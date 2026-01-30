El Departamento de Justicia publica nueva tanda de archivos del caso Jeffrey Epstein

Por Rashard Rose, CNN

El Departamento de Justicia publicó hoy otra serie de documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Los reporteros de CNN están revisando los documentos en este momento. Mientras esperamos conocer más detalles sobre su contenido, hacemos un repaso de la situación:

Cómo llegamos hasta aquí: el Congreso aprobó una ley en noviembre, con apoyo casi unánime, que otorgaba al Departamento de Justicia hasta el 19 de diciembre de 2025 para publicar todos sus archivos. Epstein, delincuente sexual convicto acusado de abusar de decenas de menores, se suicidó en 2019.

Pocos archivos publicados hasta ahora: a principios de este mes, el Departamento de Justicia informó que había publicado 12.285 documentos, menos del 1 % de sus archivos relacionados con Epstein, y que más de 2 millones de documentos aún están en revisión. Una encuesta de CNN realizada por SSRS entre el 9 y el 12 de enero reveló que pocos estadounidenses están satisfechos con la cantidad de pruebas publicadas en el caso Epstein, y la mayoría cree que el gobierno está ocultando información intencionadamente.

Sobre los archivos: los archivos se componen de documentos, videos, fotografías y audios que se encuentran en el sistema electrónico principal de gestión de casos del FBI y provienen principalmente de las dos investigaciones del FBI sobre Epstein, en Florida y Nueva York, que abarcan varias décadas. Un memorando del FBI de julio de 2025 indicaba que el departamento había descubierto “más de 300 gigabytes de datos y pruebas físicas” durante una revisión del material de investigación.

