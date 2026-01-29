Ecuatorianos en Minnesota viven con pánico las acciones y detenciones de ICE: “Es como si los hubieran raptado”

Por Ana María Cañizares, Uriel Blanco y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Mientras atiende su negocio en Minneapolis, José confiesa no recordar haber visto algo igual en la ciudad. “Hay gente que está atemorizada y otra que ya no le importa lo que pasa y se suma a las protestas. Se siente mucha impotencia en estos momentos. No recuerdo haber visto tanta injusticia en este país”, cuenta este inmigrante ecuatoriano, del que CNN no da su nombre real para proteger su identidad ante la situación que enfrenta la comunidad.

La tensión en Minneapolis se ha intensificado tras la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos baleados por agentes federales durante operativos de inmigración en la ciudad. A estos hechos se suma el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que fue trasladado a un centro de detención de Texas junto con su padre, un ciudadano ecuatoriano, detenido días atrás en un suburbio de Minneapolis.

La ofensiva migratoria ha impactado de lleno a familias como la de los Conejo o la de José, en medio de una operación sin precedentes del Gobierno de Donald Trump en Minnesota. Las redadas comenzaron con acciones centradas en la población somalí de las Twin Cities —Minneapolis y St. Paul— y desde entonces se han extendido a toda la comunidad inmigrante.

“Tengo un negocio y vivo de primera mano cómo la gente sufre. Me entero de gente nueva que es detenida, es como si los hubieran raptado o desaparecido de una manera cruel y no digna. No debería ser de esa manera”, dice José.

La comunidad ecuatoriana en Minnesota ha crecido significativamente en los últimos años, hasta convertirse en la tercera comunidad latina más numerosa del estado, solo por detrás de la mexicana y la puertorriqueña. Y, en medio de la represión, Ecuador y sus ciudadanos parecen estar ahora en la mira de los operativos.

“El presidente Trump dice que va a sacar a gente mala y ahora están llevándose a gente buena, que no ha cometido delitos. Tener la piel más oscura y hablar español o tener rasgos latinos te pone en tela de duda”, añade José.

El miedo, además, se refleja en la vida cotidiana. José dice que aunque observa que muchos inmigrantes intentan sobrellevar la situación, los empleados dejan de ir a trabajar y los clientes evitan salir a comprar.

“La gente migrante ha perdido su trabajo porque lo empleadores no van a esperar que no vayas a trabajar una semana, un mes y luego volver como si nada. Muchos han perdido su trabajo”, dice.

El martes 20 de enero, Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años y estudiante de preescolar, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, luego de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano. El niño fue llevado junto a él y posteriormente trasladado al centro de detención de Dilley, en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que el padre de Liam es un “extranjero ilegal” de Ecuador y dijo que los agentes llevaron al niño con ellos después de que el padre manifestara que quería que Liam permaneciera a su lado.

Pero un abogado de la familia de Liam dijo que Conejo no cometió ningún delito y siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo legalmente en EE.UU., incluyendo “presentarse a sus audiencias en la corte”.

El lunes 26 de enero, un juez federal dictaminó que tanto el niño como su padre no pueden ser deportados de manera inminente, por lo que este caso continúa su desarrollo.

La situación escaló el martes 27 de enero, cuando el Gobierno de Ecuador denunció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar a su consulado en Minneapolis.

La Cancillería de Ecuador dijo en un comunicado que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas (hora local), según el reporte de su cónsul en Minneapolis. El personal consular, dijo la cancillería, impidió el acceso y activó los protocolos de emergencia para proteger a los ciudadanos presentes.

“Los funcionarios del Consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, dijo en un comunicado.

Ecuador envió una nota de protesta a la Embajada de EE.UU. en Ecuador “para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”.

CNN contactó al Departamento de Estado y a ICE para solicitar comentarios y espera respuesta.

La población de origen hispano/latino en Minnesota asciende a casi 400.000 personas, según estimaciones de la American Community Survey 2024 de la Oficina del Censo de EE.UU.

Estas estimaciones indican que Minnesota tiene una población de 388.435 personas de origen latino o hispano. La cifra incluye tanto personas nacidas en el extranjero como ciudadanos estadounidense con raíces latinas o hispanas.

México es el país con mayor número de personas en esta población, pero Ecuador entra en el top 3 del listado.

México: 221.876 personas

Puerto Rico: 24.230

Ecuador: 17.722

Guatemala: 16.875

Honduras: 13.224

El Salvador: 11.312

Colombia: 10.494

Venezuela: 10.304

España: 6.333

Cuba: 5.714

Ante el incremento de la violencia en Ecuador entre 2022 y 2023, el Ayuntamiento de Minneapolis pasó una resolución en 2024 en la que urgía al DHS brindar un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ecuatorianos en esta ciudad de Minnesota.

Con esto, Minneapolis subrayó la necesidad de dar protecciones migratorias a una comunidad ecuatoriana cada vez más numerosa.

Citando datos de la Universidad de Syracuse, el Gobierno de Minneapolis indicó que, de 2019 a 2024, los casos de asilo de ecuatorianos en cortes de inmigración aumentaron 900 %, al pasar de 192 a 1920 en ese lapso de cinco años.

En ese mismo periodo, la población en Minnesota que se identifica como latina/hispana con origen específico en Ecuador también experimentó un incremento.

De 2019 a 2024, esa población ecuatoriana en Minnesota subió 51 %, al pasar de 11.728 personas a 17.722, respectivamente.

