Una explosión sacude un edificio en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, según medios estatales

Una explosión causada por una fuga de gas sacudió un edificio en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, este sábado, informaron medios estatales, en medio de la alta tensión en la región debido a las repetidas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible acción militar contra Irán.

Aunque la causa de la explosión, que cobró la vida de una niña, no estaba clara de inmediato, el jefe de bomberos de la ciudad declaró posteriormente que se debió a una fuga de gas, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

La agencia de noticias iraní Fars, afiliada al Estado, se vio obligada a desmentir los rumores que, según afirmó, circulaban desde hacía horas, sobre la supuesta muerte del general de brigada Alireza Tangsiri, comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Esta desmentida puso de manifiesto la actual tensión en la región, ya que Trump reiteró el miércoles sus amenazas a Irán para que firme lo que calificó de acuerdo nuclear “equitativo” o se enfrente a un posible ataque militar estadounidense.

Un funcionario estadounidense declaró a CNN que la explosión no estaba relacionada con ninguna acción militar estadounidense, y un funcionario israelí afirmó que Israel tampoco estaba implicado.

Imágenes publicadas por Fars, este sábado, mostraron que la explosión había afectado los cuatro pisos inferiores de un edificio de nueve plantas en Bandar Abbas.

La agencia informó que una niña de cuatro años murió en la explosión, que 14 personas resultaron heridas y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

El jefe de bomberos de la ciudad declaró a la agencia de noticias semioficial Tasnim que todos los residentes del edificio habían sido evacuados.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

