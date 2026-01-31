En el día más letal en meses, ataques israelíes matan a más de 30 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave

Por Ibrahim Dahman y Sophie Tanno, CNN

Ataques israelíes en Gaza causaron la muerte de al menos 31 personas este sábado, según el Ministerio de Salud palestino. Se trata de la cifra más alta de muertos en un día en más de dos meses.

La cifra incluye a seis niños, según el Ministerio, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, algunas de ellas en estado crítico.

Estas últimas muertes se producen a pesar del alto el fuego que entró en vigor a mediados de octubre y elevan a más de 500 el número de palestinos muertos en Gaza desde el alto el fuego.

Aproximadamente una cuarta parte de los cadáveres recuperados eran de niños y un tercio de mujeres, según Mahmoud Basal, portavoz de Defensa Civil de Gaza, una organización de respuesta a emergencias.

Entre los fallecidos también se encontraban un anciano y cuatro mujeres policías.

Algunas personas quedaron atrapadas bajo los escombros cuando los ataques israelíes alcanzaron refugios, tiendas de campaña para personas desplazadas, apartamentos residenciales y una comisaría de policía, según informó el portavoz Basal.

El director del Hospital Al-Shifa, el complejo médico más grande de Gaza, el Dr. Mohammad Abu Salmiya, declaró a CNN que se espera que el número de muertos aumente debido a la cantidad de personas gravemente heridas que llegan a los hospitales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que los ataques se lanzaron contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica en toda Gaza en respuesta a “la violación del acuerdo de alto el fuego ayer (viernes), en el que se identificó a ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”. Las FDI afirmaron el viernes que habían matado a tres de los extremistas y capturado a uno.

Las FDI han seguido llevando a cabo ataques regulares en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, acusando a Hamas de violar los términos del acuerdo.

Samer Al-Atbash, familiar de las personas fallecidas en un ataque este sábado, declaró: “Nos despertamos de repente a las 4 de la madrugada y descubrimos que ellos (las fuerzas armadas israelíes) habían atacado a tres niñas, a mi tía, que es una anciana, y a su hija. Ella era huésped en nuestra casa. Mis tres sobrinas estaban entonces en la calle”.

“Tregua, tregua, ¿qué culpa tenemos nosotros, qué culpa tienen nuestros hijos? No sé qué hemos hecho. Estas tres niñas amadas por Dios, ¿qué han hecho?, no lo sé”, dijo.

Las muertes se producen un día después de que los medios de comunicación locales informaran que las fuerzas armadas israelíes habían reconocido en una rueda de prensa con periodistas israelíes que aproximadamente 70.000 palestinos habían muerto durante la guerra en Gaza y que las cifras del Ministerio de Salud del enclave eran en gran medida precisas.

El periódico israelí Yedioth Ahronoth citó el jueves a funcionarios militares diciendo: “Estimamos que unos 70.000 habitantes de Gaza murieron en la guerra, sin incluir a los desaparecidos”. Kan 11, la cadena pública del país, atribuyó la información al Coordinador de Asuntos Gubernamentales en los Territorios (COGAT) y dijo que ahora se está tratando de analizar cuántos de los fallecidos eran civiles o extremistas.

Las FDI afirmaron que “los detalles publicados no reflejan los datos oficiales de las FDI”. Sin embargo, un portavoz de las FDI se negó a confirmar si las fuerzas armadas israelíes mantienen datos oficiales sobre los palestinos muertos en Gaza o si estos se harán públicos.

Al principio de la guerra, Israel puso en duda el número de palestinos que las FDI habían matado en sus ataques y acusó repetidamente al Ministerio de Salud del enclave, que según ellos está controlado por Hamás, de inflar las cifras.

