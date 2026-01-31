Pueblo italiano restringe el acceso a su iglesia famosa en Instagram

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Durante más de una década, imágenes de Santa Maddalena, una pequeña iglesia de pueblo en el norte de Italia enmarcada por los picos escarpados de los Dolomitas, han circulado en línea. Pero los habitantes dicen que fue el verano pasado cuando el flujo constante de visitantes se convirtió en una avalancha.

Ahora, las autoridades están interviniendo para frenar la afluencia, introduciendo nuevas restricciones destinadas a limitar el turismo de un solo día y aliviar la presión sobre el pueblo.

A partir de mayo, el acceso al pueblo cercano a la iglesia, que está en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, estará restringido por una barrera que solo permitirá la entrada a residentes y visitantes que se alojen al menos una noche en la zona, según el municipio local. Los autos y autobuses turísticos que traigan visitantes de un solo día serán rechazados.

Quienes visiten solo por el día —hasta 600 personas durante la temporada alta— tendrán que caminar 30 minutos o más desde áreas de estacionamiento designadas para llegar a la iglesia. El municipio aún no ha decidido si se implementará un servicio de transporte para los visitantes que no puedan hacer la caminata.

Una vez que el estacionamiento del pueblo esté lleno, los conductores deberán aparcar aún más lejos, dice Peter Pernthaler, alcalde del distrito de Funes, quien dijo a CNN que el sistema de entrada filtrada funcionará de mayo a noviembre. Actualmente, el estacionamiento cuesta 4 euros —un poco menos de US$ 5— por día, pero Pernthaler dice que los precios aumentarán para desalentar a quienes solo llegan para tomar una foto rápida.

“No quiero hablar de sobre-turismo. Esa no es la palabra adecuada”, dice. “Ni siquiera digo que los turistas sean una molestia. Pero vienen muchos, y tenemos que gestionarlos. Por la tranquilidad de los residentes y también para asegurar una experiencia positiva para los propios turistas”.

El auge de Santa Maddalena como punto popular en redes sociales lleva años gestándose. La iglesia ganó notoriedad entre turistas chinos tras aparecer en tarjetas SIM de una operadora china hace más de una década. La cercana montaña Seceda apareció después como fondo de pantalla en la actualización de iOS 7 de Apple en 2013, lo que provocó oleadas de visitantes deseosos de ver la imagen en la vida real; con cifras diarias que, según se informa, alcanzaron los 8.000 en los momentos de mayor afluencia.

Ambos sitios se han convertido desde entonces en lugares habituales en TikTok e Instagram, atrayendo lo que los lugareños describen como “turistas exprés”: visitantes que documentan el paisaje antes de marcharse rápidamente, contribuyendo poco a la economía local y ejerciendo presión sobre la infraestructura.

Los excursionistas saturan las carreteras estrechas y desaniman a los visitantes que se quedan más tiempo, según la concejala Roswitha Moret Niederwolfsgruber. “Destruyen todo a su paso para conseguir una foto”, dijo a CNN. “Se ha vuelto insostenible, no hay equilibrio”.

Las autoridades locales enfatizan que el objetivo no es desalentar el turismo por completo, sino ralentizarlo.

“Hay fotógrafos profesionales que vienen aquí, y hay turistas que no pueden esperar para tomarse una simple selfie e irse”, dice Pernthaler. “Hay personas que se detienen y se quedan aquí durante días, pero también hay quienes llegan y se van en una hora y media”.

Los intentos de frenar el turismo masivo no son nuevos en la zona. El verano pasado, Georg Rabanser —ex snowboarder del equipo nacional italiano y propietario de prados cerca de Seceda— instaló un torniquete para cobrar a los visitantes que cruzaban su terreno para fotografiar las vistas de la iglesia de San Giovanni di Ranui al otro lado del valle. La medida, contó después a CNN, solo atrajo a más turistas.

El propio Pernthaler enfrentó críticas por las restricciones, pero dice que no desea ser recordado como el “alcalde que ahuyenta a los turistas”. En cambio, presenta las medidas como parte de un impulso más amplio hacia el “turismo lento”, animando a los visitantes a cambiar el turismo frenético por estancias más profundas y prolongadas.

La aplicación de las medidas tendrá un costo, ya que requerirá patrullas adicionales, pero Pernthaler sostiene que es una inversión necesaria. “Necesitamos orden, tanto para quienes viven aquí como para quienes quieren llegar, tomar la foto clásica e irse”, dijo a medios locales.

Lo que puede parecer una respuesta extrema también podría resultar preventivo. Muchos habitantes temen que los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina, que comenzarán la próxima semana al otro lado de los Dolomitas, intensifiquen las presiones existentes. Un estudio del grupo de expertos The European House Ambrosetti estima que los Juegos podrían atraer nueve millones de visitantes adicionales entre 2027 y 2030.

Las regiones que se espera que más se beneficien —y también más sufran la presión— incluyen Milán, Belluno, Bolzano, Sondrio y Trento, zonas que ya lidian con la saturación turística. Para comunidades como Villnöss, la afluencia actual podría ser solo la calma antes de una tormenta mucho mayor.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.