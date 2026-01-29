¿Qué esperar del documental de Melania Trump? Esto debes saber

Por Betsy Klein, CNN

Durante décadas, la regla no escrita del ala este de la Casa Blanca fue que la vida privada de una primera dama estadounidense era un regalo para los archivos nacionales, eventualmente intercambiado por unas autobiografía pospresidencial.

Pero mientras Melania Trump se prepara para caminar por la alfombra roja del recientemente rebautizado Kennedy Center el jueves por la noche, está demostrando que un vistazo detrás de la cortina de su vida no es solo un registro histórico, sino un bien multimillonario.

Con el documental “Melania”, que captura los 20 días que rodean su regreso a la Casa Blanca, la primera dama dejó de lado la privacidad que había buscado durante mucho tiempo para convertirse en una productora ejecutiva de su propia narrativa, una que convierte la transición presidencial en un evento cinematográfico sin precedentes.

“Soy una persona muy reservada y muy selectiva: lo que hago, lo que no hago, cuándo hablo y cuándo no hablo. Y esa es mi decisión, y nadie me controla”, dijo Melania Trump durante una aparición el miércoles por la noche en “The Five”, de Fox News, al resaltar que tiene contemplado lo que está haciendo para contar su historia.

“Melania” se estrena este jueves por la noche con una selección de figuras destacadas del gabinete del presidente Donald Trump y celebridades menores, como la familia Chrisley, famosa por su reality show, la rapera Waka Flocka Flame y el delincuente financiero Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street. La película tendrá proyecciones simultáneas, solo con invitación, en 21 ciudades.

Resulta que el negocio de ser primera dama es bastante lucrativo.

Melania Trump y su equipo, liderado por el agente y asesor principal Marc Beckman, aseguraron un acuerdo de US$ 40 millones con Amazon MGM Studios, además de un presupuesto de marketing de gran éxito de US$ 35 millones, según una fuente familiarizada con el asunto.

Todo culmina el viernes con un estreno en cines en todo el mundo que pondrá a prueba si la significativa curiosidad pública sobre la primera dama de EE.UU. puede llevar a sus seguidores, e incluso a sus enemigos, a las salas de cine en un momento en el que las ventas de entradas están en caída.

El contenido del documental de una hora y 44 minutos se ha mantenido en secreto. Los periodistas no han recibido acceso anticipado a las proyecciones, aunque se espera que Maria Bartiromo, de Fox News, y Greta Van Susteren, de Newsmax, asistan a la alfombra roja del Kennedy Center, cuya fachada ahora también lleva el nombre de Donald Trump.

Una sinopsis del documental promete mostrar “imágenes exclusivas que capturan reuniones críticas, conversaciones privadas y entornos nunca antes vistos”.

“[La producción] Se realizó con la plena participación y control editorial de Melania Trump. Ella estuvo profundamente involucrada en la producción, la posproducción y los aspectos promocionales de la película, declaró Beckman en una entrevista con One America News.

Dirigida por Brett Ratner, la película marca su primer gran proyecto desde 2017, cuando fue acusado de conducta sexual inapropiada por numerosas mujeres. Ratner ha negado las acusaciones.

A la hora de elegir un director para el proyecto, Trump declaró a Fox News que lo más importante era “que plasmara mi idea, lo que tengo y la película que quiero lograr. Así que fue el mejor, y fue un placer trabajar con él”.

El tráiler de la película planteó más preguntas que respuestas sobre la dinámica entre el presidente y la primera dama. Si bien se espera que aborde su relación, no esperen que la primera dama suelte grandes bombazos: el presidente la calificó como “IMPERDIBLE” en Truth Social al publicar un enlace para comprar entradas.

Algunos de los otros temas generales se pueden extraer del elenco de la película: el interés de la primera dama en la moda parece ser un jugador clave, con sus diseñadores de toda la vida Hervé Pierre y Adam Lippes, quien diseñó su abrigo azul marino del día de la toma de posesión, que se robó todas las cámaras.

Los factores familiares son importantes, ya que su hijo Barron Trump, su padre Viktor Knavs y el presidente aparecen en los créditos (aunque no figuran sus hijastros).

La aparición de la primera dama de Francia, Brigitte Macron, y la reina Rania de Jordania, sugiere que la diplomacia también podría ser un factor. Es posible que la fe católica de Melania Trump influya, con la presencia de monseñor Joseph LaMorte y el padre Enrique Salvo.

También estarán presentes miembros de su pequeño personal: su secretaria general, Hayley Harrison; la directora de la Oficina de Visitantes de la Casa Blanca, Alexandra Veletsis, y su asistente de mucho tiempo, Justin Caporale.

La fotógrafa Régine Mahaux, el estilista Mordechai Alvow, la maquilladora Nicole Bryl y el diseñador de interiores Tham Kannalikham también participarán en la película. Kannalikham ayudó a Trump a decorar las habitaciones privadas de la Casa Blanca durante ambos mandatos y colaboró ​​en proyectos clave de restauración de los espacios públicos de la residencia.

“En la película, hablo de mi pasión por la preservación y la restauración”, dijo Kannalikham en una publicación en redes sociales.

Si bien la película ofrece un gran desembolso para la primera dama, no está claro si será rentable para su productora, que aún no ha anunciado públicamente una fecha de estreno. Prime Video ya se ha comprometido a emitir una docuserie de tres partes con material adicional, según un portavoz de Amazon MGM Studios.

Las primeras señales indican que el enorme presupuesto del documental probablemente no se recuperará durante el fin de semana de estreno, que se espera que genere entre US$ 2 y 5 millones, según una estimación de Boxoffice Pro, que señala que la película ha “aumentado en reservas en los últimos diez días” y se estrenará en aproximadamente 1.500 ubicaciones a nivel nacional.

La decisión de Amazon de asociarse con Trump también puede ser un cálculo político, uno de los muchos esfuerzos de los titanes de la tecnología para acercarse a la Casa Blanca.

“Licenciamos la película por una razón y solo por una razón: porque creemos que a los clientes les va a encantar”, dijo un portavoz de Amazon MGM Studios.

La compañía apuesta a que habrá una audiencia para la misteriosa primera dama.

“Siempre hay una curiosidad inherente sobre Melania Trump que va más allá de que la base política de Trump la aprecie y la admire. ¿Acaso eso atraerá a más gente a las salas de cine? ¿Quién sabe?”, dijo Kate Bennett, experiodista de CNN que hizo crónicas de la familia Trump y autora de “Free, Melania”.

Y agregó: “Podría ser, pero es una inversión muy grande para un estudio de Amazon hacer en una mujer cuya personalidad directa se ve muy muy raramente, pero es fugaz y no tan omnipresente como la de Michelle Obama, Jill Biden o Laura Bush”.

La primera dama ha mantenido un perfil extremadamente bajo este mandato en comparación con el primero, y ha optado por pasar la mayor parte de su tiempo en Nueva York o Palm Beach, Florida. Ha promovido diversas iniciativas, como la protección de los niños en hogares de acogida, la seguridad de la inteligencia artificial y la reunificación de los niños ucranianos presuntamente secuestrados por Rusia. Sin embargo, según fuentes familiarizadas con su postura, prefiere no involucrarse públicamente en el regreso de su esposo a un cargo público.

Esto cambió en vísperas del estreno de la película, cuando la primera dama amplió su agenda pública y ofreció una entrevista televisada por primera vez en más de un año. Esta semana, Melania Trump habrá aparecido tres veces en Fox News: en “Fox & Friends”, el martes; en “The Five”, el miércoles, y en una entrevista grabada con “Mornings with Maria”, de Fox Business.

El estreno de esa película llega en un momento incómodo para la Casa Blanca. La pareja presidencial celebró una proyección privada en la sala este el sábado, incluso mientras crecía la indignación por la gestión del Gobierno en el tiroteo mortal de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis esa mañana. Los invitados, entre ellos el CEO de Apple, Tim Cook, y el CEO ​​de Amazon, Andy Jassy, disfrutaron de palomitas de maíz en cajas personalizadas de “Melania” y escucharon una interpretación del “Vals de Melania” en el gran vestíbulo, mientras los estadounidenses protestaban por la muerte del enfermero de cuidados intensivos, de 37 años.

“Estoy en contra de la violencia. Así que, por favor, si protestamos, protestemos en paz, y necesitamos unirnos en estos tiempos”, dijo Melania Trump a Ainsley Earhardt, de Fox News, cuando se le pidió que hablara sobre el tiroteo.

Este miércoles por la mañana, apareció en la Bolsa de Valores de Nueva York, tocando la campana frente al cartel de “Melania” junto a un par de ejecutivos de la Bolsa.

La campaña promocional se ha extendido a anuncios en televisión (incluso durante los partidos de playoffs de la NFL), en vallas publicitarias, en estaciones de metro, pegados en autobuses por todo el país e incluso proyectados en la esfera de Las Vegas.

El considerable presupuesto de marketing, según el documentalista Stefano Da Frè, probablemente se vea impulsado por la creencia de que la película será un éxito de taquilla y en streaming. Da Frè, quien no participó en el proyecto, ha dirigido varias películas disponibles en Amazon y otras plataformas.

Amazon, según declaró a CNN en una entrevista la semana pasada, “no calculó esa cifra al azar. Creen, a través de sus métricas, que vale esa cantidad”.

Es prácticamente inédito que una primera dama en funciones se beneficie activamente de su cargo. Muchas de las predecesoras de Trump han escrito libros o dado conferencias, pero siempre después de dejar el cargo.

Michelle Obama y Hillary Clinton, por ejemplo, esperaron hasta después de dejar la Casa Blanca para publicar sus autobiografías, y “Becoming”, la de Obama, es ahora la memoria de mayor venta de todos los tiempos.

Jill Biden conservó su trabajo habitual mientras era primera dama. Enseñar inglés en un colegio comunitario local le generó US$ 85.985, en 2023, según sus declaraciones de impuestos.

Eleanor Roosevelt, quien escribía columnas de consejos para periódicos sindicados, podría ofrecer la comparación más cercana. En 1937, vendió los derechos de su autobiografía al Ladies’ Home Journal por US$ 75.000, lo que hoy equivaldría a poco menos de US$ 2 millones. Los críticos de la época la acusaron de usar sus trabajos en los medios para lucrarse económicamente con su papel como primera dama, según el Fondo Nacional para las Humanidades, pero también donó gran parte de sus ganancias.

La imagen de la película de Trump se percibe diferente, dijo Bennett. “Estamos viendo a alguien con quizás una de las plataformas globales más grandes del mundo optar por usarla principalmente cuando tiene un proyecto promocional”.

Pero añadió: “Hay que preguntarse: ¿es tan malo? El rol de primera dama es un rol extraño y anticuado. Las mujeres ponen sus vidas en pausa, sus ingresos en pausa, solo porque sus esposos fueron elegidos. ¿Y es hora, en 2026, de pensar en el rol de otra manera?”.

