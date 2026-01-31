Una serie de fotos de los archivos Epstein parecen mostrar al expríncipe Andrés en el suelo con una mujer

Por Kara Fox, CNN

Una serie de fotografías parece mostrar al expríncipe Andrés en cuatro patas, inclinado sobre una mujer o niña que yace en el suelo, según la última tanda de archivos de Epstein publicados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes.

En una imagen sin fecha, Andrew Mountbatten-Windsor mira directamente a la cámara mientras se inclina sobre la figura completamente vestida, cuyo rostro está oculto.

Otra fotografía muestra la mano de Mountbatten-Windsor sobre el abdomen de la misma persona. Al fondo, otra persona no identificada tiene los pies apoyados sobre una mesa, sobre la que hay una pila de toallas.

Los últimos documentos de Epstein también contienen un intercambio de correos electrónicos entre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y Mountbatten-Windsor de agosto de 2010, en el que el desacreditado financiero invita al miembro de la realeza a cenar con una “amiga” en Londres.

Mountbatten-Windsor responde que estaría “encantado de verla” y le dice a Epstein que le dé sus datos de contacto.

Epstein la describe entonces como una rusa de 26 años que es “inteligente, hermosa y de confianza”, y confirma que tiene el correo electrónico de Mountbatten-Windsor.

Los mensajes se enviaron dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar sexo con una menor.

Más de un mes después, en otro conjunto de correos electrónicos, Epstein y Mountbatten-Windsor hacen planes para reunirse en Londres. Mountbatten-Windsor sugiere cenar en el Palacio de Buckingham, donde tendrían “mucha privacidad”. Epstein escribe que la pareja “necesitará/tendrá tiempo a solas”.

No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes; no hay subtítulos ni contexto para las fotografías con la publicación del documento. Ni las fotografías ni los mensajes de correo electrónico sugieren ninguna irregularidad. CNN ha intentado contactarse con Mountbatten-Windsor para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha tenido respuesta.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado todas las acusaciones en su contra e insistió en que nunca presenció ni sospechó de ninguno de los comportamientos de los que se acusaba a Epstein. En una entrevista de 2019 con la BBC, ahora infame, dijo que había roto todos los lazos con Epstein en 2010.

El Departamento de Justicia publicó el viernes su último lote de archivos relacionados con la investigación de Epstein, seis semanas después de la fecha límite del Congreso para hacerlo. Es probable que las nuevas fotografías y los correos electrónicos arrojen más luz sobre los vínculos de Mountbatten-Windsor con Epstein, lo que llevó al rey Carlos a despojar a su hermano del título de príncipe y a desalojarlo de su mansión en Windsor en una medida extraordinaria el año pasado.

El Palacio de Buckingham no emitió ninguna declaración al ser contactado por CNN este sábado. En cambio, remitió a su comunicado de octubre de 2025, en el que se detallaba la decisión del rey Carlos de retirarle a Mountbatten-Windsor sus títulos y honores.

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó otro conjunto de documentos relacionados con Epstein, que ponían de manifiesto la relación de Mountbatten-Windsor no solo con Epstein, sino también con su entonces novia, la exsocialité británica Ghislaine Maxwell, ahora caída en desgracia.

En un correo electrónico, una persona identificada solo como “A” escribió desde la residencia escocesa de la familia real británica en 2001, preguntando si Maxwell le había “encontrado algunas nuevas amigas inapropiadas”. Otro conjunto de correos electrónicos parece mostrar a Maxwell ayudando a planificar un viaje a Perú para “A” que involucraba a “chicas”.

Lauren Said-Moorhouse y Max Foster de CNN contribuyeron a este reportaje.

