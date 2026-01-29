El secretario general de la OEA afirma que América Latina debe “repensar su posicionamiento en el orden global”

Por CNN en Español

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, defendió este jueves la necesidad de fortalecer la coordinación de los países de la región lograr una respuesta unificada ante los desafíos del escenario global.

“Dado lo que está pasando en el mundo y el impacto en nuestra región, tenemos que repensar nuestro posicionamiento en el orden global. No sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que está evolucionando, tenemos problemas que hay que analizar”, dijo Ramdin en un panel del Foro Económico Internacional en Panamá, que organiza en el país centroamericano y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Nos guste o no, tenemos que brindar una respuesta a esto, y la respuesta debe crear paz, democracias fortalecidas, gobiernos fortalecidos, mayor entrega de lo que necesitan las personas, mayor seguridad, derechos humanos mejorados y prosperidad”, agregó el diplomático surinamés.

El foro, apodado el Davos latinoamericano, recibió el miércoles a varios presidentes de la región, que coincidieron en su llamado al diálogo y la cooperación.

“Muchos problemas están tan interconectados que tenemos que trabajar en conjunto”, dijo Ramdin, y resaltó las palabras del mandatario de Brasil, Lula da Silva, quien rechazó las ideas de control hegemónico de potencias. “Los países que creen que pueden resolver los problemas solos no tienen una propuesta realista”, dijo el titular de la OEA.

En el panel sobre multilateralismo, moderado por la periodista de CNN Gabriela Frías, también participó Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (SEGIB), quien rescató algunas coincidencias mostradas el miércoles por líderes diversa ideología. “Fue esperanzador, pero digamos la verdad, no estamos actuando con la unidad” que se espera, agregó. En ese sentido, pidió unir las tres precandidaturas de la región para la elección del próximo secretario general de la ONU.

