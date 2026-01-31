¿Qué pasó con el niño de 5 años Liam Conejo Ramos?

Por Holly Yan y Priscilla Alvarez, CNN

El martes 20 de enero, Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue llevado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de regresar a casa del preescolar en el suburbio de Columbia Heights, Minneapolis.

Envuelto en su pequeño abrigo de cuadros y su gorro tejido azul de conejo, Liam miraba al frente con la mirada perdida mientras los agentes se agrupaban a su alrededor antes de llevarlo a la custodia federal junto con su padre.

En la entrada de su casa, un agente federal enmascarado sostenía la manija de la mochila de Spiderman del niño mientras subía a una camioneta negra cubierta de nieve, y más tarde, a un avión con su padre rumbo a un centro de detención familiar en Texas.

La difícil situación del niño generó una nueva ola de indignación: Liam es ahora el cuarto niño de su distrito escolar en ser llevado por ICE en tan solo dos semanas, informaron las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Este sábado, después de más de una semana detenidos, un juez ordenó la liberación de Liam y de su padre.

Esto es lo que sabemos sobre la historia de Liam:

Liam y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, dijo el abogado de la familia, Mark Prokosch.

“Ellos no son inmigrantes indocumentados”, dijo Prokosch. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún riesgo de seguridad ni de fuga, y nunca debieron haber sido detenidos”.

Liam y su padre estaban haciendo un proceso legal para obtener estatus en Estados Unidos, pero sus solicitudes seguían pendientes.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describió al padre de Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, como un inmigrante indocumentado y objeto de la operación.

Según Prokosch, el padre de Liam no parece tener antecedentes penales en Minnesota.

Tres días después del arresto de Adrian Alexander Conejo Arias, los funcionarios de Seguridad Nacional no han compartido ningún posible historial criminal asociado a él y, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto, los registros de Seguridad Nacional no sugieren que tenga antecedentes penales. La búsqueda de registros públicos de CNN tampoco reveló antecedentes penales. Arias no tenía antecedentes penales en Ecuador, su país de origen, según el Ministerio del Interior de ese país.

Al ser consultada sobre cualquier posible historial criminal, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo: “La ley requiere que quienes están en el país ilegalmente y alegan temer ser detenidos en espera de su deportación. Puede buscarlo en el estatuto”.

El Gobierno de Trump ha dicho repetidamente que apunta a “criminales violentos” y a “lo peor de lo peor” en sus redadas migratorias, aunque los funcionarios de Seguridad Nacional también han reconocido que, durante las operaciones, otros inmigrantes también pueden ser detenidos.

Liam estaba a pocos pasos de su casa, donde su madre se encontraba. El motivo por el que fue separado de su madre es un tema de debate.

El DHS dijo que la “supuesta madre de Liam SE NEGÓ a hacerse cargo de su propio hijo” a pesar de “múltiples intentos de que la madre dentro de la casa se hiciera cargo de su hijo”.

Pero la madre de Liam, quien está embarazada y también tiene un hijo adolescente, estaba “aterrada” de los agentes fuera de su puerta, dijo el pastor Sergio Amezcua, quien ha estado ayudando a la madre desde que su esposo e hijo fueron detenidos.

“Agentes de ICE intentaban usar al niño para que ella saliera de su casa, pero los vecinos… le aconsejaron que no lo hiciera”, temiendo que fuera detenida, dijo Amezcua.

ICE negó esa afirmación, diciendo que la agencia nunca “ha usado a un niño como carnada”.

“Nuestros agentes encargados del cumplimiento de la ley cuidaron al niño, le compraron McDonald’s y le pusieron su música favorita para consolarlo”.

“Mis funcionarios hicieron todo lo posible para reunirlo con su familia”, dijo Marcos Charles, director ejecutivo asociado interino de Operaciones de Detención y Deportación de ICE.

El DHS dijo que el padre “abandonó” a su hijo cuando los agentes intentaron detenerlo.

La agencia también dijo que los funcionarios “cuidaron al niño, le compraron McDonald’s y le pusieron su música favorita para tranquilizarlo”.

Los agentes se llevaron al niño con ellos después de que su padre dijera a los funcionarios que quería que Liam se quedara con él, según el DHS.

El legislador estadounidense Joaquín Castro se reunió el miércoles con Liam Conejo Ramos durante una visita a la instalación del sur de Texas donde el niño y su padre estaban retenidos.

“Acabo de visitar a Liam y a su padre en el centro de detención de Dilley”, dijo Castro en una publicación en X el miércoles. “Exigí su liberación y le dije cuánto lo ama y ora por él su familia, su escuela y nuestro país”.

Liam parecía deprimido y apático desde que llegó al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, dijo el padre del niño a Castro, y añadió que Liam dormía mucho y no comía bien.

Castro, quien se reunió con Liam y su padre por unos 30 minutos en una sala de audiencias de la instalación, dijo que estaba preocupado por el pequeño y su familia.

“Dijo que extraña a sus compañeros de clase y a su familia y quiere volver a la escuela”, dijo Castro a CNN el miércoles.

“Sigue preguntando por ese gorro y esa mochila que están en la foto”, dijo el congresista. “Creo que se los quitaron”.

La orden especifica que el niño en edad preescolar y su padre deben ser liberados “tan pronto como sea posible” y a más tardar el martes, mientras su caso de inmigración avanza en el sistema judicial.

La noticia del fallo fue publicada inicialmente por el San Antonio Express-News.

Con información de Zoe Sottile, Elizabeth Wolfe y Ed Lavandera, de CNN.