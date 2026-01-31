La nueva enviada de EE.UU. a Venezuela llega a Caracas mientras el Gobierno de Trump busca reabrir la embajada

Por Kaanita Iyer, CNN en Español

Laura F. Dogu, la nueva enviada de Estados Unidos a Venezuela, llegó a Caracas el sábado, en un momento en que la administración Trump busca reabrir la embajada por primera vez en casi siete años.

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, ​​dijo Dogu en una publicación en redes sociales. La publicación incluía dos fotos de la nueva enviada bajando de un avión y caminando por la pista.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre cuánto tiempo permanecerá Dogu en el país, un funcionario del Departamento de Estado dijo: “Trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases del presidente y el secretario para Venezuela”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, celebró la llegada de Dogu y dijo en una publicación en redes sociales que le da la bienvenida “como parte de la agenda de trabajo” entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, “orientada a establecer una hoja de ruta para trabajar en asuntos de interés bilateral, así como a abordar y resolver las diferencias existentes a través del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional”.

Dogu es la encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de Estados Unidos, que tiene su sede en Colombia.

Su llegada se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijera durante una audiencia en el Senado el miércoles que Dogu dirigiría “en última instancia” desde Caracas y que Estados Unidos establecería una presencia diplomática en Venezuela “muy rápidamente”.

A principios de esta semana, el Departamento de Estado informó al Congreso que planea utilizar un “enfoque gradual” para reanudar potencialmente los servicios en la embajada, lo que podría incluir la apertura de una instalación temporal.

La CIA también está trabajando para establecer una presencia estadounidense permanente en Venezuela, según informó CNN en exclusiva a principios de esta semana.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes, Estados Unidos ha buscado establecer y expandir su presencia en el país. El presidente Donald Trump dijo tras la destitución de Maduro que su administración “gobernaría” el país y ejercería control sobre su producción de petróleo.

Trump dijo el jueves que Estados Unidos “abriría” el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, aunque técnicamente no está cerrado. El Gobierno de Venezuela, encabezado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ha tomado recientemente medidas favorables a Washington, incluyendo la aprobación de una reforma legal que facilitará la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país.

Esta semana, Rodríguez también propuso una ley de amnistía que podría conducir a la liberación de cientos de presos políticos y anunció el cierre de un reconocido centro de detención. Las autoridades estadounidenses informaron ese mismo día que Venezuela había liberado a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país. El Gobierno de Trump ha exigido la liberación de todos los presos políticos.

Dogu es una diplomática de larga trayectoria que anteriormente se desempeñó como embajadora en Honduras y Nicaragua. Actualmente también es asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Dalia Abdelwahab, Jennifer Hansler, Stefano Pozzebon y Uriel Blanco de CNN contribuyeron a este informe.