada por funcionarios del FBI el año pasado. También hay notas del FBI sobre una mujer que acusó a Trump en una demanda de violarla cuando tenía 13 años, y una entrevista del FBI con una de las víctimas de Epstein, quien declaró que Maxwell una vez la “presentó” a Trump en una fiesta.

No hay evidencia pública de que el FBI considerara creíble alguna de las acusaciones contra Trump contenidas en los nuevos documentos.

Blanche declaró en “State of the Union” que tales preguntas no se referían específicamente a Trump. “Creo que, al revisar los materiales que publicamos, la gente verá que se han realizado cientos de llamadas al FBI con acusaciones de individuos anónimos o de personas cuya credibilidad se determina rápidamente, ya sea por la naturaleza de lo que dicen o por no proporcionar información ni corroboración, y eso forma parte de los archivos de Epstein”, dijo.

El siguiente giro en la saga podría darse esta semana, cuando se espera que la Cámara de Representantes vote sobre si declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton por rechazar una citación para declarar sobre posibles vínculos con Epstein. Los abogados de los Clinton argumentan que se les está señalando injustamente y calificaron las citaciones del panel para su testimonio de “inválidas y legalmente inaplicables”.

Algunos demócratas votaron con los republicanos del comité sobre la moción de desacato. Pero Khanna declaró en “Meet the Press” que era prematuro acusar al expresidente de desacato penal. “También he dicho que el presidente Clinton debería comparecer ante el comité. Pero debería hacerlo después de que se hayan publicado todos los archivos”, dijo Khanna.

Raskin declaró a CNN que votaría a favor de declarar a los Clinton en desacato solo si Bondi se enfrenta a una medida similar. “Recuerden, tiene millones de documentos que está legalmente obligada a entregar en virtud de una citación judicial emitida hace meses y de la ley federal, y no lo está haciendo”, dijo Raskin. “Si no lo hacen, entonces no se toman en serio la investigación de los archivos de Epstein, y eso es lo que Estados Unidos quiere”.

Los archivos publicados previamente en diciembre incluían fotos nunca antes vistas de Bill Clinton y Epstein juntos y del expresidente sentado sin camisa en un jacuzzi con alguien a quien un funcionario del Departamento de Justicia describió como una “víctima” del abuso sexual de Epstein.

El lote incluye comunicaciones frecuentes entre Maxwell y miembros del personal de Clinton entre 2001 y 2004. Durante este período, Bill Clinton viajó con sus empleados en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, según un análisis de CNN.

Un portavoz de Clinton ha afirmado repetidamente que el expresidente rompió relaciones con Epstein antes de que el financiero fuera acusado de solicitar servicios de prostitución en 2006 y que desconocía sus delitos. Clinton también negó haber visitado la isla de Epstein.

El renovado interés en el círculo social de Epstein surge tras la publicación de nuevos documentos que mencionan a otros conocidos. Muestran al secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, planeando en 2012 un viaje a la isla de Epstein, años después de que Lutnick afirmara haber cortado lazos con él. Lutnick declaró en un podcast el año pasado que, tras un encuentro en 2005, él y su esposa decidieron no volver a relacionarse con Epstein. Sin embargo, correos electrónicos de 2012 muestran que la esposa y el asistente de Lutnick se comunicaron con un asistente de Epstein para concertar una visita y un almuerzo en una de las islas caribeñas del financiero.

Cuando The New York Times lo contactó el viernes, Lutnick dijo: “No pasé ningún tiempo con él” y colgó. Un portavoz del Departamento de Comercio declaró a CNN: “El secretario Lutnick tuvo interacciones limitadas con el Sr. Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de irregularidades”.

De igual manera, los documentos muestran que el multimillonario tecnológico Elon Musk intentó coordinar viajes a la isla de Epstein en 2012 y 2013, a pesar de que Musk afirmaba haber rechazado los intentos de Epstein de invitarlo. En un momento dado, Musk pregunta en qué ocasión se celebraría la “fiesta más alocada”.

En una publicación en las redes sociales el viernes por la noche, Musk dijo: “Tuve muy poca correspondencia con Epstein y rechacé repetidas invitaciones para ir a su isla o volar en su ‘Lolita Express’, pero era muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico con él podría ser malinterpretada y utilizada por detractores para difamar mi nombre”.

