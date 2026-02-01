Bad Bunny dice “¡Fuera ICE!” en los premios Grammy y defiende a los inmigrantes

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

En la gala de los premios Grammy del domingo, varios de los ganadores defendieron el papel de los inmigrantes, pero la voz cantante de las críticas al ICE provino del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se alzó con la categoría más importante de la ceremonia: el premio a álbum del año por “Debí tirar más fotos”.

En un momento previo de la ceremonia, cuando subió al escenario para recoger el premio a mejor álbum de música urbana, lo primero que Bad Bunny dijo: “Antes de dar gracias a Dios, quero decir ‘ICE Out’ (¡Fuera ICE!). Y luego añadió: “No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

“Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando, a veces nos contaminamos –no sé cómo se dice eso en inglés–, el odio se vuelve más poderoso con más odio”, agregó. De inmediato el artista puertorriqueño animó a los espectadores a combatir el odio con amor, diciendo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

“Debí tirar más fotos” se convirtió en el primer álbum en español en ganar la categoría de álbum del año en los Grammy.

Precisamente, cuando subió al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para recibir el máximo premio de la noche, tuvo palabras para enaltecer el rol de los inmigrantes. “Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños”, dijo en su discurso de aceptación.

El presentar de la gala, Trevor Noah, incluso se sentó al lado de Bad Bunny entre el público y felicitó al artista puertorriqueño por retribuir a Puerto Rico con su residencia de conciertos en la isla.

Noah le dijo luego al cantante: “Si las cosas siguen empeorando aquí en Estados Unidos, ¿puedo irme a vivir contigo a Puerto Rico?” Y Bad Bunny respondió: “Trevor, tengo noticias para ti: Puerto Rico es parte de Estados Unidos”.

“No se lo digas a ellos,” bromeó Noah.

El tema de la ofensiva contra los inmigrantes en Estados Unidos estuvo presente en el pin con el lema “ICE Out” que lució la cantante Billie Eilish, su hermano Finneas O’Connell y Hayley Bieber, la esposa de Justin Bieber.

La legendaria cantante y compositora Carole King, de 83 años, quien entregó a Eillish el premio Grammy a canción del año por “Wildflower” también lució un pin con el mensaje “ICE Out” en su traje.

Eillish dijo al recibir el premio: “Nadie es ilegal en tierras robadas. Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento… Siento que solo tenemos que seguir luchando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”, añadió.

El final del discurso de Eilish fue censurado por la televisión, pero según videos publicados en línea, Eilish dijo: “Que se j**a ICE”.

La cantante británica Olivia Dean, ganadora del premio Grammy a mejor nuevo artista, insistió en la defensa de los derechos de los inmigrantes. “Quiero decir que estoy aquí como nieta de un inmigrante, no estaría aquí de otra manera. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas”, dijo Dean, quienes tiene ancestros caribeños.

Tras su triunfo en la gala de los premios Grammy, Bad Bunny se prepara para este domingo 8 de febrero cantar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX. Algunos sectores conservadores objetaron que Bad Bunny anime este gran evento deportivo, pues el músico puertorriqueño excluyó a Estados Unidos de su gira mundial por temor a las redadas de ICE entre el público asistente.

